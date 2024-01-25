Valentino: дофаминовый кутюр Пьераоло Пиччоли

Выкручиваем цвет на максимум, примеряем праздничный офискор и выбираем лютый колорблок — кутюрное мото модного дома Valentino, озвученное на Неделе высокой моды в Париже.
В будуарном ансамбле парижского бутика Valentino Le Salon Пьераоло Пиччоли объединяет фирменные ингредиенты кутюра с повседневными мастхэвами, выводя последние на новый уровень красочной фэшн-иронии: плечистые жакеты мэтчатся с нарядными white tie юбками, строгие брюки — с гротескными оперными перчатками, а рабочие карго-куртки — с кринолинами роялкорных юбок.
Носим на себе весь колористический спектр (цвета много не бывает) с акцентом на винном, зеленом и небесно-голубом — плюс помним про flowercore-топы оттенка космической пыли (кутюрный тренд!), цветущие кейпы, нарочитые вырезы, внушительный стейтмент-обвес (в духе драгоценных пластин с запястий Марикарлы Босконо) и полупрозрачное готик-кружево с плеч Моны Тугаард.
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