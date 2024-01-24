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Показы и коллекции

Armani Privé: как прошел показ маэстро Джорджио Армани

Сложносочиненные наряды, воздушно-цветочный кутюр и многоярусные платья — хайлайты кутюрного показа Armani Privé, достойного собрать фэшн-бинго на красных дорожках сезона кинонаград (на заметку Марго Робби и Селене Гомес!).

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

В новом сезоне маэстро Джорджио Армани ушел от испаноцентричного сюжета в пользу ориенталистских мотивов: миксует фирменные атласные брюки с flowercore-образами с японских гравюр и акцентным макияжем в духе Чио Сакамото. Заодно подчеркнутые бодиконы сочетаются с летящими комбинациями, шелковыми хитросплетениями и акцентными арт-драпировками.

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Мэтчим плиссированные баски с полупрозрачными топами (гранд-тренд сезона!), плюс сочетаем брюки с невесомыми юбками — из аксессуаров помним про гротескные головные уборы, остромодные сумки на длинных цепочках, стейтмент-браслеты, каффы и массивные серьги-люстры (надеваем все, везде и сразу!). 

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

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