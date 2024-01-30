Schiaparelli, Maison Margiela, Chanel, Rahul Mishra: кутюрная ретроспектива Недели высокой моды в Париже

Главные хайлайты парижской недели кутюра: Пьерпаоло Пиччоли выращивал дофаминовые колорблок-розы Valentino, Симон Роша выгуливала шипованные мюли-моджари в гостях у Jean Paul Gaultier, а Victor & Rolf вместе с Гальяно в Maison Margiela приручали фэшн-декаданс — на зависть Дэниелу Роузберри и Киму Джонсу, сочинившим киберкутюр для нарядной космической Одиссеи.
Технологичные платья из электронных ретро-чипов (на вес золота!), металлические инкрустации и сложносочиненные наряды из инопланетного гардероба Плавалагуны — на кутюрном показе Schiaparelli на Неделе высокой моды в Париже Дэниел Роузберри сочинил сюрреалистичную версию «Космической Одиссеи» Кубрика (из драгоценных микросхем!).
Следуя примеру модернистов, Роузберри размышляет о сути человечности в эру машинного обучения — находит ответы в платьях с мобильно-калькуляторным обвесом, инопланетных аппликациях и лифах-панцирях в виде космической капсулы (оммаж дяде Эльзы — итальянскому астроному и почетному члену Петербургской академии наук Джованни Скиапарелли, работавшему в Пулковской обсерватории).
Стабильность — признак мастерства, как бы намекает Мария Грация Кьюри, показывая на парижском подиуме тихо-роскошный кутюр Christian Dior, скорее напоминающий праздничный ready-to-wear.
Хотя Мария Грация Кьюри сочетает простые оттенки и фактуры, наводя на мысли об уходе кутюрной линейки Christian Dior из сферы «моды» в социо-кризисную категорию «гардероба» (не стагнация, а коммерческий фэшн-дзен!), в складках жакетов и мидакси-юбок спрятана пара трендовых стайлинг-трюков: мэтчим кейпы с полупрозрачными блузами и ультратонкими ободками, а заодно присматриваем на весну топы с объемными flowercore-аппликациями (для модного дуэта со стейтмент-колье).
Rahul Mishra
Перламутровые попрыгуньи-стрекозы в роли топов-бандо, поселившиеся в чашке Петри и на струящихся платьях мухи-цокотухи, драгоценные ящерицы и светлячки, идущие на свет футуристичной шляпы-фонаря — индийский энтомолог-кутюрье Рахуль Мишра при помощи сот, шарообразные форм и зелено-салатовых сочетаний не только помещает человека в мир дикой природы в духе петербургского фантаста Яна Ларри, но и наделяет коллекцию эко-социальным подтекстом, привлекая внимания к проблеме массового вымирания насекомых.
Giambattista Valli
Расцветает самая красная из роз — на многоярусных роялкорных прическах, гротескных рукавах-буфах и накидках flowercore-кардинала Джамбаттиста Валли, который мэтчит пышно-китчевую классику кутюра с сегодняшними трендами: барбикорными каскадами кринолинов, готическим тюлем и боди-микрошортами в комбо с бантиками-ободками.
Зефирная полупрозрачность, цветочные кружева и инфантильный ретро-кокеткор — ключевые фэшн-ингредиенты кутюрного шоу Chanel (с нарочно-небрежно оторванными пуговицами!) эры Виржини Виар на стыке прет-а-порте, пастельной новофранцузской волны, белых балетов и романов Джейн Остин.
Chanel меняет пестрый колорблок на белоснежные оттенки с полотен Антуана Ватто — и выводит на показ куколку-балетницу Маргарет Куэлли в роли главной Chanel girl. Вдобавок Виржини Виар миксует вневременной твид и кейпы с остромодными slip skirt из полупрозрачной ткани, невесомыми жабо и манжетами (микротренд сезона!), балеткорными макси-пачками и нарядными каскадами перышек и бахромы.
Ronald van der Kemp
Нидерландский апсайкл-кутюрье Рональд ван дер Кемп превратил стоковую кожу в стейтмент-жакеты, измельченные евро из Голландского национального банка — в фактурный твид, папье-маше — в сяющее платье из золотистых кубов, а репродукции и оправы старинных картин, найденные во время реконструкции пятизвездочного отеля, — в фурнитуру платьев. Заодно Ronald van der Kemp поженил супрематизм с панком, а полупрозрачный дарк-фэшн — с горошковым ретро-колорблоком.
Сложносочиненные наряды, воздушно-цветочный кутюр и многоярусные платья — хайлайты кутюрного показа Armani Privé, достойного собрать фэшн-бинго на красных дорожках сезона кинонаград (на заметку Марго Робби и Селене Гомес!). В новом сезоне маэстро Джорджио Армани ушел от испаноцентричного сюжета в пользу ориенталистских мотивов: миксует фирменные атласные брюки с flowercore-образами с японских гравюр и акцентным макияжем в духе Чио Сакамото.
Yanina Couture
Юлия Янина создает кутюрный power-dressing, отталкиваясь от образа железной птицы-Феникса: украшает драматичные дарк-фэшн платья хитросплетениями перьев и лебединой вышивкой, селит на полку плечистого пиджака серебряного финиста-сокола, на удачу разбрасывает по прозрачным нарядам золотистые перья Жар-птицы и превращает гранд-мантии в массивные крылья Малефисенты.
