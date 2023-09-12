Преппи-шик, костюмные двойки и супер-лоферы: трендбук Алексея Сухарева

Конечно, это House of Leo Леонида Алексеева, если вы в Петербурге. И это Arsenicum, если вы в Москве.

Классные российские сумки и обувь — у бренда Ekonika. В последнее время все чаще обращаю внимание на бренд Razumno (недавно заказал целых две пары).

Бренды, которые упражняются в премиальности, часто работают и как ателье. Например, Ulyana Sergeenko или тот же House of Leo.