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Украшения

Как носить массивные цепи — самый модный аксессуар этого года?

Гремим монументальным обвесом — в двухцветном пластике Fendi, металлическом гранже Dsquared2 и винтажном золоте Chanel. Готовимся к новой волне популярности аксессуаров с крупными звеньями и записываем главные стайлинг-трюки: с кружевом, кожаной мини и дубленкой в стиле 70-х.

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chloe Pre-Fall'24

Chloe Pre-Fall'24

Etro FW'24

Etro FW'24

Fendi FW'24

Fendi FW'24

Dsquared2 SS'25

Dsquared2 SS'25

Balenciaga Couture FW'24

Balenciaga Couture FW'24

Gabriela Hearst FW'24

Gabriela Hearst FW'24

Alexander McQueen SS'24

Alexander McQueen SS'24

Начинаем носить уже сейчас с кружевными (большой тренд!) блузами, как у Сhloe, и комбинациями по примеру Gabriela Hearst. Заручившись поддержкой Виржини Виар и Кима Джонса, забираем цепи в холода — они миксуют их с дубленками и ботфортами. При желании меняем цепь-аксессуар на цепь-топ Alexander McQueen — для своего последнего показа Сара Бертон увеличила подвеску-бабочку до размеров бра и застилизовала со строгой двойкой и остроносыми ботильонами.

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Джильда Амбросио

Джильда Амбросио

Бланка Миро

Бланка Миро

Эйми Сонг

Эйми Сонг

Леандра Медин

Леандра Медин

Каролин Даур

Каролин Даур

Негин Мирсалехи

Негин Мирсалехи

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Выгуливаем цепи везде и всюду: на пляж в тандеме с купальником, как модель Эльза Хоск, и на легендарные вечеринки в Department 57 (берем пример с дизайнера Джильды Амбросио, которая мэтчит украшение со сверкающим платьем-сеткой). Цепи приживутся и в кокеткорных образах — вместе с укороченным жакетом с бантиками и теннисной юбкой, как носит инфлюенсер Каролин Даур. А икона стиля нашего сердца Леандра Медин выбирает браслеты из крупных звеньев и сочетает их с тотальным обвесом из массивных колец и сережек.  

Bottega Veneta, ДЛТ, 699 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 699 500 руб.

Rhoe Bermat, 283 800 руб.

Rhoe Bermat, 283 800 руб.

Gucci, ДЛТ, 194 400 руб.

Gucci, ДЛТ, 194 400 руб.

Mozi J, 150 000 руб.

Mozi J, 150 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 100 700 руб.

Celine, TSUM Collect, 100 700 руб.

Jil Sander, Babochka, 91 000 руб.

Jil Sander, Babochka, 91 000 руб.

Nude Jewelry, цена по запросу

Nude Jewelry, цена по запросу

Dsquared2, ДЛТ, 69 950 руб.

Dsquared2, ДЛТ, 69 950 руб.

Statements, 60 000 руб.

Statements, 60 000 руб.

Givenchy, Oskelly, 50 000 руб.

Givenchy, Oskelly, 50 000 руб.

Новая волна популярности цепей  — повод прогуляться по ресейл-площадкам. Вечная золотая классика Givenchy и Celine есть на Oskelly и TSUM Collect. А акцентные Bottega Veneta (полностью из серебра!) и Gucci (с изумрудно-зелеными кристаллами) дожидаются в ДЛТ. 

TIMELESS PEARLY, Viva la Vika, 45 280 руб.

TIMELESS PEARLY, Viva la Vika, 45 280 руб.

Undercover, Daynight, 39 875 руб.

Undercover, Daynight, 39 875 руб.

LIYA, Poison Drop, 30 900 руб.

LIYA, Poison Drop, 30 900 руб.

SØLV, 30 000 руб.

SØLV, 30 000 руб. 

78Glass, 28 000 руб.

78Glass, 28 000 руб.

Philippe Audibert, Poison Drop, 27 900 руб.

Philippe Audibert, Poison Drop, 27 900 руб.

Darkrain, 26 200 руб.

Darkrain, 26 200 руб.

Сhic Clic, MUAR Jewellery, 18 200 руб.

Сhic Clic, MUAR Jewellery, 18 200 руб.

Mossa Jewelry, 16 900 руб.

Mossa Jewelry, 16 900 руб.

RUSHEV, Modbrand, 15 900 руб.

RUSHEV, Modbrand, 15 900 руб.

OMUT, 8 650 руб.

OMUT, 8 650 руб.

Aqua, Poison Drop, 7 280 руб.

Aqua, Poison Drop, 7 280 руб.

Toxicuties, 5 500 руб.

Toxicuties, 5 500 руб.

Оксана Милковская из Nude Jewelry сочинила свою версию «Сердца океана» — с цепочкой из белого золота, бриллиантами и синим топазом (20 карат!) в главной роли. За брутальным чокером идем к бунтарскому OMUT, а за колье с подвеской-слоником — к TIMELESS PEARLY (есть на Viva la Vika). Украшаем цепями не только шею, но и уши — серьгами-конструктором SØLV, запястье — браслетом с карабинообразными звеньями Darkrain и пальцы — плетеным кольцом Mossa Jewelry.

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