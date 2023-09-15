Кулон-гребень, лео тапули и идеальный кашемир: трендбук Марии Михайловой

Statement кулон. Актуальность кулонов только нарастает, особенно в сочетании с осенними многослойными трикотажными образами или костюмами. Такие мы сделали совместно с брендом Lhasa. Балаклаве пришел на смену чепчик, как были у miu miu пару лет назад. В этом сезоне подобные показали в Jil Sander. Я свою идеальную буду вязать на заказ.