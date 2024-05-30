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Вещи

Белая майка — это топ!

Незаменимая вещь на лето — остромодная белая майка, которая подойдет и для офисного сенлорановского лука, и для выходного приозерского ретрита, и для вечернего бархоппинга на Некрасова. 

Alaïa SS'24
Архивы пресс-служб

Alaïa SS'24

Acne Studios SS'24
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Acne Studios SS'24

Ann Demeulemeester SS'24
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester SS'24

Philosophy di Lorenzo Serafini SS'24
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Philosophy di Lorenzo Serafini SS'24

Gucci SS'24
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Gucci SS'24

JW Anderson SS'24
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JW Anderson  SS'24

Dries Van Noten SS'24
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Dries Van Noten SS'24

Saint Laurent SS'24
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Saint Laurent SS'24

Isabel Marant SS'24
Архивы пресс-служб

Isabel Marant SS'24

Coperni SS'24
Архивы пресс-служб

Coperni SS'24

Bally SS'24
Архивы пресс-служб

Bally SS'24

David Koma SS'24
Архивы пресс-служб

David Koma SS'24

Этим летом тэнк-топы повсюду: одной из первых майку (в комбо с ориенталистской феской) примерила Ирина Шейк на парижском шоу Alaïa. Cледом они появились на подиумах всех брендов А-листа: например, Джонатан Андерсон в JW Anderson сочетает майку-безрукавку с массивными шароварами, Сабато де Сарно в Gucci — c миди-юбками, украшенными бахромой. Тем временем команда Coperni во всю готовится к Олимпиаде и предлагает носить спортивные топы даже в офис. С самым нарядным вариантом стилизации маек выступил Давид Комахидзе, объединивший безрукавки с полупрозрачными рюш-юбками. Праздничная альтернатива — топ Acne Studios, украшенный перышками.

Перниль Тейсбек

Перниль Тейсбек

Ксения Подвальная
Ксения Подвальная
Матильда Гёлер

Матильда Гёлер

Бьянка Цензори

Бьянка Цензори

Дарья Цветкова

Дарья Цветкова

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев

Светлые тэнк-топы успели стать главными героями стритстайла — спасибо фэшн-диве Перниль Тейсбек, смело адаптирующей майки в свой тихо-роскошный гардероб. Белый — самый модный, но не единственно допустимый цвет: с подачи инфлюэнсера Эмили Синдлев смело носим розовые майки (идеально на корте во время отработки ударов с бэкхенда), а Бьянка Цензори и моделинг-звезда кампейнов ЦУМа Дарья Цветкова голосуют за черный монохром (black is my happy colour). 

Дарья Пашина

Стилист апрельской обложки «Собака.ru» с Никитой Волковым

Трикотажно-хлопковую майку носим с джинсами и пиджаками с мужского плеча, надеваем кеды или киттен хилз и берем яркую сумку. Вместо рубашки в офис с костюмом тоже классно. Если что то полупрозрачное, то здорово это носить с бра в тон под низ — выглядит достаточно трогательно. Ну и трюк Miu Miu с двумя и более майками разных фактур или кроя лично мне еще не надоел.

Loro Piana, ДЛТ, 145 000 руб.
Архивы пресс-служб

Loro Piana, ДЛТ, 145 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 81 750 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 81 750 руб.

Jacob Lee, День и Ночь, 65 450 руб.
Архивы пресс-служб

Jacob Lee, День и Ночь, 65 450 руб.

Y/Project, KM20, 34 600 руб.
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Y/Project, KM20, 34 600 руб.

Helmut Lang, ДЛТ, 26 600 руб.
Архивы пресс-служб

Helmut Lang, ДЛТ, 26 600 руб.

Hyein Seo, KM20, 24 600 руб.
Архивы пресс-служб

Hyein Seo, KM20, 24 600 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 22 800 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 22 800 руб.

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 22 300 руб.
Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 22 300 руб.

J.Kim, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, 18 000 руб.

MSGM, Кенгуру, 14 699 руб.
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MSGM, Кенгуру, 14 699 руб.

Thom/Krom, Studio Slow, 7 390 руб.
Архивы пресс-служб

Thom/Krom, Studio Slow, 7 390 руб.

You, 3 490 руб.
Архивы пресс-служб

You, 3 490 руб.

Rely, 3 280 руб.
Архивы пресс-служб

Rely, 3 280 руб.

Lime, 2 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

2mood, 2 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 2 980 руб.

За акцентными вырезами в духе Coperni идем к 2mood, за контрастной окантовкой имени Виржини Виар — к петербургским мастерам спортивных кэтсьютов Rely. Полупрозрачные материалы приручили Jacob Lee, гранж-принты — Y/Project, во вневременной базе преуспели российские бренды: от петербургских локалов You до супермассмаркета Lime. 

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Люди:
Ксения Подвальная

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