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Сумка-леденец, платье-калейдоскоп и суперджинсы: трендбук Эльмиры Тулебаевой

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Стилизовала обложки «Собака.ru» с Аллой Вербер, Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской, Дианой Вишнёвой. Снимала Петербург с Гошей Рубчинским для Holiday Magazine, делает кампейны и лукбуки локальным брендам 404 Not Found, JM Studio, Panfil и Everrever.

Где шьют правильные костюмы?

Архивы пресс-служб

Брюки 12 Storeez, 12 980 руб., пиджак 12 Storeez, 59 980 руб.

Архивы пресс-служб

Пиджак House of Leo, 25 000 руб.

Мужской костюм надо брать в 12 Storeez, у Лени Алексеева в House of Leo. Можно на заказ у экс-стилиста Андрея Коровко (у него теперь свое ателье!) или в Portman.

Где брать базу?

Архивы пресс-служб

Пальто  You, 36 900 руб.

Архивы пресс-служб

Поло Limé, 4 599 руб., юбка Limé 3 599 руб.

В Limé и у петербургского бренда You, который запустили Алиса Миргородская и Мария Ван Малдерен: и вещи отличные, и контент классный.

Где искать винтаж?

Архивы пресс-служб

Джинсы Levi's, Vintage store, 3 999 руб.

В Петербурге — точно в Goldenvintagestaff и в Vintage store.

Кто делает лучший русский деним?

Архивы пресс-служб

Джинсы 12 Storeez, 16 980 руб., рубашка 12 Storeez, 18 980 руб.

Архивы пресс-служб

Джинсы Lesya Nebo, 18 200 руб.

Архивы пресс-служб

Джинсы You, 12 900 руб.

Мужской — у 12 Storeez, в женском мне нравится то, что Lesya Nebo делает из денима, в You нашла суперджинсы — мне срочно нужны такие.

Любимые локалы

Архивы пресс-служб

Комбинезон Ulyana Sergeenko, 260 000 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка WOS, 20 500 руб., платье WOS, 245 000 руб.

Архивы пресс-служб

Тренч Ushatáva, 37 900 руб.

Ulyana Sergeenko, Walk of Shame и Ushatáva.

Лучшее белье

Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Corporelle, 7 590 руб., трусы Corporelle, 4 590 руб.

Обожаю бренд Ксении Реченской Corporelle и его эстетику.

Любимая сумка

Архивы пресс-служб

Сумка Balenciaga

Побитая (жизнью и мной) зеленая Balenciaga. Старая, архивная, вышла еще при Николя Гескьере. Выхватила эту сумку по скромной цене, хотя куча людей пытались ее перекупить! Присмотритесь к суперактуальному тренду на пожившие сумки: вот Эшли Олсен годами свою «Биркин» носит.

Лучшая коллекция

Архивы пресс-служб

 Prada

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Saint Laurent: страстно, сексуально, великолепно. Еще хороши Prada и Miu Miu.

Локальный It-bags

Архивы пресс-служб

Сумка Jenёk, 28 000 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка  Imakebags, 33 500 руб.

Лучшие — у Jenёk Жени Петровой и Imakebags Ксении Лапшовой. Хотя ни той, ни другой сумки у меня нет, но визуально они как конфеты и леденцы, очень хочется.

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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Эльмира Тулебаева

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