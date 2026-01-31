Chanel: как прошел дебютный кутюрный показ Матье Блази?

Ожидание: Матье Блазьи проявит теневую субличность кутюрье. Реальность: креативный директор Chanel выдал в себе заядлого хайдзина, посвятившего шоу в Гран-Пале анонимному джапанди-терцету (Птица на грибе / Я сразу увидел красоту / И вот уже исчезла — улетела).
Как это было: дебютную строку раскрыл через льюискэролловский сет-дизайн (с грибами, плакучими ивами и мухомор-мицелием — строго по канону осеннего ГРИБОБУКА Собака.ru!), вторую выразил в кутюрных арт-писах (забираем в вишлист туфли с каблуком-волнушкой!), а третью — в невесомых муслиновых тканях, полупрозрачных двойках и эфемерных перышках!
Матье Блази выступает против правоконсервативного maga-фэшн-поворота и выводит на подиум антиэйдж-моделей: шоу открыла 40-летняя Стефани Кавалли в полупрозрачной муслиновой двойке с пуговками из розового кварца (как похорошел твид при Блази!). «Зрелые женщины наделяют одежду принципиально иными смыслами, потому что они знают и понимают, как жить жизнь», — заявил новый худрук Chanel (окак!)
Факт: все внимание на прозрачную версию культовой сумки Chanel 2.55, главным (и единственным!) содержимым которой стало вышитое лав-леттер
Вместо каноничного свадебного платья в финале кутюрного показа Chanel — туника и оверсайз-юбка с карманами, украшенные сотнями сверкающих перьев из перламутра
Модель Адица Берзения (муза Матье Блази и любимица серого кардинала русской моды Ибрагима Гатциева!) примерила маленькое черное платье Chanel (теперь это вороний тотал-кокон!)
Как ощущается головная боль во время очередной мега-мега-мегамагнитной бури за месяц
Как похорошел твид при Блази [2]: коктейльные костюмы из искусственного твида (на самом деле состоящего из крошечных шелковых узелков)
Градусник за окном в этом январе:
Прямая юбка по колено — любимый фэшн-силуэт Блази
Перышки — это база (и не только по мнению Ильи Мигмуна)
Супермодель Мона Тугаард в birdcore-костюме с вайбом «по русскому — два, по литературе — два»
Лук Дейзи, если бы Джей Гэтсби закатил фэшн-вечеринку в Гран-Пале
Матье Блази выкручивает легкое дыхание на максимум — делает ставку на полупрозрачные ткани (говорим «да» невесомым миди-юбкам и разноцветным сфумато-туникам), а еще бросает вызов Хичкоку и выпускает на подиум фэшн-квинтиллионы перышек. «Меня интересовали птицы, потому что они свободны — прекрасная метафора для современных женщин». Плюс делает книксен твидовому наследию Chanel, создавая восхитительные фэшн-симулякры ткани (из шелковых узелков и хитросплетения бисера!).
Кутюр Блази синонимичен его регулярным коллекциям (и это риторический комплимент!), но на этот раз в центре внимания Chanel — душевный кастом: украшают айтемы датами рождения ребенка, инициалами, сердечками (как на нагрудном кармане жакета Габриэль Шанель!) и цитатами из лав-леттерс. Ну а пуговицы и каблуки туфель населяют fairytale-духами, птицами (база!) и грибами-волнушками.
Вот главные стайлинг-трюки с показа Chanel:
- лучший паттерн — градиент
- меняем твид на полупрозрачные ткани
- чем больше перьев, тем лучше
- провозглашаем эру ревущих ар-деко платьев (привет, Сондра Финчли!)
- надеваем цветные колготки — вам сиреневые или морковные?
- лучший каблук — гриб-волнушка (1000% да)
