Valentino: дофаминовый кутюр Пьераоло Пиччоли

Носим на себе весь колористический спектр (цвета много не бывает) с акцентом на винном, зеленом и небесно-голубом — плюс помним про flowercore-топы оттенка космической пыли (кутюрный тренд!), цветущие кейпы, нарочитые вырезы, внушительный стейтмент-обвес (в духе драгоценных пластин с запястий Марикарлы Босконо) и полупрозрачное готик-кружево с плеч Моны Тугаард.