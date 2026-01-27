Как прошел показ Armani Privé в Милане

Излюбленный Армани шинуазри (практиковал до того, как это стало мейнстримом!) тоже на месте: Сильвана обратилась к образу традиционного китайского веера (утива) и украсила им прозрачные топы с глубоким V-образным вырезом, искрящиеся корсеты, шелковые жакеты с акцентными плечами и нюдовые платья-колонны. Плюс: неравнодушие к азиатской эстетике выразилось в шинуазри-блузах, напоминающих кимоно жакетах и корсетах в духе поясов-оби. Преемница осталась верна и палитре — вместо экстремально ярких или нарочито трендовых оттенков Сильвана сделала ставку на традиционной для дома пастельной гамме. Основой показа стал бледно-бирюзовый оттенок, принадлежащий одному из самых редких минералов жадеиту (по англ. Jade — именно так и была названа коллекция). Нежный зеленый оттенок разбавляли бежевый, бело-лиловый и черный.