Балетки-шипы, сердечко-колючка и резиновые ожерелья: трендбук Ильи и Никиты Хованских

Самые модные братья страны пришли в стайлинг спонтанно: запустили бренд HOVANSKIE (о нем писали Dazed и AnOther magazine, а «Собака.ru» снимала в корсете бренда Софью Эрнст!) и параллельно начали ассистировать стилистам. Немедленно получили предложение от тикток-дивы Юли Гаврилиной (стиль которой они довели до авангардного совершенства). С тех пор успели поработать с Адель Вейгель, MiaBoyka, Artik & Asti, Валей Карнавал, Диной Саевой, Юлей Коваль и вообще идут нарасхват.
Топ российских брендов
Мы обожаем русских дизайнеров, возможно, потому что сами к ним относимся. В нашем топ-4: Ch4rm — Никита Чекрыгин — суперталантливый, мы вместе разрабатываем кастомные луки для наших клиентов. Если вы по какой-то причине еще не знакомы с брендом Jackson de Ville, советуем ознакомиться с их уникальным дизайном. Еще любим Glumkimberly. Дизайны Богдана Высоцкого — наши фавориты, особенно худи и юбки с завязками. Ну и конечно, Parc Lunaire — молодые, смелые и суперъяркие.
Где покупать лучший винтаж?
За винтажом — в Tacky Not Tacky Vintage. Ну и конечно, Avito — там можно найти суперредкие айтемы.
Главные тренды сезона
Балетки ASLAN
Шипы и балетки! Хотя нам кажется, что работа над своим уникальным стилем намного важнее, а на тренды можно и забить.
Любимая сумка?
Сумка Hodakova
К нам сейчас едет, наверное, лучшая сумка в этом сезоне от Hodakova.
У кого купить костюм?
Нам нравится то, что делают Ushatáva. За костюмами точно к ним.
Локальный кутюр
Платье Belik
Мы поклонники Belik, очень женственно, такое западает в сердце.
Лучшая коллекция осени
Наши любимчики: Vaquera и Raga Malak. Кажется, они знают, что мы любим.
Где покупать базу?
За джинсами смело идем в Samb, это любимчики наших клиентов уже много лет. Берем на два размера больше для идеальной посадки, тут и ответ на вопрос, у кого в России лучший деним.
Аксессуар сезона
Ожерелье Hugo Kreit
Все украшения от Hugo Kreit.
Стайлинг-трюк сезона
Ожерелье Abra
В последнее время сходим с ума по активным аксессуарам. Наша любимая покупка — резиновое ожерелье Abra.
Лучший деним в мире
Для нас это Balenciaga, Diesel, Jaded London.
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