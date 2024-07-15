Как носить массивные цепи — самый модный аксессуар этого года?

Выгуливаем цепи везде и всюду: на пляж в тандеме с купальником, как модель Эльза Хоск, и на легендарные вечеринки в Department 57 (берем пример с дизайнера Джильды Амбросио, которая мэтчит украшение со сверкающим платьем-сеткой). Цепи приживутся и в кокеткорных образах — вместе с укороченным жакетом с бантиками и теннисной юбкой, как носит инфлюенсер Каролин Даур. А икона стиля нашего сердца Леандра Медин выбирает браслеты из крупных звеньев и сочетает их с тотальным обвесом из массивных колец и сережек.