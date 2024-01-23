18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Цветы, кружево и полупрозрачность: хайлайты кутюрного показа Chanel

Зефирная полупрозрачность, цветочные кружева и инфантильный ретро-кокеткор —  ключевые фэшн-ингредиенты кутюрного шоу Chanel (с нарочно-небрежно оторванными пуговицами!) эры Виржини Виар на стыке прет-а-порте, пастельной новофранцузской волны, белых балетов и романов Джейн Остин.

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel меняет пестрый колорблок на белоснежные оттенки с полотен Антуана Ватто — и выводит на показ куколку-балетницу Маргарет Куэлли в роли главной Chanel girl. Вдобавок Виржини Виар миксует вневременной твид и кейпы с остромодными slip skirt из полупрозрачной ткани, невесомыми жабо и манжетами (микротренд сезона!), балеткорными макси-пачками и нарядными каскадами перышек и бахромы.

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Chanel Couture
Архивы пресс-служб

Chanel Couture

Многослойный стайлинг-трюк в духе Виржини: носим белые колготки (вместо отгремевших красных!) вместе с темными полупрозрачными брюками и смело надеваем нарядный лиф на базовую водолазку. В преддверии весны не скупимся на flowercore, сочетая цветочные узоры с акцентными цепными поясами и босоножками peep-toe, с ноги (буквально) возвращающимися в праздничный фэшн-авангард.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: