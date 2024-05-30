Белая майка — это топ!

Незаменимая вещь на лето — остромодная белая майка, которая подойдет и для офисного сенлорановского лука, и для выходного приозерского ретрита, и для вечернего бархоппинга на Некрасова.
Этим летом тэнк-топы повсюду: одной из первых майку (в комбо с ориенталистской феской) примерила Ирина Шейк на парижском шоу Alaïa. Cледом они появились на подиумах всех брендов А-листа: например, Джонатан Андерсон в JW Anderson сочетает майку-безрукавку с массивными шароварами, Сабато де Сарно в Gucci — c миди-юбками, украшенными бахромой. Тем временем команда Coperni во всю готовится к Олимпиаде и предлагает носить спортивные топы даже в офис. С самым нарядным вариантом стилизации маек выступил Давид Комахидзе, объединивший безрукавки с полупрозрачными рюш-юбками. Праздничная альтернатива — топ Acne Studios, украшенный перышками.
Светлые тэнк-топы успели стать главными героями стритстайла — спасибо фэшн-диве Перниль Тейсбек, смело адаптирующей майки в свой тихо-роскошный гардероб. Белый — самый модный, но не единственно допустимый цвет: с подачи инфлюэнсера Эмили Синдлев смело носим розовые майки (идеально на корте во время отработки ударов с бэкхенда), а Бьянка Цензори и моделинг-звезда кампейнов ЦУМа Дарья Цветкова голосуют за черный монохром (black is my happy colour).
Дарья Пашина
Стилист апрельской обложки «Собака.ru» с Никитой Волковым
Трикотажно-хлопковую майку носим с джинсами и пиджаками с мужского плеча, надеваем кеды или киттен хилз и берем яркую сумку. Вместо рубашки в офис с костюмом тоже классно. Если что то полупрозрачное, то здорово это носить с бра в тон под низ — выглядит достаточно трогательно. Ну и трюк Miu Miu с двумя и более майками разных фактур или кроя лично мне еще не надоел.
За акцентными вырезами в духе Coperni идем к 2mood, за контрастной окантовкой имени Виржини Виар — к петербургским мастерам спортивных кэтсьютов Rely. Полупрозрачные материалы приручили Jacob Lee, гранж-принты — Y/Project, во вневременной базе преуспели российские бренды: от петербургских локалов You до супермассмаркета Lime.
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