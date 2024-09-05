Знакомьтесь, Александр Никишин — защитник и капитан СКА, звезда КХЛ и призер Олимпиады, за которого борются топ-клубы России и мира!

Александр Никишин (№21) — лидер клуба-фаворита и супербомбардир-защитник Континентальной хоккейной лиги! 3 сентября стартовал новый сезон КХЛ 2024/2025 — все матчи показывает «Кинопоиск» (с подпиской Плюс)! — в котором Александр вместе с ХК СКА покажет свою лучшую игру и будет бороться за Кубок Гагарина. Первый матч (против «Металлурга») сегодня, а первая домашняя игра 12-го! Поддерживаем дрим-тим по-петербургски (дотошно следуя всем неписаным правилам) — составили бакет-инструкцию болельщика.
КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МИРОВОЙ ХОККЕЙ И КОГДА НИКИШИН ВНОВЬ ВСТРЕТИТСЯ НА ЛЬДУ С ОВЕЧКИНЫМ
ЗАЧЕМ СПОРТСМЕНАМ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, КРИОКАМЕРЫ, РУССКАЯ БАНЯ И ПОЧЕМУ ИГРАТЬ В МЕНТАЛИСТОВ НА ЛЬДУ НЕ НАДО
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ПЕТЕРБУРЖЕЦ: ЛЮБОВЬ К ТРУ-КРАЙМУ, ТРЕКИНГУ НА ДВОРЦОВОЙ И «ЗЕНИТУ»
КАК БОЛЕТЬ ЗА СКА: Бакет-инструкция
В 17 лет Никишин дебютировал в КХЛ, в 19 — вошел в топ-10 самых крутых игроков регулярного чемпионата, в 20 — завоевал в составе сборной страны серебро на Олимпиаде в Пекине. А еще — стал одним из самых дорогих хоккеистов в мировой истории: во-первых, права на гранд-проспекта держит за собой (с 2020 года и не отдает!) Национальная хоккейная лига, и во-вторых, сделка «9 за 1», по условиям которой Никишин перешел из «Спартака» в СКА до 2025 года, уже во всех спортивных летописях!
В Петербурге (хоккейной столице страны) Александр — главный краш всего фэндома красносиних! В 2023-м он участвовал в Матче звезд КХЛ (выиграв в мастер-шоу по силе броска) и в Международном Кубке Первого канала (одержав победу в составе команды «Россия 25»!). А этим летом — вышел на лед в Матче российских звезд КХЛ и НХЛ против Александра Овечкина (ничья!).
КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МИРОВОЙ ХОККЕЙ И КОГДА НИКИШИН ВНОВЬ ВСТРЕТИТСЯ НА ЛЬДУ С ОВЕЧКИНЫМ
«Лучший бомбардир-защитник» КХЛ, а значит, главный в России, Белоруссии, Казахстане и Китае — и ты второй год подряд держишь это звание. Как прошел сезон?
Быстро!
Ты и забил больше всех — 56 (17 + 39) очков в 67 матчах. Следишь за собственной статистикой?
Начал, когда более-менее стал набирать очки: помогает сравнивать свои результаты в предыдущем и текущем сезонах. Закончились игры — тогда смотришь на таблицу, делаешь выводы.
Цифры в портфолио важны, чтобы котироваться на спортивном рынке?
Рейтинг решает, если заканчивается контракт, или хоккеист взрослый и решает, в каком клубе продолжить карьеру. А для меня это пока больше показатель, как я работаю прямо сейчас.
Мучаешься, если сыграл плохо?
Я вообще очень самокритичный, могу неделю ходить и перематывать в голове матч! Поэтому стараюсь плохо не играть.
Спорткритики говорят, что Никишин раздает универсально полезный и гениально-артхаусный стиль. А что ты сам про себя скажешь?
В хоккее все по Шекспиру: весь мир театр, и люди в нем актеры. Так что мы все отыгрываем наши амплуа — защитник, бомбардир, вратарь. Я защитник и не имею права менять функцию, если нужен в обороне. Но когда расклад другой — ребята атакуют, то могу подключиться, чтобы получилась сильная комбинация с четырьмя нападающими вместо трех. В этом плане нужно быть взаимозаменяемым.
Ветровка PL STORAGE, майка LIME, брюки «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ»
Бывает, что классные схемы рождаются в голове прямо во время матча?
Да, мониторишь площадку и видишь, как использовать разные хитрости. Возможно, это тот артхаус, о котором говорят.
Анализируешь стиль других игроков?
Мы все друг за другом следим, отмечаем технические или тактические моменты. Примеры тоже перед глазами есть: Овечкин и Карлссон (лидер, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» и защитник клуба «Питтсбург Пингвинз» соответственно — Прим. ред.). Про последнего сейчас много негатива, мол, он уже не тот, но мне нравится его стиль: как шайбу ведет, как набирает очки. Здорово!
Возможно, через год ты встретишься с Овечкиным и Карлссоном на одной площадке в НХЛ. Насколько это точно решено?
Смотри, пока есть действующий контракт со СКА, вообще ничего нельзя обещать. Меня выбрала по драфту (процедуре брони спортсменов) команда «Каролина Харрикейнз» в 2020-м. И я считаюсь ее потенциальным игроком — проспектом.
Проспект — еще не часть команды?
Нет. Но я общаюсь со скаутами, менеджерами, руководством — обсуждаем мои игровые показатели. Иногда пишут тренеры и дают советы: присылают видеоаналитику матчей и объясняют, что можно поправить в технике.
А есть инсайты по динамике?
В американско-канадском хоккее все на коротких пасах, командном давлении (летят сразу двое-трое, чтобы сделать перехват), поэтому игра быстрее. У нас более плавно, как бы «с паузой»: успеваешь поднять голову и решить, кому сделать передачу.
Самая громкая сделка 2022 года: ты один уходишь из «Спартака» в СКА в обмен на девятерых. Сказал себе в этот момент: «Я супер!»?
Скорее удивился, подумал, что это круто и, видимо, выгодно для обеих сторон.
Футболка LIME, брюки «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ»
Команда Собака.ru — предсказатели не только будущего, но и прошлого: рандомно выбрали для съемки футболку 57 — а оказалось, что раньше Александр выступал именно под этим номером (код родной Орловской области). Только после перехода в СКА Никишин стал 21-м — выбрал цифры своей даты рождения: 02.10.2001.
ЗАЧЕМ СПОРТСМЕНАМ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, КРИОКАМЕРЫ, РУССКАЯ БАНЯ И ПОЧЕМУ ИГРАТЬ В МЕНТАЛИСТОВ НА ЛЬДУ НЕ НАДО
В первые дни в СКА было сложно? Взрослая команда, ты новичок.
Ноль напряжения: мы знали друг друга по соревнованиям. Слово за слово — и начали общаться со всеми ребятами.
И вот так дипломатично ты в середине сезона стал капитаном!
Меня назначили, поскольку у предыдущего капитана Александра Кадейкина случилась травма. Но выборы у нас каждый год, может, скоро сдам пост.
Что отличает капитана, кроме повязки?
Капитан — всегда в повышенной зоне ответственности: от отчета перед тренерским штабом за команду до общего сбора на праздник. (Смеется.) А еще любой игрок может ко мне обратиться с вопросом. Но, слушай, учитывая мой возраст (по сути, я самый младший в СКА) и полугодовой стаж на позиции капитана, мне у ребят еще учиться и учиться.
Роман Ротенберг
вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА
«В прошлом сезоне мы не побоялись назначить капитаном совсем молодого парня. Никишину всего 22 года, 23 исполнится только в октябре. При этом он очень спокойный, рассудительный, с хорошими лидерскими качествами. Наверное, его можно назвать капитан-спокойствие. Еще для капитана крайне важно быть цельной личностью, и Никишин этому полностью соответствует. Саша — человек-надежность.
Никишин-хоккеист — это будущее. Современный защитник, который надежен в обороне и результативен в атаке. Наш принцип — пять в обороне, пять в нападении. Сегодня в хоккее важно действовать единым кулаком, и Александр — один из игроков, которые этому требованию удовлетворяют. При этом у него впереди много лет карьеры и огромный потенциал, который еще развивать и развивать».
Брюки «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ»
Все решения принимаются коллегиально? Брейнстормы по стратегии устраиваете с тренерами?
Нет, в команде четко распределены функции у всех, включая сервисменов и медицинский персонал. Тренерский штаб опытный (его возглавляют главный тренер сборной России («России 25») Роман Ротенберг, чемпион Евролиги Константин Шафранов, обладатель Суперкубка Европы Евгений Корешков. — Прим. ред.), они советуются по поводу тактики между собой. А наша задача — выполнять установки на матчах и тренировках.
В фильмах про спорт всегда есть сцена — перед матчем тренер дает команде берущее за душу напутствие. Что на самом деле говорит Роман Борисович?
Всегда импровизация. Тренер видит, что команда настроена и готова биться, — промолчит. Невеселое настроение — взбодрит. Иногда используется специфическая лексика (Смеется.), могу только одно слово озвучить — «Давай!» Или встанем в круг, один из игроков скажет что-то мотивирующее, подкрикнем и выходим на лед.
Ментальные трюки против давления соперника учите?
Надо играть, а не блефовать. Мы отрабатываем технические схемы. Но! У нас есть командные знаки! Допустим, во время вбрасывания один говорит «делаем [любое слово, например “Питер”]», и все всё понимают: закаты-раскаты, кто открывается, кто приближается, как встает.
А как перезагружаются спортсмены после игры?
Чтобы снять боль после тренировок и ускорить восстановление, ходим на массажи, в криокамеры. Недавно у нас в команде появился врач, который владеет акупунктурой — оказалось, что иголки круто убирают гематомы и снимают головную боль. Лично я фанат русской бани — отлично помогает мышцам расслабиться. А в плане отдыха — за любые активности! У меня все друзья профессиональные спортсмены, и баскетбол, волейбол, теннис, походы — прямо наше.
Ностальгируешь по льду в каникулы?
Нет, я дико скучаю по семье и сразу еду в родной Орел — я ведь 9 месяцев в году (с сентября по май) на соревнованиях, близких не хватает. Но к концу отпуска всегда хочу вернуться в хоккей — это моя жизнь.
Костюм HIS STORY, майка LIME, жетон UNODE50, кеды GEOX
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ПЕТЕРБУРЖЕЦ: ЛЮБОВЬ К ТРУ-КРАЙМУ, ТРЕКИНГУ НА ДВОРЦОВОЙ И «ЗЕНИТУ»
Петербург — домашний город СКА и к приезжим относится по-разному. Как принял тебя?
Когда только приехал, было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее — и пасмурно. Сейчас проникся: Петербург — красивый, инфраструктура удобная (по сравнению с Москвой все в пешей доступности!), все спортивные возможности есть.
На матч «Зенита» сходил?
Да, хоть и не большой фанат футбола, но в команде нескольких ребят знаю лично и пошел поддержать.
Бегаешь по набережным?
Гуляю. Раньше у меня в межсезонье были кроссы, а в этом году кручу велосипед и в зале занимаюсь.
На улицах тебя узнают?
В Москве не узнавали, а в Петербурге начали — приятно. Петербургские болельщики очень вежливые, поэтому никогда не отказываю в том, чтобы сделать фото.
Театральные и музейные залы тоже в твоем расписании?
В январе с Сережей Толчинским и Арсением Грицюком (нападающие СКА. — Прим. ред.) были на «Лебедином озере» в Михайловском. Но вообще я совсем не художественный человек. (Смеется.)
И что, даже сериалы не смотришь?
Ну, точно никакого артхауса, как ты говоришь. Люблю все про расследования и криминал, из недавнего отмечу «Метод», «Мосгаз» и «Фишер» с Иваном Янковским.
Глаз на тру-крайм заточен как у петербуржца! Что по плейлистам?
Много старых песен 1980-х и 1990-х, много русского. КХЛ и «Яндекс.Музыка» перед финалом Кубка Гагарина запустили раздел «Вайб шайбы» — моя подборка там тоже была, потом в комментариях люди писали про неожиданное сочетание стилей.
Ждали, что ты жесткий рокер!
Точно не про меня. Я замиксовал «Непару» со Скриптонитом, Бастой и «Каспийским Грузом» — отличный набор для спортзала! Мелодичность для разминки и заминки, а ритм для кардио и силовых.
А книги читаешь?
Честно? Ну, редко, но, чтобы тебя подбодрить, рад сообщить, что недавно читал «Мотылек» — криминальный роман Анри Шарьера о том, как воля к жизни и целеустремленность помогли выбраться главному герою из сложной ситуации. По этой книге еще сняли фильм со Стивом Маккуином, культовым актером и автогонщиком.
Сейчас взял «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, прокачиваю финансовую грамотность. Там есть очень классный и простой совет о пропорциях трат и накоплений: 9/10 заработанного можно направить на насущное, развлечения и удовлетворение желаний, а 1/10 должна оставаться нетронутой. Так не превращаешься в Скруджа, но всегда имеешь хороший финансовый аэродром.
От всех фанов: какая цель на сезон, Саша?
Раз это крайний год моего контракта со СКА, то откатать лучший сезон в карьере. А командой — хорошо играть, попытаться дойти до финала Кубка Гагарина и там уже сделать все, чтобы победить!
Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Бизнес», мастер хет-триков спортменеджмента: в 2022-м перехватил Никишина у «Спартака», в 2023-м привел клуб к Кубку Континета и в 2024-м вошел в топ-3 самых побеждающих тренеров КХЛ (67,4% выигрышей!)
КАК БОЛЕТЬ ЗА СКА
Бакет-инструкция
№ 1
Приходим на матч не менее чем за 15 минут (вообще, двери открываются за 1,5 часа) и только в фан-колорблоке! Красно-синие шарфы (выберите с надписью, которая больше откликается: «Шайбу! Шайбу!», «Армия СКА» или «Ленинградские джентльмены») — must have, другие аксессуары и мерч-одежда с клубной атрибутикой: от хоккейных свитеров — реплик игровой формы до бейсболок и шапок (но не клоунских шляп и шапок с рогами ) с талисманом команды Конем-Огнем — искренний лайк.
№ 2
Занимаем свою перформанс-позицию: первые два нижних ряда — для «стариков-болельщиков», инициативной группы, знаменосца, барабанщика и заводящего. А дальше садимся так, чтобы фан-сектор был похож на правильный треугольник. Продажа билетов сюда свободная, но самые прошаренные фаны оформляют сезонный абонемент и бонус-систему SKA PASS — самые классные билеты и мерч (от кед — СКАнверсов до чехлов на телефон, брелоков и вымпелов) + есть опция автограф-сессий с игроками, сертификаты на посещение катка и медицинского центра в «Хоккейном городе».
№ 3
Учим песни и заряды! Минимум миниморум: «В России нет еще пока / Команды лучше, чем наш СКА!» Максимум: весь репертуар с официального фансайта — от простых «Ламбады» и «СКА с Невы, оле-оле-оле» до серьезных «Боруссии» и «Ничего не жаль». Бонус-трек (чтобы не терять вайб между матчами): Roman Rotenberg Deep House Mix 2013!
№ 4
В фан-секторе — никаких дудок, трещоток, сирен, надувных палок (моветон!). Поддерживаем команду голосом, хлопками (строго над головой) — ориентируемся на заводящего и ритм барабана.
№ 5
На домашних играх КХЛ 2024/2025 болеем в Ледовом дворце, но на этом не останавливаемся! На ближние поездки вроде важных гостевых матчей в Москве, Череповце, Нижнем Новгороде и Минске клуб организует автобусные туры для фанов — обводим заповедные даты в календаре нового сезона (фирменном бумажном, так лучше запоминается!) и пакуем в рюкзак флаг и «руку болельщика». Эти и другие актуальности — в аккаунтах клуба ВКонтакте и в «Телеграме».
Текст: Дарья Скаянская
Фото: Валентин Блох
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Мария Евсеева
Ассистент стилиста: Дарья Куковерова
Свет: Артур Баширов, Skypoint
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