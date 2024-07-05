Пижама – костюм лета!

Расширяем пижамный функционал (и собственные границы приличия) в соответствии с последними трендами. Джонатан Андерсон из Loewe соблюдает баланс dress up / dress down и миксует клетчатую двойку с экстравагантными полусапогами из бисера. Он же, только теперь в именном JW Anderson, сочиняет lazy day look и мэтчит пуантель с меховыми тапками. Эрдем Моралиоглу переквалифицировал пижаму из домашней в торжественную при помощи страз, а Адриан Аппиолаза в Moschino выкручивает на максимум ассоциации пижамы с домом, миксуя комплект в глазуньях с яичным колье. Фэшн-прием на осень: Дэниел Ли из Burberry небрежно (читай: виртуозно!) заправляет пижамные брюки в челси и утепляет пижаму тренчем.