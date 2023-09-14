Сумка-леденец, платье-калейдоскоп и суперджинсы: трендбук Эльмиры Тулебаевой

Стилизовала обложки «Собака.ru» с Аллой Вербер, Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской, Дианой Вишнёвой. Снимала Петербург с Гошей Рубчинским для Holiday Magazine, делает кампейны и лукбуки локальным брендам 404 Not Found, JM Studio, Panfil и Everrever.
Где шьют правильные костюмы?
Мужской костюм надо брать в 12 Storeez, у Лени Алексеева в House of Leo. Можно на заказ у экс-стилиста Андрея Коровко (у него теперь свое ателье!) или в Portman.
Где брать базу?
В Limé и у петербургского бренда You, который запустили Алиса Миргородская и Мария Ван Малдерен: и вещи отличные, и контент классный.
Где искать винтаж?
В Петербурге — точно в Goldenvintagestaff и в Vintage store.
Кто делает лучший русский деним?
Мужской — у 12 Storeez, в женском мне нравится то, что Lesya Nebo делает из денима, в You нашла суперджинсы — мне срочно нужны такие.
Любимые локалы
Ulyana Sergeenko, Walk of Shame и Ushatáva.
Лучшее белье
Обожаю бренд Ксении Реченской Corporelle и его эстетику.
Любимая сумка
Сумка Balenciaga
Побитая (жизнью и мной) зеленая Balenciaga. Старая, архивная, вышла еще при Николя Гескьере. Выхватила эту сумку по скромной цене, хотя куча людей пытались ее перекупить! Присмотритесь к суперактуальному тренду на пожившие сумки: вот Эшли Олсен годами свою «Биркин» носит.
Лучшая коллекция
Saint Laurent: страстно, сексуально, великолепно. Еще хороши Prada и Miu Miu.
Локальный It-bags
Лучшие — у Jenёk Жени Петровой и Imakebags Ксении Лапшовой. Хотя ни той, ни другой сумки у меня нет, но визуально они как конфеты и леденцы, очень хочется.
Комментарии (0)