Это база: 7 трендбуков от лучших российских стилистов

Тренды и бренды наступают со всех сторон, а найти супервещь — по-прежнему труднопроходимый (без профподготовки) квест. Добыли для вас 7 бесценных трендбуков от топ-стилистов (не благодарите!) чтобы выяснить, где брать правильные русские джинсы, где — отборный винтаж, а где — лучшие резиновые колье и шипованные балетки.
Самые модные братья страны пришли в стайлинг спонтанно: запустили бренд HOVANSKIE (о нем писали Dazed и AnOther magazine, а «Собака.ru» снимала в корсете бренда Софью Эрнст!) и параллельно начали ассистировать стилистам. Немедленно получили предложение от тикток-дивы Юли Гаврилиной (стиль которой они довели до авангардного совершенства). С тех пор успели поработать с Адель Вейгель, Mia Boyka, Artik & Asti, Валей Карнавал, Диной Саевой, Юлей Коваль и вообще идут нарасхват.
У стайл-директора ЦУМа и куратора курса стайлинга Fashion Factory School Юки Вижгородской за спиной 13 лет художественного образования (в том числе МГУКИ, факультет дизайна окружающей среды). Первое место работы — журнал Hello, затем 6 лет в Tatler в должности редактора моды, а потом наступила (и продолжается) эпоха ЦУМа: Юка придумывает и стилизует показы, лукбуки и кампейны главного (и самого модного) магазина страны. Тайно мечтает стать фотографом.
Сотрудник «Русала» переквалифицировался в ведущего мейковер-шоу, а потом и в важного селебрити-стилиста: в послужном списке Николая значатся Zivert и Anna Asti, с которой он связан годовым эксклюзивным контрактом. Основатель бренда пальто-пледов Øthere Store. Осенью планирует открыть свои арт- и дизайн-галереи в Москве и в Дубае.
Рената — легенда глянца (снимала всех: от Моники Белуччи до Тины Кунаки, от Летиции Каста до Хелены Кристенсен), лучший в истории русского Tatler фэшн-директор (это она стилизовала ту самую обложку с Николаем Дроздовым!), профессор стайлинга в Британской школе дизайна, селебрити-стилист с самым узнаваемым творческим почерком (суперсекс и порношик на прочном идеологическом фундаменте фемповестки).
Король мейковер-жанра: экс-шеф-редактор шоу «Модный приговор» и любимый воспитанник фэшн-историка Александра Васильева. Сейчас курирует «Модный подкаст» на YouTube и два шоу преображений — «Новый день» на ТВ-3 и «Пацанки» на «Пятнице».
Стилизовала обложки «Собака.ru» с Аллой Вербер, Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской, Дианой Вишнёвой. Снимала Петербург с Гошей Рубчинским для Holiday Magazine, делает кампейны и лукбуки локальным брендам 404 Not Found, JM Studio, Panfil и Everrever.
Стилист, экс светский хроникер и фэшн-эдитор Vogue, бывший креативный директор ЦУМа и главный двигатель тихой роскоши в наших широтах. Взрастила Naked Shoulders, стилизовала кампейны 12storeez и вот-вот запустит собственный бренд.
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