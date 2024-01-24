Armani Privé: как прошел показ маэстро Джорджио Армани

В новом сезоне маэстро Джорджио Армани ушел от испаноцентричного сюжета в пользу ориенталистских мотивов: миксует фирменные атласные брюки с flowercore-образами с японских гравюр и акцентным макияжем в духе Чио Сакамото. Заодно подчеркнутые бодиконы сочетаются с летящими комбинациями, шелковыми хитросплетениями и акцентными арт-драпировками.