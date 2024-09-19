Куртка Каневского, плащ Базыкиной и ветровка Никишина: лучшие луки героев сентябрьского номера Собака.ru

Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» — а главное! — героиня нашей сентябрьской обложки Елизавета Базыкина примерила могучую кожанку от московских локалов Alina Zhara (на зависть Duran Lantink!) и дикий крокодиловый плащ из новой анималистичной коллекции Ola Ola (там тигры, змеи, леопарды и даже ящерицы!). Где трендовые очки-жуки Gucci из Optics Gallery, там и природный вечнозеленый костюм ROGOV, а у латентных юбок Cestrx Ренаты Харьковой (скоро новый дропа!) случился идеальный мэтч с ультрафеминными топами-галстуками Sorelle.

И да, все внимание на украшения! На нашей кавергерл — ювелирное комбо от ALROSA Diamonds: от серег и колец до теннисных браслетов и трехмерных кулонов-капсул.

Вместе с командой Собака.ru мейковер провернули: фотограф Максим Чуркин (мастер сфумато и кьяроскуро!), стилист Алина Артей (привнесла латекс, перья и крокодила!), визажист Алиса Казакова и мастер по волосам Дмитрий Абрамович.