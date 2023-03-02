Как петербургский дизайнер Маша Белик стала главным (пост)кутюрье страны?

Металлострой как предчувствие

Откуда эта тяга к запредельному люксу у человека из Металла (поселка Металлострой. — Прим. ред.), объясни мне. Ты выходишь во двор, там дом по кличке Китайская стена и фонтаны с советскими львами, а сердце требует драпированного крепа кади?

Во-первых, Металл — это культурная столица Петербурга, оазис, затерянный между Рыбацким и Колпино! Я до сих пор очень люблю Китайскую стену (это самый длинный дом в поселке) и фонтан со львами: все они были плохо отлиты с одного слепка, поэтому все получились разные. Мой любимый был молодой и дерзкий лев, смотрящий на юго-восток. Еще у нас есть старинная водонапорная башня, несколько заводов и исправительная колония No 5 (как Шанель!).

Там у меня было все: библиотека, скрипка, фортепиано, рисование, театр, языки, хореография и даже лошади: на главной площади перед ДК Маяковского я каждый день тратила все свои карманные деньги на тяжеловоза Копу. Это было бешеное родео галопом без седла в – 20, ничего общего со скачками, на которые я сегодня одеваю своих клиенток, но вкус к элитному досугу в 11 лет у меня уже имелся.

Дома были лучшие цветы на обоях! Тюльпаны, пышные розы, мелкие соцветия — все это переливалось розовым, жемчужным и голубым. Я часами любовалась этими обоями: у детей очень психоделическое мышление.

Для меня Металл — навсегда город-мираж в стиле «Большой рыбы», там все остаются сразу и навсегда, и я искренне не понимала, почему его так недолюбливают родители. Я переезжала в своей жизни 21 раз, но самый страшный переезд был из Металла.

Из Металла на Петроградскую.

Для меня это была катастрофа. В 99-м Петербург был довольно страшный после благополучного Металла. Он безопасный, тихий, понятный. Дети растут в тепличных условиях, как в каком-то коконе, где они обласканы, там ни у кого даже родители не разводились, по-моему.

Я хоть и жила на Петроградке, но поступила сразу в 190-ю школу, и этот район — Моховая, Пестеля, Фонтанка, там контингент в те времена был своеобразный. Все пили. Было очень много коммунальных квартир, и многие мои одноклассники жили в таких. Я впервые в жизни увидела, что такое дети из коммунальных квартир. Они другие.