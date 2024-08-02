Зеленый — самый модный цвет года! Вот 70 вещей-доказательств

От подиумов Fendi, Schiaparelli и Prada до почти трех миллионов #brat-публикаций в запрещенной соцсети — кажется, зеленый во всех своих проявлениях сейчас повсюду. По этому поводу собрали 70 вещей в самом популярном цвете, который мы будем носить до следующей весны.
Пока зумеры во всю подражают кислотной обложке главного альбома лета Brat певицы Charli XCX и одеваются с ног до головы в отвратительный зеленый, люкс голосует за натуральность изумрудным хобо Hermes и малахитовой трикотажной двойкой Jil Sander. Мимикрируем не только под драгоценности, но и под Гринча с шубой Balenciaga (зима близко) и под ландшафт с мшистыми мюлями Gapanovich x rxbshoes.
Сумки в нашумевшем Brat Green уже успели выпустить локалы JENЁK и Imakebags (до того как это стало мейнстримом!). Мэтчим сумки с бархатными мэриджейнами Age of Innocence и сережками-змеями Idoll в тон (total brat!). Оливковый хоть и не стал цветом года по версии Pantone (вместо него выбрали «персиковый пух»), зато стал таким по мнению французского Vogue. Не спорим и запасаемся на осень оливковым пальто All We Need и виниловым ретро-жакетом из новой коллекции Lime. Главный конкурент оливки — хаки. За багетом выстраиваемся в очередь к сумочным мастерам Misa, а за двойкой из двубортного жакета и юбки в складку — к Masterpeace.
В мужском отделе пополняем коллекцию дикой обуви лохматыми Nike x Cactus Plant Flea Market (мечта сникерхэда!) и кислотными ботинками Camperlab. Суперлот Marni — майка в полоску райе (главный узор сезона!) — был найден в Peak. Главные трендсеттеры Loewe и Prada уверяют, что зеленый останется в топе, как минимум, до следующей весны — готовимся к холодам заранее с джемпером Gucci, мишлен-пуховиком Readymade (есть в Daynight) и бомбером House of Leo.
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