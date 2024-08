Зеленый — самый модный цвет года! Вот 70 вещей-доказательств

Сумки в нашумевшем Brat Green уже успели выпустить локалы JENЁK и Imakebags (до того как это стало мейнстримом!). Мэтчим сумки с бархатными мэриджейнами Age of Innocence и сережками-змеями Idoll в тон (total brat!). Оливковый хоть и не стал цветом года по версии Pantone (вместо него выбрали «персиковый пух»), зато стал таким по мнению французского Vogue. Не спорим и запасаемся на осень оливковым пальто All We Need и виниловым ретро-жакетом из новой коллекции Lime. Главный конкурент оливки — хаки. За багетом выстраиваемся в очередь к сумочным мастерам Misa, а за двойкой из двубортного жакета и юбки в складку — к Masterpeace.