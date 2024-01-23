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Показы и коллекции

Christian Dior: кутюрный монохром от Марии Грации Кьюри

Стабильность — признак мастерства, как бы намекает Мария Грация Кьюри, показывая на парижском подиуме тихо-роскошный кутюр Christian Dior, скорее напоминающий праздничный ready-to-wear.

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Пастельно-спокойная цветовая палитра, в которой исполнены строгие платья, культовые жакеты Bar, плиссированные двойки и скромные юбки-солнце, — кутюрная база шоу Dior. В роли акцентов выступают полупрозрачные сетчатые халаты с цветочной вышивкой, струящиеся наряды в фэшн-кляксах (привет, Tatyana Kochnova Atelier) и платья А-силуэта по мотивам индийской парчи от локальных мастериц из Мумбаи.

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Christian Dior Couture
Архивы пресс-служб

Christian Dior Couture

Хотя Мария Грация Кьюри сочетает простые оттенки и фактуры, наводя на мысли об уходе кутюрной линейки Christian Dior из сферы «моды» в социо-кризисную категорию «гардероба» (не стагнация, а коммерческий фэшн-дзен!), в складках жакетов и мидакси-юбок спрятана пара трендовых стайлинг-трюков: мэтчим кейпы с полупрозрачными блузами и ультратонкими ободками, а заодно присматриваем на весну топы с объемными flowercore-аппликациями (для модного дуэта со стейтмент-колье).

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