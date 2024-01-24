Почему Simone Rocha x Jean Paul Gaultier — самый эффектный показ Недели высокой моды в Париже?

Событие дня — кутюрное шоу Simone Rocha в гостях у Jean Paul Gaultier, объединившее (по негласным арт + фэшн традициям!) неоромантику с маскулинным брутализмом, а кокеткор — с пылким панк-авангардом.
На парижском подиуме Симон Роша дополнила фирменную куртку Perfecto роялкорными рукавами, прямолинейные бодиконы — каскадами драпировок, морские бескозырки — инкрустированными бусинами и бантами-лентами, а БДСМ-готику — ультрафеминными кринолинами и пачками. Между делом на конусообразных лифах и туфлях проросли шипы роз, на полупрозрачных топах расцвела цветочная металлик-броня, а на белоснежных платьях поселились гроздья змей и лучезарные дельты (прямиком из масонской фэшн-ложи).
Заодно Симон Роша вывела на подиум Соню Стейнберг, Таню Чурбанову и Алену Саламатину (моделинг-трио мечты!) и довела до фэшн-совершенства обувной кутюр Марии Грации Кьюри, снабдив виниловые мюли pearlcore-кольцом и скошенным каблуком (для благополучного восхождения на модный Олимп!).
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