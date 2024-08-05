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Украшения

С какими украшениями носить рубашку? Вот главные комбо сезона

Сезон отпусков — почти все. Готовимся к рабочему марафону — меняем пижамные рубашки (главные герои этого лета!) на офискорные из плотного хлопка. Отвечаем на главный вопрос: с какими аксессуарами ее миксовать (по примеру показов сезона осень-зима 24/25). 

Жемчуг

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Миучча Прада иронизирует над чопорным комбо рубашка + жемчужная нить и небрежно накидывает ожерелье поверх загнутого ворота (лучший мэнуал по художественной асимметрии Miu Miu — в телеграм-канале Алины Григалашвили). А Виржини Виар в Chanel миксует рубашку с сетом из многоярусного колье из жемчуга и чокера. 

Chanel, Oskelly, 150 000 руб.

Chanel, Oskelly, 150 000 руб.

Mozi J, 95 000 руб.

Mozi J, 95 000 руб.

Dsquared2, ДЛТ, 37 550 руб.

Dsquared2, ДЛТ, 37 550 руб.

HOLLY JUNE, Viva la Vika, 32 070 руб.

HOLLY JUNE, Viva la Vika, 32 070 руб.

Bluejay, ДЛТ, 18 700 руб.

Bluejay, ДЛТ, 18 700 руб.

Ama Jewelry, Muar, 18 600 руб.

Ama Jewelry, Muar, 18 600 руб.

Toxicuties, 5 000 руб.

Toxicuties, 5 000 руб.

В рубрике «лучший винтажный лот» побеждает многослойное жемчужное колье Chanel (есть на Oskelly!). Свои жемчужные нити нанизали главный рэп-ювелир Петербурга (и страны!) Дмитрий Кузнецов в Mozi J (со вставкой из белого золота и бриллиантов) и style-директор ЦУМа Юка Вижгородская в Ama Jewelry. За барочным жемчугом (каждая бусина уникальна!) выстраиваемся в очередь к Holly June, а за кидкорным ожерельем с динозавром из бисера — к шутникам Toxicuties.

Кулоны

Christian Dior FW'24

Christian Dior FW'24

Lemaire FW'24

Lemaire FW'24

Patou SS'25

Patou SS'25

Christian Dior, Patou и Lemaire единодушно голосуют за кулоны (лучшие собрали здесь!). Комбинируем подвески на длинных цепях и шнурках с застегнутой рубашкой. При желании оставляем глубокий вырез и добавляем платок из той же ткани. Еще одна фишка с показа Patou — украшаем не только шею, но и запястья и надеваем крупные браслеты прямо на манжеты.

Nude, 84 000 руб.

Nude, 84 000 руб.

Lhasa, 78 000 руб.

Lhasa, 78 000 руб.

Gem Kingdom, Poison Drop, 32 200 руб.

Gem Kingdom, Poison Drop, 32 200 руб.

Philippe Audibert, Poison Drop, 15 120 руб.

Philippe Audibert, Poison Drop, 15 120 руб.

SØLV, 15 000 руб.

SØLV, 15 000 руб.

Apotropey, 12 500 руб.

Apotropey, 12 500 руб.

Pogu, 11 600 руб.

Pogu, 11 600 руб.

Alvaar, 4 500 руб.

Alvaar, 4 500 руб.

Продолжаем носить кулоны — только уже не с белыми майками (любимое комбо лета!), а с рубашками. Минималистичные кувшины (оммаж Эльзе Перетти) сочинили мастера в Lhasa. Пополняем коллекцию магических камней подвеской в виде яйца из авантюрина (притягивает удачу!) Pogu и вслушиваемся в перекаты морских волн с ожерельем-сумочкой из створок ракушки Apotropey.

Цепи

Khaite FW'24

Khaite FW'24

Plan C SS'25

Plan C SS'25

Etro FW'24

Etro FW'24

Массивные и не очень цепи — один из главных трендов этого сезона (заверено Fendi, Balenciaga и Chloe). Носим их со всем и, конечно, с рубашками, как на показах Khaite, Plan C и Etro. Подсматриваем неожиданный фэшн-прием и наслаиваем аксессуар на бант от рубашки или женим цепь с brat green шарфом. 

Bottega Veneta, ДЛТ, 411 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 411 500 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 168 500 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 168 500 руб.

Hermes, Oskelly, 155 000 руб.

Hermes, Oskelly, 155 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 100 700 руб.

Celine, TSUM Collect, 100 700 руб.

78Glass, 28 000 руб.

78Glass, 28 000 руб.

Moonswoon, 9 600 руб.

Moonswoon, 9 600 руб.

Omut, 7 500 руб.

Omut, 7 500 руб.

В порывах ювелирного авангарда не забываем о классике и в пару к рубашке надеваем лаконичные цепи Moonswoon, крупные Bottega Veneta и Celine или цветные 78Glass. А вместо многоярусного жемчуга наматываем самую горячую цепь этого сезона Hermes (нашли в ДЛТ).  

Инфлюенсер Андреа Риччи дополняет глубокий вырез расстегнутой рубашки массивной подвеской-кольцом на контрастном шнурке

Инфлюенсер Андреа Риччи дополняет глубокий вырез расстегнутой рубашки массивной подвеской-кольцом на контрастном шнурке

Бланка Миро выбирает яркие бусы в тон к принту на гавайке

Бланка Миро выбирает яркие бусы в тон к принту на гавайке

Фэшн-редактор Леандра Медин играет на контрастах и миксует casual-рубашку из полупрозрачного хлопка с массивным жемчужным колье

Фэшн-редактор Леандра Медин играет на контрастах и миксует casual-рубашку из полупрозрачного хлопка с массивным жемчужным колье

Дебора Роса выгуливает рубашку в оттенке денима с серебряной подвеской на длинной цепочке

Дебора Роса выгуливает рубашку в оттенке денима с серебряной подвеской на длинной цепочке

Редактор Алекса Чанг стилизует пасторальную рубашку с кулоном-вазой на шнурке (с микро-букетиком живых цветов!)

Редактор Алекса Чанг стилизует пасторальную рубашку с кулоном-вазой на шнурке (с микро-букетиком живых цветов!)

Рита Монтезума комбинирует крупные бусы в молочном оттенке с пейзажной двойкой из рубашки и бермудов

Рита Монтезума комбинирует крупные бусы в молочном оттенке с пейзажной двойкой из рубашки и бермудов

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