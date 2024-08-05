С какими украшениями носить рубашку? Вот главные комбо сезона

Сезон отпусков — почти все. Готовимся к рабочему марафону — меняем пижамные рубашки (главные герои этого лета!) на офискорные из плотного хлопка. Отвечаем на главный вопрос: с какими аксессуарами ее миксовать (по примеру показов сезона осень-зима 24/25).
Жемчуг
Миучча Прада иронизирует над чопорным комбо рубашка + жемчужная нить и небрежно накидывает ожерелье поверх загнутого ворота (лучший мэнуал по художественной асимметрии Miu Miu — в телеграм-канале Алины Григалашвили). А Виржини Виар в Chanel миксует рубашку с сетом из многоярусного колье из жемчуга и чокера.
В рубрике «лучший винтажный лот» побеждает многослойное жемчужное колье Chanel (есть на Oskelly!). Свои жемчужные нити нанизали главный рэп-ювелир Петербурга (и страны!) Дмитрий Кузнецов в Mozi J (со вставкой из белого золота и бриллиантов) и style-директор ЦУМа Юка Вижгородская в Ama Jewelry. За барочным жемчугом (каждая бусина уникальна!) выстраиваемся в очередь к Holly June, а за кидкорным ожерельем с динозавром из бисера — к шутникам Toxicuties.
Кулоны
Christian Dior, Patou и Lemaire единодушно голосуют за кулоны (лучшие собрали здесь!). Комбинируем подвески на длинных цепях и шнурках с застегнутой рубашкой. При желании оставляем глубокий вырез и добавляем платок из той же ткани. Еще одна фишка с показа Patou — украшаем не только шею, но и запястья и надеваем крупные браслеты прямо на манжеты.
Продолжаем носить кулоны — только уже не с белыми майками (любимое комбо лета!), а с рубашками. Минималистичные кувшины (оммаж Эльзе Перетти) сочинили мастера в Lhasa. Пополняем коллекцию магических камней подвеской в виде яйца из авантюрина (притягивает удачу!) Pogu и вслушиваемся в перекаты морских волн с ожерельем-сумочкой из створок ракушки Apotropey.
Цепи
Массивные и не очень цепи — один из главных трендов этого сезона (заверено Fendi, Balenciaga и Chloe). Носим их со всем и, конечно, с рубашками, как на показах Khaite, Plan C и Etro. Подсматриваем неожиданный фэшн-прием и наслаиваем аксессуар на бант от рубашки или женим цепь с brat green шарфом.
В порывах ювелирного авангарда не забываем о классике и в пару к рубашке надеваем лаконичные цепи Moonswoon, крупные Bottega Veneta и Celine или цветные 78Glass. А вместо многоярусного жемчуга наматываем самую горячую цепь этого сезона Hermes (нашли в ДЛТ).
Инфлюенсер Андреа Риччи дополняет глубокий вырез расстегнутой рубашки массивной подвеской-кольцом на контрастном шнурке
Бланка Миро выбирает яркие бусы в тон к принту на гавайке
Фэшн-редактор Леандра Медин играет на контрастах и миксует casual-рубашку из полупрозрачного хлопка с массивным жемчужным колье
Дебора Роса выгуливает рубашку в оттенке денима с серебряной подвеской на длинной цепочке
Редактор Алекса Чанг стилизует пасторальную рубашку с кулоном-вазой на шнурке (с микро-букетиком живых цветов!)
Рита Монтезума комбинирует крупные бусы в молочном оттенке с пейзажной двойкой из рубашки и бермудов
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