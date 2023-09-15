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Кулон-гребень, лео тапули и идеальный кашемир: трендбук Марии Михайловой

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Стилист, экс светский хроникер и фэшн-эдитор Vogue, бывший креативный директор ЦУМа и главный двигатель тихой роскоши в наших широтах. Взрастила Naked Shoulders, стилизовала кампейны 12storeez и вот-вот запустит собственный бренд.

Главные тренды FW23-24

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Bottega Veneta

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Burberry

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Alaïa

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Altuzarra

Много кожи и замши: брюки, бомберы, комбинезоны; объемный трикотаж; много серого и оттенков коричневого. А вообще, очень жду осень, чтобы увидеть коллекцию Phoebe Philo — ждем, затаив дыхание.

Где покупать базу

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Bazilika, 49 970 руб.

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Дубленка Luda Nikishina, 180 000 руб.

Базовые вещи должны быть очень качественные. Всегда смотрите на состав, 100% шелк/хлопок/кашемир/лен — один из первых знаков качества, дальше — швы, крой.

Есть ли российский премиум? Кто в нем главный? 

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Planta Rosa, 52 700 руб.

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Planta Rosa, 17 300 руб.

Премиальные по качеству вещи делают Naked Shoulders, теперь уже и 12storeez и Agreeg. Очень нравится качество ребят Planta Rosa.

Аксессуар сезона

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Lhasa, 68 000 руб.

Архивы пресс-служб

Lhasa, 78 000 руб.

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Svyazat, 3 500 руб.

Statement кулон. Актуальность кулонов только нарастает, особенно в сочетании с осенними многослойными трикотажными образами или костюмами. Такие мы сделали совместно с брендом Lhasa. Балаклаве пришел на смену чепчик, как были у miu miu пару лет назад. В этом сезоне подобные показали в Jil Sander. Я свою идеальную буду вязать на заказ.

Где покупать обувь? 

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Age of Innocence, 29 850 руб.

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Azi.Land

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Azi.Land

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Кеды Razumno, 32 000 руб.

Российская обувь нравится в брендах Aziland и Razumno, а еще очень симпатичны Homies.

Любимая сумка

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Kelly

Самая любимая — винтажная Kelly в черной коже.

Любимые стилистические приемы

Люблю носить вещи задом наперед, делаю так давно с рубашками, платьями, жакетами. Необычно и всегда вызывает много вопросов.

У кого купить костюм?

Архивы пресс-служб

Жакет YuliaWave, 40 000 руб.

Классные костюмы делает YuliaWave.

Лучший деним

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Khaite

Архивы пресс-служб

Khaite

Выбираю джинсы брендов Khaite, Agolde, The Row.

Кто в России делает лучшее белье?

Архивы пресс-служб

Belle You, 4 999 руб.

Из комфортного и домашнего нравится Belle You.

Локальный массмаркет

Архивы пресс-служб

Рубашка Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка Lime, 2 599 руб.

Lime недавно запустил детскую и мужскую линии, молодцы. Недавно купила у них коричневую рубашку из хлопка. У Self made в летней коллекции были хорошие вещи из льна.

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