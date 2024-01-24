Почему Simone Rocha x Jean Paul Gaultier — самый эффектный показ Недели высокой моды в Париже?

На парижском подиуме Симон Роша дополнила фирменную куртку Perfecto роялкорными рукавами, прямолинейные бодиконы — каскадами драпировок, морские бескозырки — инкрустированными бусинами и бантами-лентами, а БДСМ-готику — ультрафеминными кринолинами и пачками. Между делом на конусообразных лифах и туфлях проросли шипы роз, на полупрозрачных топах расцвела цветочная металлик-броня, а на белоснежных платьях поселились гроздья змей и лучезарные дельты (прямиком из масонской фэшн-ложи).