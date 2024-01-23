Christian Dior: кутюрный монохром от Марии Грации Кьюри

Хотя Мария Грация Кьюри сочетает простые оттенки и фактуры, наводя на мысли об уходе кутюрной линейки Christian Dior из сферы «моды» в социо-кризисную категорию «гардероба» (не стагнация, а коммерческий фэшн-дзен!), в складках жакетов и мидакси-юбок спрятана пара трендовых стайлинг-трюков: мэтчим кейпы с полупрозрачными блузами и ультратонкими ободками, а заодно присматриваем на весну топы с объемными flowercore-аппликациями (для модного дуэта со стейтмент-колье).