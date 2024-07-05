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Вещи

Пижама – костюм лета!

Живем лучшее лето – в пижаме! На подиуме и дома, на пляже и на террасе: ленивые шелковые и хлопковые двойки уместны как никогда. При поддержке Loewe и Burberry выгуливаем домашние рубашки, шорты и брюки везде и всюду — без зазрения совести, но с яичным колье, блестящими сапогами или просто тапками. Помним, что Петербург – столица пижам, здесь их классно носят и виртуозно придумывают (лучшие – у локалов Maison, Any Wowzers и Ola Ola!).

Moschino Resort'25

Moschino Resort'25

Loewe FW'24

Loewe FW'24

Erdem FW'24

Erdem FW'24

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24

3.1 Phillip Lim SS'24

3.1 Phillip Lim SS'24

Alberta Ferretti SS'24

Alberta Ferretti SS'24

Sacai Pre-Fall'24

Sacai Pre-Fall'24

Burberry Pre-Fall'24

Burberry Pre-Fall'24

AZ Factory Pre-Fall'24

AZ Factory Pre-Fall'24

Расширяем пижамный функционал (и собственные границы приличия) в соответствии с последними трендами. Джонатан Андерсон из Loewe соблюдает баланс dress up / dress down и миксует клетчатую двойку с экстравагантными полусапогами из бисера. Он же, только теперь в именном JW Anderson, сочиняет lazy day look и мэтчит пуантель с меховыми тапками. Эрдем Моралиоглу переквалифицировал пижаму из домашней в торжественную при помощи страз, а Адриан Аппиолаза в Moschino выкручивает на максимум ассоциации пижамы с домом, миксуя комплект в глазуньях с яичным колье. Фэшн-прием на осень: Дэниел Ли из Burberry небрежно (читай: виртуозно!) заправляет пижамные брюки в челси и утепляет пижаму тренчем. 

Сандра Генрих Соседа

Сандра Генрих Соседа

София Ричи

София Ричи

Эйми Сонг

Эйми Сонг

Фанни Экстранд

Фанни Экстранд

Каролин Даур

Каролин Даур

Лора Моро 'Adenorah'

Лора Моро 'Adenorah'

София Ричи выбирает шелковый костюм с этническим принтом и миксует его с микро-Келли и остроносыми балетками в оттенке фуксии. Блогер Фанни Экстранд ловит вайб I woke up like this и носит полосатую пижаму со свитшотом и солнцезащитными очками. Заряжаемся ироничным настроением инфлюенсера-минималиста Сандры Генрих Соседа и  надеваем костюм из ажурного трикотажа (точно такой есть у Belle you) с макси-шубой и потертой Биркин. 

Valentino, TSUM Collect, 210 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 210 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 185 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 185 000 руб.

Kleed Loungewear, ДЛТ, 79 950 руб.

Kleed Loungewear, ДЛТ, 79 950 руб. 

Luna Di Seta, ДЛТ, 74 760 руб.

Luna Di Seta, ДЛТ, 74 760 руб.

Maison by Nude, 65 000 руб.

Maison by Nude, 65 000 руб.

Eva B.Bitzer, ДЛТ, 56 170 руб.

Eva B.Bitzer, ДЛТ, 56 170 руб.

La Perla, ДЛТ, 43 850 руб.

La Perla, ДЛТ, 43 850 руб.

Any Wowzers, 39 700 руб.

Any Wowzers, 39 700 руб. 

Derek Rose, ДЛТ, 32 550 руб.

Derek Rose, ДЛТ, 32 550 руб.

Rose Nude, 24 500 руб.

Rose Nude, 24 500 руб.

Skims, Oskelly, 23 000 руб.

Skims, Oskelly, 23 000 руб.

Choux, 19 980 руб.

Choux, 19 980 руб.

Отрабатываем трендовый кокеткор c наивной пижамой Miu Miu в горошек и отправляемся (прямо из постели) на омлет с крабом и трюфельный крок-месье в Frantsuza Bistrot. Собираясь на вечеринку в секретном дворе Cortile Segreto «Севкабель порта» (на входе скажите «Сопрано»), меняем рубашку и брюки на самые нарядные — в цвете мякоти спелого авокадо Kleed Loungewear, с цветами Luna Di Seta и леопардовая Eva B.Bitzer  (есть в ДЛТ) — и по примеру 3.1 Phillip Lim миксуем с сетчатым или кружевным (большой тренд!) и атласными балетками. 

Primrose, 19 900 руб.

Primrose, 19 900 руб.

Ola Ola, 17 000 руб.

Ola Ola, 17 000 руб.

Masterpeace, 14 000 руб.

Masterpeace, 14 000 руб.

Celena, 13 750 руб.

Celena, 13 750 руб.

Pitkina, 12 900 руб.

Pitkina, 12 900 руб.

404 NOT FOUND, 12 800 руб.

404 NOT FOUND, 12 800 руб.

Petra, 12 200 руб.

Petra, 12 200 руб.

Love Stories, ДЛТ, 11 350 руб.

Love Stories, ДЛТ, 11 350 руб.

Dan Maralex, Кенгуру, 8 999 руб.

Dan Maralex, Кенгуру, 8 999 руб.

Belle you, 6 999 руб.

Belle you, 6 999 руб.

Selfmade, 6 990 руб.

Selfmade, 6 990 руб.

Ermanno Scervino, Oskelly, 6 700 руб.

Ermanno Scervino, Oskelly, 6 700 руб.

Chois Studios, 6 390 руб.

Chois Studios, 6 390 руб.

JB base, Золотое Яблоко, 6 200 руб.

JB base, Золотое Яблоко, 6 200 руб.

52 Hz, 4 750 руб.

52 Hz, 4 750 руб.

За рисунками с оленями выстраиваемся в очередь к виртуозам принтов Ola Ola, а за чудаковатыми полосками — к петербургским пионерам пижамкора Any Wowzers. А за кулуарной классикой — в Maison by Nude, в котором Оксана Милковская создает лаконичные комплекты из шелка (кстати, заказывают его прямиком у Brunello Cucinelli) исключительно для красивой жизни. Выполняем план по рюшам, оборкам и бантикам в Chois Studios, Love Stories и JB base (вам в клетку-виши или со стразами?). 

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