Пижама – костюм лета!

София Ричи выбирает шелковый костюм с этническим принтом и миксует его с микро-Келли и остроносыми балетками в оттенке фуксии. Блогер Фанни Экстранд ловит вайб I woke up like this и носит полосатую пижаму со свитшотом и солнцезащитными очками. Заряжаемся ироничным настроением инфлюенсера-минималиста Сандры Генрих Соседа и надеваем костюм из ажурного трикотажа (точно такой есть у Belle you) с макси-шубой и потертой Биркин.