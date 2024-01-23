Наташа Поли, Таня Чурбанова, Ирина Шейк : как прошел кутюрный показ Schiaparelli

Следуя примеру модернистов, Роузберри размышляет о сути человечности в эру машинного обучения — находит ответы в платьях с мобильно-калькуляторным обвесом, инопланетных аппликациях и лифах-панцирях в виде космической капсулы (оммаж дяде Эльзы — итальянскому астроному и почетному члену Петербургской академии наук Джованни Скиапарелли, работавшему в Пулковской обсерватории). Заодно Schiaparelli выводит на подиум моделей в арт-масках, хитросплетениях кожаных ремней (на случай межгалактического фэшн-противостояния) и с робото-ребенком в руках. В роли дополнительных акцентов — авангардная бижутерия и алиенкорный макияж Пэт Макграт оттенка космической пыли.