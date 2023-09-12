Polka dot, деним-ботфорты и ресейл-сокровища: трендбук Юки Вижгородской!

Total denim: главное правильно комбинировать оттенки джинсовой ткани и формы — сочетайте джинсы-клеш с объемными рубашками, юбки-миди с пиджаками. Из 1980-х возвращаются объемные плечи и юбки-карандаш, как у Saint Laurent, Prada и Jil Sander. Розовый цвет осенью сменит красный, а принт осени — polka dot. Важным аксессуаром становится галстук. Самые смелые, впрочем, будут фантазировать на тему sheer look — если вы не готовы выходить в прозрачном платье-макси, на плечи всегда можно накинуть пиджак, а поверх брюк надеть юбку. Многослойность, как показала Миучча Прада, станет основой нормкора в новом сезоне.