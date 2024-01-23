Цветы, кружево и полупрозрачность: хайлайты кутюрного показа Chanel

Chanel меняет пестрый колорблок на белоснежные оттенки с полотен Антуана Ватто — и выводит на показ куколку-балетницу Маргарет Куэлли в роли главной Chanel girl. Вдобавок Виржини Виар миксует вневременной твид и кейпы с остромодными slip skirt из полупрозрачной ткани, невесомыми жабо и манжетами (микротренд сезона!), балеткорными макси-пачками и нарядными каскадами перышек и бахромы.