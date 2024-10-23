Рубашка Эйдельштейна, зонтик Мацель и кожанка Папояна: лучшие луки героев октябрьского номера Собака.ru

Вам кутюрный зонтик Atelier Biser из рук актрисы Марии Мацель, ромкорную рубашку Viva Vox с плеч звезды «Аноры» Марка Эйдельштейна или хардкорный кожаный костюм Lime, как у пианиста-феномена Ильи Папояна (один из лучших исполнителей Рахманинова в России играет второй концерт в Петербургской филармонии уже завтра, 24 октября!)? Первыми сами топовые вещи из осенне-зимних коллекций брендов примерили герои октябрьского номера Собака.ru — собрали в подборке самые классные луки!
В драмеди «Анора» Шона Бэйкера самый востребованный зумер-актер Марк Эйдельштейн носит пиджак Roma Uvarov, а на обложке октябрьского номера Собака.ru примерил лиловую рубашку Viva Vox в комбо с брюками от петербургских профи мужского гардероба House of Leo. Плюс больше не представляем Марка без белоснежной шубы Kalmanovich (как раз в духе громко-роскошного вайба сына русского олигарха Ивана!), терракотового пальто из осенней коллекции Ushatava и воздушного пудрового анорака Walk of Shame (верхом на потемкинском слоне).
В объективе фотографа Юры Таралова наша Джульетта из БДТ и муза энигматичного режиссера Романа Михайлова обзавелась кутюрным зонтиком Atelier Biser, украшенным Ксенией Подвальной фирменными перышками. А еще в каверстори Собака.ru Мария Мацель наглядно показывает, как следует врываться в эру Водолея — в летящем воздушном платье Alexander Arutyunov с флоральным постимпрессионистским принтом (красный — цвет осени!).
Пианист-феномен Илья Папоян — юноша во фраке с внешностью с билборда Celine. В съемке Собака.ru мы не только вместе посидели на застенчивых ивах Безымянного острова и обсудили гидроциклы, кашель и личный магнетизм, но и раскрыли хардкорную субличность Ильи, превратив его при помощи кожаного костюма Lime в Виктора Цоя aka рок-звезду петербургской академической сцены!
На Тоне: платье ARTEM KALYAKIN, украшения RUSHEV, игрушка «ПОПАЛ МЕДВЕДЬ ОСТАП ПОД ПИТЕРСКУЮ СОСУЛЬКУ»
«Бу! Испугался? Не бойся, я друг!» — говорят нам антропоморфные звери-игрушки из рук художницы Тони Угловой, силами стилиста Карины Крапивы превратившуюся на съемке Собака.ru в музу Duran Lantink (гротескные объемы и коконы — важный тренд). Секрет успеха — алое платье с вытянутым предплечьем, созданное учеником академии Штиглица Артемом Калякиным для дипломной работы «Угол комнаты».
На Лере: платье KARINA KRAPIVA, браслет и кольца BIMBA Y LOLA, колье LIA BERTI
Стилист Карина Крапива раскрывает субличность фэшн-дизайнера: мы уже видели пояс из галстуков Karina Krapiva на стритстайл-комике Илье Куруче, а год спустя ромкорное платье в духе Giambattista Valli примерила художница Лера Попова (мастер гогеновских пасторалей!) вместе с массивными браслетами Bimba Y Lola и мерчающим колье Lia Berti.
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