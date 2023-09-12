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Polka dot, деним-ботфорты и ресейл-сокровища: трендбук Юки Вижгородской!

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У стайл-директора ЦУМа и куратора курса стайлинга Fashion Factory School Юки Вижгородской за спиной 13 лет художественного образования (в том числе МГУКИ, факультет дизайна окружающей среды). Первое место работы — журнал Hello, затем 6 лет в Tatler в должности редактора моды, а потом наступила (и продолжается) эпоха ЦУМа: Юка придумывает и стилизует показы, лукбуки и кампейны главного (и самого модного) магазина страны. Тайно мечтает стать фотографом.

Аксессуар сезона

Архивы пресс-служб

Ботфорты Ekonika, 30 990 руб.

Ботфорты.

У кого купить костюм?

Архивы пресс-служб

Жакет IZETA, 173 000 руб.

Отличние костюмы с мужского плеча предлагают Agreeg, Izeta, Lesya Nebo. В Present & Simple ищите костюм-тройку, носить с жакетом и использовать жилет как самостоятельный элемент гардероба.

Любимая сумка

Архивы пресс-служб

Сумка Chanel 

Классическая модель Chanel 2.55 и винтажный шопер того же бренда — долго охотилась за ним онлайн, в итоге нашла свой идеальный тоут в TSUM Collect.

Российский массмаркет

Архивы пресс-служб

Топ Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

Джинсы BLCV, 14 900 руб.

Архивы пресс-служб

Костюм Ushatáva

Limé, где можно найти не просто классные джинсы и майки, но и вообще вещи на все случаи жизни. Мне очень нравится нетривиальный дизайн вещей Ushatáva, который придумывают Нино Шаматава и Санан Гасанов. И еще один бренд хорошего денима — BLCV — с идеальными джинсами-бойфрендами.

Лучший деним

Архивы пресс-служб

Джинсы Khaite, 51 550 руб. 

Архивы пресс-служб

Джинсы Mainless, 31 900 руб. 

Самые классные джинсы делают японцы и американцы, например, в Khaite. Есть локальный бренд Mainless — по качеству не уступает мировым маркам.

Лучшая коллекция осени

Архивы пресс-служб

Miu Miu

На мой взгляд, лучшую работу с архивами нам показали в Saint Laurent. Miu Miu учат правильной многослойности. А на локальном рынке самую целостную коллекцию мы увидели в Ushatáva.

Где покупать лучший винтаж?

Архивы пресс-служб

Сумка Miu Miu, TSUM Collect, 186 700 руб.

Лучший винтаж по традиции все ищут в Токио и Лос-Анджелесе. А если говорить про Россию, много всего классного появляется в нашем приложении TSUM Collect, главное — активно следить за новинками.

Любимый стайлинг-трюк

Платье, надетое с брюками. В этом сезоне похожий силуэт собираем, подвязывая на бедрах поверх брюк большой платок из шелка. Я всегда в поиске новых вариантов неожиданного применения привычных вещей. Почему бы, например, на сумку повязать не платок, а длинные перчатки?

Где покупать базу?

Архивы пресс-служб

Футболка 12 Storeez, 5 980 руб., брюки 12 Storeez, 99 980 руб.

Архивы пресс-служб

Серьги Jil Sander, ДЛТ, 59 150 руб. 

Кашемир смотрим у итальянцев — в Brunello Cucinelli и Colombo, а минималистичные аксессуары и украшения — в Jil Sander. В 12 Storeez, Present&Simple и Gate 31 всегда можно найти правильную белую футболку и прямые черные брюки.

Tоп-3 российских брендов

Архивы пресс-служб

Шуба Sashaverse, 495 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Пиджак Ushatáva, 35 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Худи Planta Rosa, 34 500 руб. 

Sashaverse, Ushatáva, Planta Rosa.

Кто в России делает лучшее белье?

Архивы пресс-служб

Комплект Merci Lingerie, 7 990 руб. 

Люблю Merci Lingerie за качество и правильную посадку.

Главные тренды сезона

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Блузка Saint Laurent, ДЛТ, 170 500 руб.

Total denim: главное правильно комбинировать оттенки джинсовой ткани и формы — сочетайте джинсы-клеш с объемными рубашками, юбки-миди с пиджаками. Из 1980-х возвращаются объемные плечи и юбки-карандаш, как у Saint Laurent, Prada и Jil Sander. Розовый цвет осенью сменит красный, а принт осени — polka dot. Важным аксессуаром становится галстук. Самые смелые, впрочем, будут фантазировать на тему sheer look — если вы не готовы выходить в прозрачном платье-макси, на плечи всегда можно накинуть пиджак, а поверх брюк надеть юбку. Многослойность, как показала Миучча Прада, станет основой нормкора в новом сезоне.

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Материал из номера:
Сентябрь

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