18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Рубашка Эйдельштейна, зонтик Мацель и кожанка Папояна: лучшие луки героев октябрьского номера Собака.ru

Вам кутюрный зонтик Atelier Biser из рук актрисы Марии Мацель, ромкорную рубашку Viva Vox с плеч звезды «Аноры» Марка Эйдельштейна или хардкорный кожаный костюм Lime, как у пианиста-феномена Ильи Папояна (один из лучших исполнителей Рахманинова в России играет второй концерт в Петербургской филармонии уже завтра, 24 октября!)? Первыми сами топовые вещи из осенне-зимних коллекций брендов примерили герои октябрьского номера Собака.ru — собрали в подборке самые классные луки!

Марк Эйдельштейн

На Марке: анорак и рубашка WALK OF SHAME, брюки VIVA VOX, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Юра Таралов

На Марке: анорак и рубашка WALK OF SHAME, брюки VIVA VOX, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

На Марке: рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO
Юра Таралов

На Марке: рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO

На Марке: пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery)
Юра Таралов

На Марке: пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery)

На Марке: шуба KALMANOVICH
Юра Таралов

На Марке: шуба KALMANOVICH

В драмеди «Анора» Шона Бэйкера самый востребованный зумер-актер Марк Эйдельштейн носит пиджак Roma Uvarov, а на обложке октябрьского номера Собака.ru примерил лиловую рубашку Viva Vox в комбо с брюками от петербургских профи мужского гардероба House of Leo. Плюс больше не представляем Марка без белоснежной шубы Kalmanovich (как раз в духе громко-роскошного вайба сына русского олигарха Ивана!), терракотового пальто из осенней коллекции Ushatava и воздушного пудрового анорака Walk of Shame (верхом на потемкинском слоне).

Самый востребованный актер-зумер Марк Эйдельштейн: «Когда я узнал, что у "Аноры" главный приз Канн, то бегал по психушке и вопил: "Ребята, мы “Золотую ветвь” получили!"»

Мария Мацель

На Марии: браслеты, кольца и подвеска MIUZ DIAMONDS, платье IVOLGA, зонт ATELIER BISER, сапоги POLLINI (No One)
Юра Таралов

На Марии: браслеты, кольца и подвеска MIUZ DIAMONDS, платье IVOLGA, зонт ATELIER BISER, сапоги POLLINI (No One)

На Марии: блуза и легинсы-сапоги ALEXANDER ARUTYNOV
Юра Таралов

На Марии: блуза и легинсы-сапоги ALEXANDER ARUTYNOV

В объективе фотографа Юры Таралова наша Джульетта из БДТ и муза энигматичного режиссера Романа Михайлова обзавелась кутюрным зонтиком Atelier Biser, украшенным Ксенией Подвальной фирменными перышками. А еще в каверстори Собака.ru Мария Мацель наглядно показывает, как следует врываться в эру Водолея — в летящем воздушном платье Alexander Arutyunov с флоральным постимпрессионистским принтом (красный — цвет осени!).

Звезда «Черного облака» и «Перевала Дятлова» Мария Мацель: «Мне стало сложно смотреть фильмы, которые кажутся разрушительными»

Илья Папоян

На Илье: костюм, рубашка, ремень, ботинки LIME, очки MANGO
Наталья Скворцова

На Илье: костюм, рубашка, ремень, ботинки LIME, очки MANGO

На Илье: костюм, рубашка, ремень, ботинки LIME
Наталья Скворцова

На Илье: костюм, рубашка, ремень, ботинки LIME

Пианист-феномен Илья Папоян — юноша во фраке с внешностью с билборда Celine. В съемке Собака.ru мы не только вместе посидели на застенчивых ивах Безымянного острова и обсудили гидроциклы, кашель и личный магнетизм, но и раскрыли хардкорную субличность Ильи, превратив его при помощи кожаного костюма Lime в Виктора Цоя aka рок-звезду петербургской академической сцены!

Пианист-феномен Илья Папоян: «Мне жаль, что Рахманинов написал всего пять концертов, а не как Моцарт — около тридцати»

Тоня Углова

На Тоне: платье ARTEM KALYAKIN, украшения RUSHEV, игрушка «ПОПАЛ МЕДВЕДЬ ОСТАП ПОД ПИТЕРСКУЮ СОСУЛЬКУ»
Варвара Орлова

На Тоне: платье ARTEM KALYAKIN, украшения RUSHEV, игрушка «ПОПАЛ МЕДВЕДЬ ОСТАП ПОД ПИТЕРСКУЮ СОСУЛЬКУ»

«Бу! Испугался? Не бойся, я друг!» — говорят нам антропоморфные звери-игрушки из рук художницы Тони Угловой, силами стилиста Карины Крапивы превратившуюся на съемке Собака.ru в музу Duran Lantink (гротескные объемы и коконы — важный тренд). Секрет успеха — алое платье с вытянутым предплечьем, созданное учеником академии Штиглица Артемом Калякиным для дипломной работы «Угол комнаты». 

Как Тоня Углова влюбила нас в арт-квадроберов и придумала кота Владислава — одну из главных петербургских игрушек (и сумок!) года?

Лера Попова

На Лере: платье KARINA KRAPIVA, браслет и кольца BIMBA Y LOLA, колье LIA BERTI
Варвара Орлова

На Лере: платье KARINA KRAPIVA, браслет и кольца BIMBA Y LOLA, колье LIA BERTI

Стилист Карина Крапива раскрывает субличность фэшн-дизайнера: мы уже видели пояс из галстуков Karina Krapiva на стритстайл-комике Илье Куруче, а год спустя ромкорное платье в духе Giambattista Valli примерила художница Лера Попова (мастер гогеновских пасторалей!) вместе с массивными браслетами Bimba Y Lola и мерчающим колье Lia Berti. 

Как художница Лера Попова поженила постимпрессионизм Гогена с вайбом Jacquemus, а теперь сочиняет арт + фэшн коллаборации с топовыми брендами Петербурга?

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Октябрь
Люди:
Мария Мацель, Марк Эйдельштейн

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: