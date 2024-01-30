Schiaparelli, Maison Margiela, Chanel, Rahul Mishra: кутюрная ретроспектива Недели высокой моды в Париже

Технологичные платья из электронных ретро-чипов (на вес золота!), металлические инкрустации и сложносочиненные наряды из инопланетного гардероба Плавалагуны — на кутюрном показе Schiaparelli на Неделе высокой моды в Париже Дэниел Роузберри сочинил сюрреалистичную версию «Космической Одиссеи» Кубрика (из драгоценных микросхем!).

Следуя примеру модернистов, Роузберри размышляет о сути человечности в эру машинного обучения — находит ответы в платьях с мобильно-калькуляторным обвесом, инопланетных аппликациях и лифах-панцирях в виде космической капсулы (оммаж дяде Эльзы — итальянскому астроному и почетному члену Петербургской академии наук Джованни Скиапарелли, работавшему в Пулковской обсерватории).