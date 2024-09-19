Куртка Каневского, плащ Базыкиной и ветровка Никишина: лучшие луки героев сентябрьского номера Собака.ru

Вам гранжевые кожанки, хищный крокодиловый плащ из экокожи и стритвирные ветровки от петербургского каллиграфутуриста Покраса Лампаса? Первыми сами топовые вещи из осенне-зимних коллекций брендов примерили герои сентябрьского номера Собака.ru — собрали в подборке самые классные луки!
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ОLA OLA, комбинезон VERSACE (ЦУМ)
На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, юбка CESTRX, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки GUCCI (Optics Gallery), костюм ROGOV SHOP, туфли DOLCE & GABBANA (ЦУМ)
Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» — а главное! — героиня нашей сентябрьской обложки Елизавета Базыкина примерила могучую кожанку от московских локалов Alina Zhara (на зависть Duran Lantink!) и дикий крокодиловый плащ из новой анималистичной коллекции Ola Ola (там тигры, змеи, леопарды и даже ящерицы!). Где трендовые очки-жуки Gucci из Optics Gallery, там и природный вечнозеленый костюм ROGOV, а у латентных юбок Cestrx Ренаты Харьковой (скоро новый дропа!) случился идеальный мэтч с ультрафеминными топами-галстуками Sorelle.
И да, все внимание на украшения! На нашей кавергерл — ювелирное комбо от ALROSA Diamonds: от серег и колец до теннисных браслетов и трехмерных кулонов-капсул.
Вместе с командой Собака.ru мейковер провернули: фотограф Максим Чуркин (мастер сфумато и кьяроскуро!), стилист Алина Артей (привнесла латекс, перья и крокодила!), визажист Алиса Казакова и мастер по волосам Дмитрий Абрамович.
Больше не представляем евангелиста русского тру-крайма Леонида Каневского без кожаной куртки из новой коллекции стритвир-авангардистов Red September! Вдобавок Леонид Семенович примерил кучерявую дубленку из осеннего дропа супербренда Ushatava, а Саша Сулим раскрыла субличность готической принцессы в корсетном платье Belik, созданном идеологом посткутюра Марией Белик (с опорой на корпус избранных произведений Франсиско Гойи, Даррена Аронофски и Луки Гуаданьино).
На Александре: ветровка PL STORAGE, майка LIME, брюки «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ»
Хоккеист, капитан СКА и звезда КХЛ Александр Никишин подает не только спортивные, но и фэшн-надежды. В нашей съемке раскрывает амбиции петербургской стритвир-иконы в олдскульной ветровке PL Storage от каллиграфутуриста Покраса Лампаса и брюках из «Питерского щита» Константина Рязанцева, создавшим модно-субкультурное коммьюнити с суровым вайбом южных городских окраин.
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