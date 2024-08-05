С какими украшениями носить рубашку? Вот главные комбо сезона

Массивные и не очень цепи — один из главных трендов этого сезона (заверено Fendi, Balenciaga и Chloe). Носим их со всем и, конечно, с рубашками, как на показах Khaite, Plan C и Etro. Подсматриваем неожиданный фэшн-прием и наслаиваем аксессуар на бант от рубашки или женим цепь с brat green шарфом.