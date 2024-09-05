Знакомьтесь, Александр Никишин — защитник и капитан СКА, звезда КХЛ и призер Олимпиады, за которого борются топ-клубы России и мира!

В 17 лет Никишин дебютировал в КХЛ, в 19 — вошел в топ-10 самых крутых игроков регулярного чемпионата, в 20 — завоевал в составе сборной страны серебро на Олимпиаде в Пекине. А еще — стал одним из самых дорогих хоккеистов в мировой истории: во-первых, права на гранд-проспекта держит за собой (с 2020 года и не отдает!) Национальная хоккейная лига, и во-вторых, сделка «9 за 1», по условиям которой Никишин перешел из «Спартака» в СКА до 2025 года, уже во всех спортивных летописях!

В Петербурге (хоккейной столице страны) Александр — главный краш всего фэндома красносиних! В 2023-м он участвовал в Матче звезд КХЛ (выиграв в мастер-шоу по силе броска) и в Международном Кубке Первого канала (одержав победу в составе команды «Россия 25»!). А этим летом — вышел на лед в Матче российских звезд КХЛ и НХЛ против Александра Овечкина (ничья!).

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МИРОВОЙ ХОККЕЙ И КОГДА НИКИШИН ВНОВЬ ВСТРЕТИТСЯ НА ЛЬДУ С ОВЕЧКИНЫМ

«Лучший бомбардир-защитник» КХЛ, а значит, главный в России, Белоруссии, Казахстане и Китае — и ты второй год подряд держишь это звание. Как прошел сезон?

Быстро!

Ты и забил больше всех — 56 (17 + 39) очков в 67 матчах. Следишь за собственной статистикой?

Начал, когда более-менее стал набирать очки: помогает сравнивать свои результаты в предыдущем и текущем сезонах. Закончились игры — тогда смотришь на таблицу, делаешь выводы.

Цифры в портфолио важны, чтобы котироваться на спортивном рынке?

Рейтинг решает, если заканчивается контракт, или хоккеист взрослый и решает, в каком клубе продолжить карьеру. А для меня это пока больше показатель, как я работаю прямо сейчас.

Мучаешься, если сыграл плохо?

Я вообще очень самокритичный, могу неделю ходить и перематывать в голове матч! Поэтому стараюсь плохо не играть.

Спорткритики говорят, что Никишин раздает универсально полезный и гениально-артхаусный стиль. А что ты сам про себя скажешь?

В хоккее все по Шекспиру: весь мир театр, и люди в нем актеры. Так что мы все отыгрываем наши амплуа — защитник, бомбардир, вратарь. Я защитник и не имею права менять функцию, если нужен в обороне. Но когда расклад другой — ребята атакуют, то могу подключиться, чтобы получилась сильная комбинация с четырьмя нападающими вместо трех. В этом плане нужно быть взаимозаменяемым.