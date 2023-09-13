Балетки-шипы, сердечко-колючка и резиновые ожерелья: трендбук Ильи и Никиты Хованских

Мы обожаем русских дизайнеров, возможно, потому что сами к ним относимся. В нашем топ-4: Ch4rm — Никита Чекрыгин — суперталантливый, мы вместе разрабатываем кастомные луки для наших клиентов. Если вы по какой-то причине еще не знакомы с брендом Jackson de Ville, советуем ознакомиться с их уникальным дизайном. Еще любим Glumkimberly. Дизайны Богдана Высоцкого — наши фавориты, особенно худи и юбки с завязками. Ну и конечно, Parc Lunaire — молодые, смелые и суперъяркие.