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Показы и коллекции

Наташа Поли, Таня Чурбанова, Ирина Шейк : как прошел кутюрный показ Schiaparelli

Технологичные платья из электронных ретро-чипов (на вес золота!), металлические инкрустации и сложносочиненные наряды из инопланетного гардероба Плавалагуны — на кутюрном показе Schiaparelli на Неделе высокой моды в Париже Дэниел Роузберри сочинил сюрреалистичную версию «Космической Одиссеи» Кубрика (из драгоценных микросхем!).

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Следуя примеру модернистов, Роузберри размышляет о сути человечности в эру машинного обучения — находит ответы в платьях с мобильно-калькуляторным обвесом, инопланетных аппликациях и лифах-панцирях в виде космической капсулы (оммаж дяде Эльзы — итальянскому астроному и почетному члену Петербургской академии наук Джованни Скиапарелли, работавшему в Пулковской обсерватории). Заодно Schiaparelli выводит на подиум моделей в арт-масках, хитросплетениях кожаных ремней (на случай межгалактического фэшн-противостояния) и с робото-ребенком в руках. В роли дополнительных акцентов — авангардная бижутерия и алиенкорный макияж Пэт Макграт оттенка космической пыли.

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Schiaparelli Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli Couture

Пока Наташа Поли, Таня Чурбанова и Ирина Шейк отрабатывали на подиуме лунно-космическую походку, во front row появились Рената Литвинова с алом жакете в россыпи сюрреалистичных муравьев, Наталья Водянова в гранд-обвесе из массивных серег и браслетов, а также Зендея, Хантер Шафер и Джей Ло в высококутюрных нарядах (гротеска ради!).

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