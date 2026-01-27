Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как прошел показ Armani Privé в Милане

Только что в Palazzo Armani завершился показ кутюрной коллекции Armani Privé — первая, созданная без участия самого Джорджо Армани. У руля линии женской одежды, в том числе haute couture, племянница маэстро — Сильвана Армани. Рассказываем, чем запомнится начало новой главы модного дома. 

Главный цвет показа — нежно-бирюзовый, отсылающий к оттенку редкого минерала жадеида. Именно в честь него (Jade) и назвали новую коллекцию 

Без шинуазри в Armani никуда: за любимый стиль маэстро отвечал образ традиционного китайского веера (утива), который появился на блузах, платьях, жакетах и не только 

В азиатском стиле были выполнены и жакеты, завязанные как кимоно 

И корсеты в духе широких китайских поясов-оби

И блузы-ципао из полупрозрачного шелка 

Маскулинные галстуки — снова in! В ателье Armani Privé сочинили вариант не только для офиса, но и для помпезных black-tie-выходов — из тончайшего полупрозрачного шелка.

Бахрома всех мастей (от металлик-дождика у Schiaparelli до волосатых колготок Alaia) захватили подиумы — в Armani Privé не отстают и показывают вау-топ с бахромой из стекляруса

Сильвана заняла кресло худрука (на самом деле разделила с Панталео Дель’Орко — креативным директором линии мужской одежды) не случайно. Племянница прошла всю карьерную лестницу — от модели и дизайнера женской одежды до главы модного дома. И судя по первой самостоятельной коллекции, здесь правая рука сработала как нужно (к сожалению, бывает и иначе Сара Бёртон). Целых 45 лет под фэшн-крылом гениального дяди не прошли зря: сегодня на подиуме увидели те же широкие брюки из струящегося шелка, идеально посаженные по фигуре жакеты, лаконичные макси из сверкающей ткани и расшитые стеклярусом полупрозрачные блузы.

Излюбленный Армани шинуазри (практиковал до того, как это стало мейнстримом!) тоже на месте: Сильвана обратилась к образу традиционного китайского веера (утива) и украсила им прозрачные топы с глубоким V-образным вырезом, искрящиеся корсеты, шелковые жакеты с акцентными плечами и нюдовые платья-колонны. Плюс: неравнодушие к азиатской эстетике выразилось в шинуазри-блузах, напоминающих кимоно жакетах и корсетах в духе поясов-оби. Преемница осталась верна и палитре —  вместо экстремально ярких или нарочито трендовых оттенков Сильвана сделала ставку на традиционной для дома пастельной гамме. Основой показа стал бледно-бирюзовый оттенок, принадлежащий одному из самых редких минералов жадеиту (по англ. Jade — именно так и была названа коллекция). Нежный зеленый оттенок разбавляли бежевый, бело-лиловый и черный. 

