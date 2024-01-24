18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Почему Simone Rocha x Jean Paul Gaultier — самый эффектный показ Недели высокой моды в Париже?

Событие дня — кутюрное шоу Simone Rocha в гостях у Jean Paul Gaultier, объединившее (по негласным арт + фэшн традициям!) неоромантику с маскулинным брутализмом, а кокеткор — с пылким панк-авангардом.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

На парижском подиуме Симон Роша дополнила фирменную куртку Perfecto роялкорными рукавами, прямолинейные бодиконы — каскадами драпировок, морские бескозырки — инкрустированными бусинами и бантами-лентами, а БДСМ-готику — ультрафеминными кринолинами и пачками. Между делом на конусообразных лифах и туфлях проросли шипы роз, на полупрозрачных топах расцвела цветочная металлик-броня, а на белоснежных платьях поселились гроздья змей и лучезарные дельты (прямиком из масонской фэшн-ложи).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Заодно Симон Роша вывела на подиум Соню Стейнберг, Таню Чурбанову и Алену Саламатину (моделинг-трио мечты!) и довела до фэшн-совершенства обувной кутюр Марии Грации Кьюри, снабдив виниловые мюли pearlcore-кольцом и скошенным каблуком (для благополучного восхождения на модный Олимп!).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: