Цветы, кружево и полупрозрачность: хайлайты кутюрного показа Chanel

Зефирная полупрозрачность, цветочные кружева и инфантильный ретро-кокеткор — ключевые фэшн-ингредиенты кутюрного шоу Chanel (с нарочно-небрежно оторванными пуговицами!) эры Виржини Виар на стыке прет-а-порте, пастельной новофранцузской волны, белых балетов и романов Джейн Остин.
Chanel меняет пестрый колорблок на белоснежные оттенки с полотен Антуана Ватто — и выводит на показ куколку-балетницу Маргарет Куэлли в роли главной Chanel girl. Вдобавок Виржини Виар миксует вневременной твид и кейпы с остромодными slip skirt из полупрозрачной ткани, невесомыми жабо и манжетами (микротренд сезона!), балеткорными макси-пачками и нарядными каскадами перышек и бахромы.
Многослойный стайлинг-трюк в духе Виржини: носим белые колготки (вместо отгремевших красных!) вместе с темными полупрозрачными брюками и смело надеваем нарядный лиф на базовую водолазку. В преддверии весны не скупимся на flowercore, сочетая цветочные узоры с акцентными цепными поясами и босоножками peep-toe, с ноги (буквально) возвращающимися в праздничный фэшн-авангард.
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