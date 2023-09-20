Это база: 7 трендбуков от лучших российских стилистов

У стайл-директора ЦУМа и куратора курса стайлинга Fashion Factory School Юки Вижгородской за спиной 13 лет художественного образования (в том числе МГУКИ, факультет дизайна окружающей среды). Первое место работы — журнал Hello, затем 6 лет в Tatler в должности редактора моды, а потом наступила (и продолжается) эпоха ЦУМа: Юка придумывает и стилизует показы, лукбуки и кампейны главного (и самого модного) магазина страны. Тайно мечтает стать фотографом.