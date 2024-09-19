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Герои

Куртка Каневского, плащ Базыкиной и ветровка Никишина: лучшие луки героев сентябрьского номера Собака.ru

Вам гранжевые кожанки, хищный крокодиловый плащ из экокожи и стритвирные ветровки от петербургского каллиграфутуриста Покраса Лампаса? Первыми сами топовые вещи из осенне-зимних коллекций брендов примерили герои сентябрьского номера Собака.ru — собрали в подборке самые классные луки!

Елизавета Базыкина

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ОLA OLA, комбинезон VERSACE (ЦУМ)
Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ОLA OLA, комбинезон VERSACE (ЦУМ)

На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA
Максим Чуркин

На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, юбка CESTRX, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, юбка CESTRX, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки GUCCI (Optics Gallery), костюм ROGOV SHOP, туфли DOLCE & GABBANA (ЦУМ)
Максим Чуркин

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки GUCCI (Optics Gallery), костюм ROGOV SHOP, туфли DOLCE & GABBANA (ЦУМ)

Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» — а главное! — героиня нашей сентябрьской обложки Елизавета Базыкина примерила могучую кожанку от московских локалов Alina Zhara (на зависть Duran Lantink!) и дикий крокодиловый плащ из новой анималистичной коллекции Ola Ola (там тигры, змеи, леопарды и даже ящерицы!). Где трендовые очки-жуки Gucci из Optics Gallery, там и природный вечнозеленый костюм ROGOV, а у латентных юбок Cestrx Ренаты Харьковой (скоро новый дропа!) случился идеальный мэтч с ультрафеминными топами-галстуками Sorelle.

И да, все внимание на украшения! На нашей кавергерл — ювелирное комбо от ALROSA Diamonds: от серег и колец до теннисных браслетов и трехмерных кулонов-капсул.

Вместе с командой Собака.ru мейковер провернули: фотограф Максим Чуркин (мастер сфумато и кьяроскуро!), стилист Алина Артей (привнесла латекс, перья и крокодила!), визажист Алиса Казакова и мастер по волосам Дмитрий Абрамович.

Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» Елизавета Базыкина: «Я не распыляюсь, по головам не иду и за свой успех умирать не собираюсь»

Леонид Каневский и Саша Сулим

На Леониде Семеновиче: куртка RED SEPTEMBER
Валентин Блох

На Леониде Семеновиче: куртка RED SEPTEMBER

На Саше: платье BELIK, сапоги VIC MATIE (No One), браслеты PARTS OF FOUR, CHROME HEARTS (Spin4spin), кафф VERTIGO На Леониде Семеновиче: куртка RED
Валентин Блох

На Саше: платье BELIK, сапоги VIC MATIE (No One), браслеты PARTS OF FOUR, CHROME HEARTS (Spin4spin), кафф VERTIGO
На Леониде Семеновиче: куртка RED SEPTEMBER

На Леониде Семеновиче: дубленка USHATAVA
Валентин Блох

На Леониде Семеновиче: дубленка USHATAVA

Больше не представляем евангелиста русского тру-крайма Леонида Каневского без кожаной куртки из новой коллекции стритвир-авангардистов Red September! Вдобавок Леонид Семенович примерил кучерявую дубленку из осеннего дропа супербренда Ushatava, а Саша Сулим раскрыла субличность готической принцессы в корсетном платье Belik, созданном идеологом посткутюра Марией Белик (с опорой на корпус избранных произведений Франсиско Гойи, Даррена Аронофски и Луки Гуаданьино). 

Как Леонид Каневский и Саша Сулим стали главной фэшн-пауэр-парой страны?

Александр Никишин

На Александре: ветровка PL STORAGE, майка LIME, брюки «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ»
Валентин Блох

На Александре: ветровка PL STORAGE, майка LIME, брюки «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ»

Хоккеист, капитан СКА и звезда КХЛ Александр Никишин подает не только спортивные, но и фэшн-надежды. В нашей съемке раскрывает амбиции петербургской стритвир-иконы в олдскульной ветровке PL Storage от каллиграфутуриста Покраса Лампаса и брюках из «Питерского щита» Константина Рязанцева, создавшим модно-субкультурное коммьюнити с суровым вайбом южных городских окраин. 

Знакомьтесь, Александр Никишин — защитник и капитан СКА, звезда КХЛ и призер Олимпиады, за которого борются топ-клубы России и мира!

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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Елизавета Базыкина

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