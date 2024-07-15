Как носить массивные цепи — самый модный аксессуар этого года?

Гремим монументальным обвесом — в двухцветном пластике Fendi, металлическом гранже Dsquared2 и винтажном золоте Chanel. Готовимся к новой волне популярности аксессуаров с крупными звеньями и записываем главные стайлинг-трюки: с кружевом, кожаной мини и дубленкой в стиле 70-х.
Начинаем носить уже сейчас с кружевными (большой тренд!) блузами, как у Сhloe, и комбинациями по примеру Gabriela Hearst. Заручившись поддержкой Виржини Виар и Кима Джонса, забираем цепи в холода — они миксуют их с дубленками и ботфортами. При желании меняем цепь-аксессуар на цепь-топ Alexander McQueen — для своего последнего показа Сара Бертон увеличила подвеску-бабочку до размеров бра и застилизовала со строгой двойкой и остроносыми ботильонами.
Выгуливаем цепи везде и всюду: на пляж в тандеме с купальником, как модель Эльза Хоск, и на легендарные вечеринки в Department 57 (берем пример с дизайнера Джильды Амбросио, которая мэтчит украшение со сверкающим платьем-сеткой). Цепи приживутся и в кокеткорных образах — вместе с укороченным жакетом с бантиками и теннисной юбкой, как носит инфлюенсер Каролин Даур. А икона стиля нашего сердца Леандра Медин выбирает браслеты из крупных звеньев и сочетает их с тотальным обвесом из массивных колец и сережек.
Новая волна популярности цепей — повод прогуляться по ресейл-площадкам. Вечная золотая классика Givenchy и Celine есть на Oskelly и TSUM Collect. А акцентные Bottega Veneta (полностью из серебра!) и Gucci (с изумрудно-зелеными кристаллами) дожидаются в ДЛТ.
Оксана Милковская из Nude Jewelry сочинила свою версию «Сердца океана» — с цепочкой из белого золота, бриллиантами и синим топазом (20 карат!) в главной роли. За брутальным чокером идем к бунтарскому OMUT, а за колье с подвеской-слоником — к TIMELESS PEARLY (есть на Viva la Vika). Украшаем цепями не только шею, но и уши — серьгами-конструктором SØLV, запястье — браслетом с карабинообразными звеньями Darkrain и пальцы — плетеным кольцом Mossa Jewelry.
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