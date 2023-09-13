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Балетки-шипы, сердечко-колючка и резиновые ожерелья: трендбук Ильи и Никиты Хованских

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Самые модные братья страны пришли в стайлинг спонтанно: запустили бренд HOVANSKIE (о нем писали Dazed и AnOther magazine, а «Собака.ru» снимала в корсете бренда Софью Эрнст!) и параллельно начали ассистировать стилистам. Немедленно получили предложение от тикток-дивы Юли Гаврилиной (стиль которой они довели до авангардного совершенства). С тех пор успели поработать с Адель Вейгель, MiaBoyka, Artik & Asti, Валей Карнавал, Диной Саевой, Юлей Коваль и вообще идут нарасхват.

Топ российских брендов

Архивы пресс-служб

Jackson de Ville

Архивы пресс-служб

Parc Lunaire

Архивы пресс-служб

Юбка Glumkimberly, 19 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ch4rm

Мы обожаем русских дизайнеров, возможно, потому что сами к ним относимся. В нашем топ-4: Ch4rm — Никита Чекрыгин — суперталантливый, мы вместе разрабатываем кастомные луки для наших клиентов. Если вы по какой-то причине еще не знакомы с брендом Jackson de Ville, советуем ознакомиться с их уникальным дизайном. Еще любим Glumkimberly. Дизайны Богдана Высоцкого — наши фавориты, особенно худи и юбки с завязками. Ну и конечно, Parc Lunaire — молодые, смелые и суперъяркие.

Где покупать лучший винтаж?

Архивы пресс-служб

Ремень Chanel, Tacky Not Tacky Vintage, 45 000 руб.

За винтажом — в Tacky Not Tacky Vintage. Ну и конечно, Avito — там можно найти суперредкие айтемы.

Главные тренды сезона

Архивы пресс-служб

Балетки ASLAN

Шипы и балетки! Хотя нам кажется, что работа над своим уникальным стилем намного важнее, а на тренды можно и забить.

Любимая сумка?

Архивы пресс-служб

Сумка Hodakova

К нам сейчас едет, наверное, лучшая сумка в этом сезоне от Hodakova.

У кого купить костюм?

Архивы пресс-служб

Брюки Ushatava, 17 500 руб., пиджак Ushatava 23 800 руб.

Нам нравится то, что делают Ushatáva. За костюмами точно к ним.

Локальный кутюр

Архивы пресс-служб

Платье Belik

Мы поклонники Belik, очень женственно, такое западает в сердце.

Лучшая коллекция осени

Архивы пресс-служб

Vaquera

Архивы пресс-служб

Raga Malak

Наши любимчики: Vaquera и Raga Malak. Кажется, они знают, что мы любим.

Где покупать базу?

Архивы пресс-служб

Джинсы SAMB, 16 500 руб.

За джинсами смело идем в Samb, это любимчики наших клиентов уже много лет. Берем на два размера больше для идеальной посадки, тут и ответ на вопрос, у кого в России лучший деним.

Аксессуар сезона

Архивы пресс-служб

Ожерелье Hugo Kreit

Все украшения от Hugo Kreit.

Стайлинг-трюк сезона

Архивы пресс-служб

Ожерелье Abra

В последнее время сходим с ума по активным аксессуарам. Наша любимая покупка — резиновое ожерелье Abra.

Лучший деним в мире

Архивы пресс-служб

Джинсы Balenciaga

Архивы пресс-служб

Diesel

Архивы пресс-служб

Jaded London

Для нас это Balenciaga, Diesel, Jaded London.

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Материал из номера:
Сентябрь

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