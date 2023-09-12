Сумка-ракушка, феминный трикотаж и дарк-фэшн: трендбук Ренаты Харьковой

Рената — легенда глянца (снимала всех: от Моники Белуччи до Тины Кунаки, от Летиции Каста до Хелены Кристенсен), лучший в истории русского Tatler фэшн-директор (это она стилизовала ту самую обложку с Николаем Дроздовым!), профессор стайлинга в Британской школе дизайна, селебрити-стилист с самым узнаваемым творческим почерком (суперсекс и порношик на прочном идеологическом фундаменте фемповестки).
Топ российских брендов
Korobeynikov: феминный трикотаж и 3D-аксессуары.
Level 44 — это моя база: от денима до трикотажа и кожи.
nastyamasha — мировой бренд с отличным дизайном.
Avgvst — международный ювелирный бренд с крутейшими коллабами.
Платки Lips & Brain с классной фемконцепцией.
Ushatáva — настоящая поэзия, экологичная коммуникация и концепт.
Главные тренды
Мне нравятся серые строгие костюмы с микрошортами или трусами вместо брюк или с рубашкой вместо пиджака (Miu Miu, Bottega Veneta, Ferragamo), total denim look выглядит свежо и классно, увлечение кружевом, как у Balenciaga и Gucci, и драпировки, мастерски удающиеся Питеру Мюлье в Alaïa и Максимилиану Дэвису в Salvatore Ferragamo.
Очень много стилистического вдохновения в коллекциях Talia Byre и Dilara Findikoglu и, конечно, красный — цвет сезона.
Российский массмаркет: что и где покупать?
Limé — боди и футболки с очень классным качеством и кроем, деним и нижнее белье.
В Lavarice — топы и нижнее белье.
Лучший деним
В мире — Khaite и Bottega Veneta, у нас — в Level 44.
Где покупать лучший винтаж?
У моей коллеги Иры Дубиной в Tacky Not Tacky, в Strogo Vintage (моя последняя находка — топ 1994 года Jean Paul Gaultier, в котором я была на дне рождения Саши Жарковой) и в Arineari Archive.
Любимая сумка
Сумка Bottega Veneta
Andiamo Bottega Veneta прямоугольной вытянутой формы. К сумкам я равнодушна, но эту планирую подарить себе на день рождения в конце сентября.
Лучшая коллекция сезона
Bottega Veneta и Maison Alaïa — новаторски, в рамках собственного ДНК, современно с точки зрения «идеального женского гардероба».
Где купить костюм?
В Present & Simple из итальянских стоковых тканей.
Русские It-bags
Классные сумки у J. Kim и Nensi Avetisyan, клатчи Korobeynikov.
ТРИ ЛЮБИМЫХ И САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМА
Повязывать на пояс рубашку или трикотажный пуловер, создавая асимметричный силуэт. Платки 90*90 тоже классно справляются с этой задачей.
Заправлять края длинной футболки под бра, тем самым превращая топы в кроп с драпировками.
Особое внимание всегда уделяю носкам, чулкам и гольфам, которые делают образ более законченным.
Кто в России делает лучшее белье?
1.1 onepointone выпускницы Parsons Даши Давлетовой. Еще мне нравятся Eske и авторские корсеты Софии Трефиловой.
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