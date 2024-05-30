Белая майка — это топ!

Стилист апрельской обложки «Собака.ru» с Никитой Волковым

Трикотажно-хлопковую майку носим с джинсами и пиджаками с мужского плеча, надеваем кеды или киттен хилз и берем яркую сумку. Вместо рубашки в офис с костюмом тоже классно. Если что то полупрозрачное, то здорово это носить с бра в тон под низ — выглядит достаточно трогательно. Ну и трюк Miu Miu с двумя и более майками разных фактур или кроя лично мне еще не надоел.