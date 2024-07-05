Пижама – костюм лета!

Живем лучшее лето – в пижаме! На подиуме и дома, на пляже и на террасе: ленивые шелковые и хлопковые двойки уместны как никогда. При поддержке Loewe и Burberry выгуливаем домашние рубашки, шорты и брюки везде и всюду — без зазрения совести, но с яичным колье, блестящими сапогами или просто тапками. Помним, что Петербург – столица пижам, здесь их классно носят и виртуозно придумывают (лучшие – у локалов Maison, Any Wowzers и Ola Ola!).
Расширяем пижамный функционал (и собственные границы приличия) в соответствии с последними трендами. Джонатан Андерсон из Loewe соблюдает баланс dress up / dress down и миксует клетчатую двойку с экстравагантными полусапогами из бисера. Он же, только теперь в именном JW Anderson, сочиняет lazy day look и мэтчит пуантель с меховыми тапками. Эрдем Моралиоглу переквалифицировал пижаму из домашней в торжественную при помощи страз, а Адриан Аппиолаза в Moschino выкручивает на максимум ассоциации пижамы с домом, миксуя комплект в глазуньях с яичным колье. Фэшн-прием на осень: Дэниел Ли из Burberry небрежно (читай: виртуозно!) заправляет пижамные брюки в челси и утепляет пижаму тренчем.
София Ричи выбирает шелковый костюм с этническим принтом и миксует его с микро-Келли и остроносыми балетками в оттенке фуксии. Блогер Фанни Экстранд ловит вайб I woke up like this и носит полосатую пижаму со свитшотом и солнцезащитными очками. Заряжаемся ироничным настроением инфлюенсера-минималиста Сандры Генрих Соседа и надеваем костюм из ажурного трикотажа (точно такой есть у Belle you) с макси-шубой и потертой Биркин.
Отрабатываем трендовый кокеткор c наивной пижамой Miu Miu в горошек и отправляемся (прямо из постели) на омлет с крабом и трюфельный крок-месье в Frantsuza Bistrot. Собираясь на вечеринку в секретном дворе Cortile Segreto «Севкабель порта» (на входе скажите «Сопрано»), меняем рубашку и брюки на самые нарядные — в цвете мякоти спелого авокадо Kleed Loungewear, с цветами Luna Di Seta и леопардовая Eva B.Bitzer (есть в ДЛТ) — и по примеру 3.1 Phillip Lim миксуем с сетчатым или кружевным (большой тренд!) и атласными балетками.
За рисунками с оленями выстраиваемся в очередь к виртуозам принтов Ola Ola, а за чудаковатыми полосками — к петербургским пионерам пижамкора Any Wowzers. А за кулуарной классикой — в Maison by Nude, в котором Оксана Милковская создает лаконичные комплекты из шелка (кстати, заказывают его прямиком у Brunello Cucinelli) исключительно для красивой жизни. Выполняем план по рюшам, оборкам и бантикам в Chois Studios, Love Stories и JB base (вам в клетку-виши или со стразами?).
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