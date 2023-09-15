Кулон-гребень, лео тапули и идеальный кашемир: трендбук Марии Михайловой

Стилист, экс светский хроникер и фэшн-эдитор Vogue, бывший креативный директор ЦУМа и главный двигатель тихой роскоши в наших широтах. Взрастила Naked Shoulders, стилизовала кампейны 12storeez и вот-вот запустит собственный бренд.
Главные тренды FW23-24
Много кожи и замши: брюки, бомберы, комбинезоны; объемный трикотаж; много серого и оттенков коричневого. А вообще, очень жду осень, чтобы увидеть коллекцию Phoebe Philo — ждем, затаив дыхание.
Где покупать базу
Базовые вещи должны быть очень качественные. Всегда смотрите на состав, 100% шелк/хлопок/кашемир/лен — один из первых знаков качества, дальше — швы, крой.
Есть ли российский премиум? Кто в нем главный?
Премиальные по качеству вещи делают Naked Shoulders, теперь уже и 12storeez и Agreeg. Очень нравится качество ребят Planta Rosa.
Аксессуар сезона
Statement кулон. Актуальность кулонов только нарастает, особенно в сочетании с осенними многослойными трикотажными образами или костюмами. Такие мы сделали совместно с брендом Lhasa. Балаклаве пришел на смену чепчик, как были у miu miu пару лет назад. В этом сезоне подобные показали в Jil Sander. Я свою идеальную буду вязать на заказ.
Где покупать обувь?
Российская обувь нравится в брендах Aziland и Razumno, а еще очень симпатичны Homies.
Любимая сумка
Kelly
Самая любимая — винтажная Kelly в черной коже.
Любимые стилистические приемы
Люблю носить вещи задом наперед, делаю так давно с рубашками, платьями, жакетами. Необычно и всегда вызывает много вопросов.
У кого купить костюм?
Классные костюмы делает YuliaWave.
Лучший деним
Выбираю джинсы брендов Khaite, Agolde, The Row.
Кто в России делает лучшее белье?
Из комфортного и домашнего нравится Belle You.
Локальный массмаркет
Lime недавно запустил детскую и мужскую линии, молодцы. Недавно купила у них коричневую рубашку из хлопка. У Self made в летней коллекции были хорошие вещи из льна.
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