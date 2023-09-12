Сумка-ракушка, феминный трикотаж и дарк-фэшн: трендбук Ренаты Харьковой

Мне нравятся серые строгие костюмы с микрошортами или трусами вместо брюк или с рубашкой вместо пиджака (Miu Miu, Bottega Veneta, Ferragamo), total denim look выглядит свежо и классно, увлечение кружевом, как у Balenciaga и Gucci, и драпировки, мастерски удающиеся Питеру Мюлье в Alaïa и Максимилиану Дэвису в Salvatore Ferragamo.

Очень много стилистического вдохновения в коллекциях Talia Byre и Dilara Findikoglu и, конечно, красный — цвет сезона.