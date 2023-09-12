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Преппи-шик, костюмные двойки и супер-лоферы: трендбук Алексея Сухарева

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Король мейковер-жанра: экс-шеф-редактор шоу «Модный приговор» и любимый воспитанник фэшн-историка Александра Васильева. Сейчас курирует «Модный подкаст» на YouTube и два шоу преображений — «Новый день» на ТВ-3 и «Пацанки» на «Пятнице».

Главные тренды сезона

Архивы пресс-служб

Dsquared2

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Y2K и офискор.

Лучшая коллекция сезона

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

У Saint Laurent — классный силуэт, фактура, вырезы. Ushatáva выпустили коллекцию-транспарант Color.Block.

Топ-3 российских брендов

Архивы пресс-служб

Red September

Архивы пресс-служб

House of Leo

Архивы пресс-служб

Ushatáva

Ushatáva, Red September и House of Leo.

Самый лучший деним

Архивы пресс-служб

Джинсы BLCV, 18 900 руб.

Архивы пресс-служб

Джинсы Red September 

 

В мире лучше Levi’s мы не найдем, а в России бренд BLCV делает классный деним. И Red September, кстати, тоже.

Кто в России делает лучшее белье?

Архивы пресс-служб

Трусы Homine, Золотое Яблоко, 2 850 руб.

Архивы пресс-служб

Трусы LVG, 3 200 руб.

В контексте мужского есть бренд LVG (мужское у них классное). И бренд Hómine модели Андрея Захарова — ношу уже довольно-таки давно и не планирую останавливаться.

Любимая сумка

Архивы пресс-служб

Сумка Fendi Peekaboo 

Винтажная Fendi Peekaboo черного цвета, очень-очень сильно поюзанная.

Лучший локальный массмаркет

Архивы пресс-служб

Блейзер LIME, 12 999 руб.

Архивы пресс-служб

Худи Смерч, LCLS., 5 500 руб.

В Limé можно купить классный брючный костюм (у них как раз запущена мужская линейка), в бренде «Смерч» можно купить лучшие худи на свете (самые удобные, самые уютные и классные).

Три любимых стилистических приема

1 — абсолютно на любой комплект надеть сверху пиджак. 2 — к любому комплекту надеть треники. 3 — стиль преппи — на все случаи жизни.

Аксессуар сезона

Архивы пресс-служб

Галстук House of Leo, 6 000 руб.

Галстук.

У кого в России купить или заказать костюм?

Архивы пресс-служб

Шоппер Ekonika, 8 990 руб.

Архивы пресс-служб

Лоферы Razumno, 27 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пиджак House of Leo, 55 000 руб.

Конечно, это House of Leo Леонида Алексеева, если вы в Петербурге. И это Arsenicum, если вы в Москве.

Классные российские сумки и обувь — у бренда Ekonika. В последнее время все чаще обращаю внимание на бренд Razumno (недавно заказал целых две пары).

Бренды, которые упражняются в премиальности, часто работают и как ателье. Например, Ulyana Sergeenko или тот же House of Leo.

Где покупать базу?

Архивы пресс-служб

Рубашка GATE31, 10 890 руб.

Архивы пресс-служб

Джинсовая рубашка LIME, 5 999 руб.

Архивы пресс-служб

Толстовка 12 storeez, 12 980 руб.брюки 12 storeez, 12 980 руб.кеды 12 storeez, 19 980 руб.

Базу по-прежнему можно покупать в Limé и Gate 31. У кого водятся денежки, можно и в 12 Storeez сходить.

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Материал из номера:
Сентябрь

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