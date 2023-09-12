Преппи-шик, костюмные двойки и супер-лоферы: трендбук Алексея Сухарева

Король мейковер-жанра: экс-шеф-редактор шоу «Модный приговор» и любимый воспитанник фэшн-историка Александра Васильева. Сейчас курирует «Модный подкаст» на YouTube и два шоу преображений — «Новый день» на ТВ-3 и «Пацанки» на «Пятнице».
Главные тренды сезона
Y2K и офискор.
Лучшая коллекция сезона
Saint Laurent
У Saint Laurent — классный силуэт, фактура, вырезы. Ushatáva выпустили коллекцию-транспарант Color.Block.
Топ-3 российских брендов
Ushatáva, Red September и House of Leo.
Самый лучший деним
В мире лучше Levi’s мы не найдем, а в России бренд BLCV делает классный деним. И Red September, кстати, тоже.
Кто в России делает лучшее белье?
В контексте мужского есть бренд LVG (мужское у них классное). И бренд Hómine модели Андрея Захарова — ношу уже довольно-таки давно и не планирую останавливаться.
Любимая сумка
Сумка Fendi Peekaboo
Винтажная Fendi Peekaboo черного цвета, очень-очень сильно поюзанная.
Лучший локальный массмаркет
В Limé можно купить классный брючный костюм (у них как раз запущена мужская линейка), в бренде «Смерч» можно купить лучшие худи на свете (самые удобные, самые уютные и классные).
Три любимых стилистических приема
1 — абсолютно на любой комплект надеть сверху пиджак. 2 — к любому комплекту надеть треники. 3 — стиль преппи — на все случаи жизни.
Аксессуар сезона
Галстук.
У кого в России купить или заказать костюм?
Конечно, это House of Leo Леонида Алексеева, если вы в Петербурге. И это Arsenicum, если вы в Москве.
Классные российские сумки и обувь — у бренда Ekonika. В последнее время все чаще обращаю внимание на бренд Razumno (недавно заказал целых две пары).
Бренды, которые упражняются в премиальности, часто работают и как ателье. Например, Ulyana Sergeenko или тот же House of Leo.
Где покупать базу?
Базу по-прежнему можно покупать в Limé и Gate 31. У кого водятся денежки, можно и в 12 Storeez сходить.
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