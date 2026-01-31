Chanel: как прошел дебютный кутюрный показ Матье Блази?

Ожидание: Матье Блазьи проявит теневую субличность кутюрье. Реальность: креативный директор Chanel выдал в себе заядлого хайдзина, посвятившего шоу в Гран-Пале анонимному джапанди-терцету (Птица на грибе / Я сразу увидел красоту / И вот уже исчезла — улетела).

Как это было: дебютную строку раскрыл через льюискэролловский сет-дизайн (с грибами, плакучими ивами и мухомор-мицелием — строго по канону осеннего ГРИБОБУКА Собака.ru!), вторую выразил в кутюрных арт-писах (забираем в вишлист туфли с каблуком-волнушкой!), а третью — в невесомых муслиновых тканях, полупрозрачных двойках и эфемерных перышках!