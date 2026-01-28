Как прошел показ кутюрной коллекции Valentino

Как написал Микеле в своем уже фирменном философском письме, опубликованном прямо перед началом шоу, мир переполнен информацией — данные мгновенно сменяют друг друг, лишая нас возможности сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. Отказавшись от привычного подиума в пользу индивидуальных окошек, которые, казалось бы, ограничивали обзор, но при этом создавали определенный ракурс и фокусировали взгляд, не позволяя отвести его, креативный директор вернул фэшн-показу ощущение неторопливости, близости и сосредоточенности.

На фоне сменяющих друг друга образов звучал литургический техно-бит, выступающий в роли звона колокольчика, который ранее отмечал переход одного изображения к другому в Кайзерпанораме. Слегка напряженная атмосфера, как во время таинственного ритуала — залог не только музыкального аккомпанемента. Образы фэшн-существ, сошедших на импровизированный подиум то ли с греческого Олимпа, то ли Голливудских холмов, были хаотичными, переполненными, сложными, но при этом какими-то сказочно-притягательными.