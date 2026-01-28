Как прошел показ кутюрной коллекции Valentino

Усадив около сотни гостей перед Кайзерпанорамами, Алессандро Микеле показал свою вторую кутюрную коллекцию для Valentino. Сценография отсылает одновременно к популярному в XIX–XX веках аттракциону, где сразу несколько зрителей могут наблюдать за движущейся панорамой всевозможных городов (дело рук изобретателя Августа Фурманна!), и скандальным peep shows (эротические шоу, за которыми зрители наблюдают из отдельных кабинок сквозь небольшие окошки). А кого там разглядели смотрящие, рассказываем в материале Собака.ru.
Стайлинг-трюк на случай black-tie выходов: меняем обычные капроновые колготки на варианты ярких оттенков. Алессандро Микеле советует Valentino Red!
Нам это надо: когтистые перчатки (помогут подцепить кого угодно на самой модной вечеринке!)
Идеальная пижама, по мнению худрука Valentino, выглядит так — и мы полностью согласны
Отрабатываем сразу три тренда в одном образе: надеваем шинуазри-кимоно в тандеме с нарядным кушаком, украшенным бахромой
Это тренд: с одобрения Алессандро Микеле внедряем в гардероб рукава жиго (или «бараний окорок»!)
Веера — снова in! На вчерашнем показе Armani Privé заметили китайские утива, а сегодня Valentino показали роскошный вариант с гранд-перьями
Леопольд-кор!
Это комбо: разбавляем черно-белый (почти!) офискор золотистыми диско-митенками
Как написал Микеле в своем уже фирменном философском письме, опубликованном прямо перед началом шоу, мир переполнен информацией — данные мгновенно сменяют друг друг, лишая нас возможности сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. Отказавшись от привычного подиума в пользу индивидуальных окошек, которые, казалось бы, ограничивали обзор, но при этом создавали определенный ракурс и фокусировали взгляд, не позволяя отвести его, креативный директор вернул фэшн-показу ощущение неторопливости, близости и сосредоточенности.
На фоне сменяющих друг друга образов звучал литургический техно-бит, выступающий в роли звона колокольчика, который ранее отмечал переход одного изображения к другому в Кайзерпанораме. Слегка напряженная атмосфера, как во время таинственного ритуала — залог не только музыкального аккомпанемента. Образы фэшн-существ, сошедших на импровизированный подиум то ли с греческого Олимпа, то ли Голливудских холмов, были хаотичными, переполненными, сложными, но при этом какими-то сказочно-притягательными.
Золотистое платье со сложносочиненными драпировками будто из кино 30-х соседствовало с полупрозрачным хитоном и лучеобразной короной. За кимоно из изумрудного бархата (похожее платье носила героиня Вивьен Ли в «Унесенных ветром») — огненная накидка в тандеме с головным убором, украшенным плюмажем, и расшитый сверкающими вышивками декадентский пеньюар с меховой отделкой.
Чем дольше разглядывали, тем больше замечали. Увидели танцовщицу кабаре в чепчике с высоким пернатым декором и спешащих на премьеру кинодив в накинутых поверх макси металлик-тренчах. Дичайший китч подкрепляли всевозможные curiosities: пернатые веера с узорами из десятков кристаллов, когтистые перчатки, вау-шлемы из металлических пластинок и широкие пояса-кушаки с бахромой их стразов. Если вы ничего не поняли, даже не старайтесь — просто смотрите (а лучше — смотрите и пересматривайте!).
