Рубашка Эйдельштейна, зонтик Мацель и кожанка Папояна: лучшие луки героев октябрьского номера Собака.ru

Вам кутюрный зонтик Atelier Biser из рук актрисы Марии Мацель, ромкорную рубашку Viva Vox с плеч звезды «Аноры» Марка Эйдельштейна или хардкорный кожаный костюм Lime, как у пианиста-феномена Ильи Папояна (один из лучших исполнителей Рахманинова в России играет второй концерт в Петербургской филармонии уже завтра, 24 октября!)? Первыми сами топовые вещи из осенне-зимних коллекций брендов примерили герои октябрьского номера Собака.ru — собрали в подборке самые классные луки!