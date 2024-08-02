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Вещи

Зеленый — самый модный цвет года! Вот 70 вещей-доказательств

От подиумов Fendi, Schiaparelli и Prada до почти трех миллионов #brat-публикаций в запрещенной соцсети — кажется, зеленый во всех своих проявлениях сейчас повсюду. По этому поводу собрали 70 вещей в самом популярном цвете, который мы будем носить до следующей весны. 

Hermes, TSUM Collect, 560 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 560 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 450 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 450 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 285 120 руб.

Gucci, ДЛТ, 285 120 руб.

Chanel, Oskelly, 274 000 руб.

Chanel, Oskelly, 274 000 руб.

Maison Margiela, TSUM Collect, 117 000 руб.

Maison Margiela, TSUM Collect, 117 000 руб.

Erika Cavallini, Golden Line, 108 600 руб.

Erika Cavallini, Golden Line, 108 600 руб.

Юбка Jil Sander, 107 500 руб.

Юбка Jil Sander, 107 500 руб. 

Hermes, Oskelly, 87 500 руб.

Hermes, Oskelly, 87 500 руб.

Gapanovich x rxbshoes, 75 000 руб.

Gapanovich x rxbshoes, 75 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 72 950 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 72 950 руб.

BOSS, ДЛТ, 62 300 руб.

BOSS, ДЛТ, 62 300 руб.

Marni, TSUM Collect, 47 300 руб.

Marni, TSUM Collect, 47 300 руб.

Ushatava, 47 000 руб.

Ushatava, 47 000 руб.

MM6, ДЛТ, 43 850 руб.

MM6, ДЛТ, 43 850 руб.

JENЁK, 42 000 руб.

JENЁK, 42 000 руб.

Пока зумеры во всю подражают кислотной обложке главного альбома лета Brat певицы Charli XCX и одеваются с ног до головы в отвратительный зеленый, люкс голосует за натуральность изумрудным хобо Hermes и малахитовой трикотажной двойкой Jil Sander. Мимикрируем не только под драгоценности, но и под Гринча с шубой Balenciaga (зима близко) и под ландшафт с мшистыми мюлями Gapanovich x rxbshoes. 

Imakebags, 41 900 руб.

Imakebags, 41 900 руб.

Walk of Shame, Babochka, 39 700 руб.

Walk of Shame, Babochka, 39 700 руб.

Elena Miro, 39 200 руб.

Elena Miro, 39 200 руб.

Max Mara, TSUM Collect, 38 600 руб.

Max Mara, TSUM Collect, 38 600 руб.

Misa, 37 900 руб.

Misa, 37 900 руб.

Жакет Nude Story, 30 850 руб.

Жакет Nude Story, 30 850 руб. 

J. Kim, КМ20, 29 000 руб.

J. Kim, КМ20, 29 000 руб.

Alexander Wang, TSUM Collect, 27 000 руб.

Alexander Wang, TSUM Collect, 27 000 руб.

Age of Innocence, 26 900 руб.

Age of Innocence, 26 900 руб.

Wilhelmina Garcia, Viva la Vika, 26 200 руб.

Wilhelmina Garcia, Viva la Vika, 26 200 руб.

Choux, 25 980 руб.

Choux, 25 980 руб.

M_U_R, 22 500 руб.

M_U_R, 22 500 руб.

Moonka, 21 000 руб.

Moonka, 21 000 руб.

Any Wowzers, 18 500 руб.

Any Wowzers, 18 500 руб.

Masterpeace, 16 000 руб.

Masterpeace, 16 000 руб.

All We Need, 15 996 руб.

All We Need, 15 996 руб.

Ben Amun, Poison Drop, 15 950 руб.

Ben Amun, Poison Drop, 15 950 руб.

Сумки в нашумевшем Brat Green уже успели выпустить локалы JENЁK и Imakebags (до того как это стало мейнстримом!). Мэтчим сумки с бархатными мэриджейнами Age of Innocence и сережками-змеями Idoll в тон (total brat!). Оливковый хоть и не стал цветом года по версии Pantone (вместо него выбрали «персиковый пух»), зато стал таким по мнению французского Vogue. Не спорим и запасаемся на осень оливковым пальто All We Need и виниловым ретро-жакетом из новой коллекции Lime. Главный конкурент оливки — хаки. За багетом выстраиваемся в очередь к сумочным мастерам Misa, а за двойкой из двубортного жакета и юбки в складку — к Masterpeace.

Vereja, Peak, 15 650 руб.

Vereja, Peak, 15 650 руб.

Ola Ola, 14 000 руб.

Ola Ola, 14 000 руб.

Red September, 13 300 руб.

Red September, 13 300 руб.

2Mood, 9 980 руб.

2Mood, 9 980 руб.

Lime, 8 999 руб.

Lime, 8 999 руб.

Selfmade, 8 900 руб.

Selfmade, 8 900 руб.

You Wanna, 7 950 руб.

You Wanna, 7 950 руб.

78Glass, 7 500 руб.

78Glass, 7 500 руб.

Sorelle Era, 7 500 руб.

Sorelle Era, 7 500 руб.

Брюки Belle you, 6 999 руб.

Брюки Belle you, 6 999 руб. 

Petra, 5 525 руб.

Petra, 5 525 руб.

Ereda, Кашемир и Шелк, 5 330 руб.

Ereda, Кашемир и Шелк, 5 330 руб.

My812, 4 830 руб.

My812, 4 830 руб. 

12Storeez, 3 800 руб.

12Storeez, 3 800 руб.

Street Beat, 3 999 руб.

Street Beat, 3 999 руб.

Idoll, 2 300 руб.

Idoll, 2 300 руб.

Gate31, 660 руб.

Gate31, 660 руб.

В мужском отделе пополняем коллекцию дикой обуви лохматыми Nike x Cactus Plant Flea Market (мечта сникерхэда!) и кислотными ботинками Camperlab. Суперлот Marni — майка в полоску райе (главный узор сезона!) — был найден в Peak. Главные трендсеттеры Loewe и Prada уверяют, что зеленый останется в топе, как минимум, до следующей весны — готовимся к холодам заранее с джемпером Gucci, мишлен-пуховиком Readymade (есть в Daynight) и бомбером House of Leo.

Gucci, ДЛТ, 252 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 252 000 руб.

Readymade, Daynight, 215 820 руб.

Readymade, Daynight, 215 820 руб.

Nike, TSUM Collect, 99 000 руб.

Nike, TSUM Collect, 99 000 руб.

Marni, Peak, 78 950 руб.

Marni, Peak, 78 950 руб.

Luigi Borrelli, St-James, 69 990 руб.

Luigi Borrelli, St-James, 69 990 руб.

Notsonormal, ДЛТ, 57 500 руб.

Notsonormal, ДЛТ, 57 500 руб.

House of Leo, 39 000 руб.

House of Leo, 39 000 руб.

Camperlab, Peak, 24 430 руб.

Camperlab, Peak, 24 430 руб.

Nana-Nana, Studio Slow, 6 990 руб.

Nana-Nana, Studio Slow, 6 990 руб.

Liars Collective, 3 800 руб.

Liars Collective, 3 800 руб.

Питерский Щит, 2 400 руб.

Питерский Щит, 2 400 руб.

Puma, Amazing Red, 1 890 руб.

Puma, Amazing Red, 1 890 руб.

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