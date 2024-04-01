Кажется, дизайнер Матвей Ларионенко (так же известный как музыкант 4eu3) настолько мультидисциплинарен, что сумел поженить стритвир и устойчивую моду, граффити и иконопись и даже Петербург и Женеву. Его безличные худи и тишотки-изводы издаются крошечными тиражами, мгновенно распродаются и больше никогда не повторяются. обсудили с Матвеем пыль, Канье и виральные фрески-кампейны.