AZ Factory
Лауреатка фестиваля в Йере Дженни Хитонен на правах приглашенного дизайнера AZ Factory препарирует наследие Альбера Эльбаза и развивает тему «израненного мира», начатую Хайдером Аккерманом на прошлогоднем показе Jean Paul Gaultier. Хитонен творит на стыке полупрозрачности и медиевистской многослойности, предлагая защищаться от окружающего мира при помощи кожаных ботфортов и жилеток из дубленой овчины (из архаично-милитаристского гардероба Арьи Старк), бруталистского металлик-обвеса, маскулинных ремней, а также невесомого платья, усыпанного арт-иголками (для эффективной фэшн-самообороны!).
Elie Saab
Ливанский кутюрье Эли Сааб помещает марокканские фэшн-сюжеты (и сказки Марракеша!) в арт-интерьеры черного вигвама, а заодно миксует лазурный газар, инкрустированное кружево и flowercore-перья c ориенталистскими мотивами и золотистой вышивкой на высокохудожественных white tie платьях-мастхэвах сезона кинонаград.
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Couture
Хайлайт недели моды — кутюрное шоу Simone Rocha в гостях у Jean Paul Gaultier, объединившее (по негласным арт + фэшн традициям!) неоромантику с маскулинным брутализмом, а кокеткор — с пылким панк-авангардом. На парижском подиуме Симон Роша дополнила фирменную куртку Perfecto роялкорными рукавами, прямолинейные бодиконы — каскадами драпировок, морские бескозырки — инкрустированными бусинами и бантами-лентами, а БДСМ-готику — ультрафеминными кринолинами и пачками. Между делом на конусообразных лифах и туфлях проросли шипы роз, на полупрозрачных топах расцвела цветочная металлик-броня, а на белоснежных платьях поселились гроздья змей и лучезарные дельты (прямиком из масонской фэшн-ложи).
Victor & Rolf
Кутюрное дуо Виктора Хорстинга и Рольфа Снурена уходит от ромкорного сюрреализма в сторону декаданса и деконструкции (пролог шоу Гальяно в Maison Margiela! и разрезают на части стейтмент-жакеты, препарируют корсетные платья-пачки и сжигают в фэшн-пламени макси-пальто — одним словом, заигрывают с полупрозрачностью, готикой и офискором в присущей дуэту ироничной арт + фэшн манере.
Zuhair Murad
Финикийское наследие, греко-римская культура и средиземноморская торговля — Зухаир Мурад находит себя в кутюрном историзме, вместо роялкорных пачек и брайдалкор-финала показывая сложносочиненные комбинации, бодиконы из россыпи драпировок и драгоценной бахромы и платье винного оттенка (привет старинным виноторговцам), дополненные украшениями с отсылкой к мозаикам из Национального музея Бейрута. Одним словом, Zuhair Murad то ли перепридумывает античные наряды Астарты и Танит на современный лад, то ли показывает свою версию ар-деко платья Маргариты из литблокбастера Михаила Локшина.
Выкручиваем цвет на максимум, примеряем праздничный офискор и выбираем лютый колорблок — кутюрное мото модного дома Valentino, озвученное на Неделе высокой моды. В будуарном ансамбле парижского бутика Valentino Le Salon Пьераоло Пиччоли объединил фирменные ингредиенты кутюра с повседневными мастхэвами, выводя последние на новый уровень красочной фэшн-иронии: плечистые жакеты мэтчатся с нарядными white tie юбками, строгие брюки — с гротескными оперными перчатками, а рабочие карго-куртки — с кринолинами роялкорных юбок.
Носим на себе весь колористический спектр (цвета много не бывает!) с акцентом на винном, зеленом и небесно-голубом — плюс помним про flowercore-топы оттенка космической пыли (кутюрный тренд!), цветущие кейпы, нарочитые вырезы, внушительный стейтмент-обвес (в духе драгоценных пластин с запястий Марикарлы Босконо) и полупрозрачное готик-кружево с плеч Моны Тугаард.
Fendi
Модные ингредиенты дистиллированного кутюра Fendi от Кима Джонса — металлик-костюмы, градиентные полупрозрачные платья на одно плечо в стразах-звездах, темно-космические наряды с пайетками, скульптурно выложенными в высокохудожественный Млечный путь, и футуристичные оптические оправы Thélios, инкрустированные бриллиантами, — получился то ли образцовый наряд для модно-грандиозного покорения галактики (по крайней мере из секретной лаборатории), то ли лощеный люкс, невольно копирующий сам себя сезон подряд.
Грандиозный финал кутюрного фэшн-марафона в Париже — театральный перформанс Maison Margiela эры Джона Гальяно, прошедший то ли на борту затонувшего Летучего Голландца, то ли в декадентских интерьерах La Belle Époque.
В главных ролях инфернального действия — заводные куклы-роботы из фарфора (спасибо «глазированному» макияжу Пэт Макграт), неуклюже-поломанной походкой выходившие на подиум в тугих корсетах, сложносочиненных тулупах и модернистских кринолинах. Заодно Гальяно позаимствовал из гардероба обнищавших графинь и баронесс полупрозрачное кружево с гротескными драпировками, деконструктивистские костюмы и роялкорные пачки. Maison Margiela не только перекраивает прошлое на современный фэшн-лад, но и примеряет остромодный мермейдкор на барочно-подводное пространство затонувшего корабля и добавляет историзма готическому уэнсдейкору (с Гвендолин Кристи в гранд-финале показа!).
Robert Wun
Не просто кутюрное шоу от восходящей звезды индустрии Роберта Вуна, а краткий пересказ отгремевших Недель высокой моды: фэшн-субличности Viktor & Rolf в комбо с сюрреалистичными масками Schiaparelli в духе уэнсдейкорной «Вещи», а еще гротескные шляпки-зонтики (привет, Харрис Рид), плащи-дождики, кутюрная кровь и горящие рукописи, помноженные на драматичность Гальяно и Маккуина.
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