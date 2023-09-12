18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Сумка-ракушка, феминный трикотаж и дарк-фэшн: трендбук Ренаты Харьковой

Поделиться:

 

Рената — легенда глянца (снимала всех: от Моники Белуччи до Тины Кунаки, от Летиции Каста до Хелены Кристенсен), лучший в истории русского Tatler фэшн-директор (это она стилизовала ту самую обложку с Николаем Дроздовым!), профессор стайлинга в Британской школе дизайна, селебрити-стилист с самым узнаваемым творческим почерком (суперсекс и порношик на прочном идеологическом фундаменте фемповестки).

Топ российских брендов

Архивы пресс-служб

Платок Lips & Brain, 11 000 руб.

Архивы пресс-служб

Подвеска Avgvst, 23 800 руб.

Архивы пресс-служб

nastyamasha

Korobeynikov: феминный трикотаж и 3D-аксессуары. 

Level 44 — это моя база: от денима до трикотажа и кожи.

nastyamasha — мировой бренд с отличным дизайном. 

Avgvst — международный ювелирный бренд с крутейшими коллабами.

Платки Lips & Brain с классной фемконцепцией. 

Ushatáva — настоящая поэзия, экологичная коммуникация и концепт.

Главные тренды

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

 Dilara Findikoglu

Мне нравятся серые строгие костюмы с микрошортами или трусами вместо брюк или с рубашкой вместо пиджака (Miu Miu, Bottega Veneta, Ferragamo), total denim look выглядит свежо и классно, увлечение кружевом, как у Balenciaga и Gucci, и драпировки, мастерски удающиеся Питеру Мюлье в Alaïa и Максимилиану Дэвису в Salvatore Ferragamo.

Очень много стилистического вдохновения в коллекциях Talia Byre и Dilara Findikoglu и, конечно, красный — цвет сезона.

Российский массмаркет: что и где покупать?

Архивы пресс-служб

Футболка Limé, 2 599 руб.

Архивы пресс-служб

Топ Lavarice, 2 900 руб.

Limé — боди и футболки с очень классным качеством и кроем, деним и нижнее белье.
В Lavarice — топы и нижнее белье.

Лучший деним

Архивы пресс-служб

Джинсы Level 44, 21 400 руб.

Архивы пресс-служб

Khaite, ДЛТ, 51 550 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 99 500 руб.

В мире — Khaite и Bottega Veneta, у нас — в Level 44.

Где покупать лучший винтаж?

Архивы пресс-служб

Клатч Christian Dior, Tacky Not Tacky, 40 000 руб.

Архивы пресс-служб

Топ Christian Dior, Strogo Vintage, 9 500 руб.

У моей коллеги Иры Дубиной в Tacky Not Tacky, в Strogo Vintage (моя последняя находка — топ 1994 года Jean Paul Gaultier, в котором я была на дне рождения Саши Жарковой) и в Arineari Archive.

Любимая сумка

Архивы пресс-служб

Сумка Bottega Veneta

Andiamo Bottega Veneta прямоугольной вытянутой формы. К сумкам я равнодушна, но эту планирую подарить себе на день рождения в конце сентября.

Лучшая коллекция сезона

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Maison Alaïa

Bottega Veneta и Maison Alaïa — новаторски, в рамках собственного ДНК, современно с точки зрения «идеального женского гардероба».

Где купить костюм?

Архивы пресс-служб

Брюки Present & Simple, 12 990 руб., жакет Present & Simple, 19 990 руб.

В Present & Simple из итальянских стоковых тканей.

Русские It-bags

Архивы пресс-служб

Сумка J. Kim, 22 000 руб.

Архивы пресс-служб

Клатч Korobeynikov, 46 900 руб.

Классные сумки у J. Kim и Nensi Avetisyan, клатчи Korobeynikov.

ТРИ ЛЮБИМЫХ И САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМА

Повязывать на пояс рубашку или трикотажный пуловер, создавая асимметричный силуэт. Платки 90*90 тоже классно справляются с этой задачей.

Заправлять края длинной футболки под бра, тем самым превращая топы в кроп с драпировками.

Особое внимание всегда уделяю носкам, чулкам и гольфам, которые делают образ более законченным.

Кто в России делает лучшее белье?

Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Eske, 1 950-4 200 руб.

Архивы пресс-служб

Трусы 1.1 onepointone, 2 600 руб.

1.1 onepointone выпускницы Parsons Даши Давлетовой. Еще мне нравятся Eske и авторские корсеты Софии Трефиловой.

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Сентябрь

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: