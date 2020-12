«В 2020 году мир буквально замер»: дизайнеры и представители фэшн-индустрии подводят итоги года

создатели бренда 404 NOT FOUND

Антон:

Самое главное чему научил 2020 — это терпению и умению быстро реагировать на обстоятельства. Этот год лишил нас возможности делать прогнозы в модной индустрии, как и во всех других, естественно. В коммерческом плане мы перешли на новую бизнес-модель, отказались от сезонных коллекций и воспользовались популярной на данный момент системой дропов. Здесь есть определенные плюсы: мы начали выпускать мини-коллекции и планируем продолжать это делать, представляя шесть полноценных дропов в год, объединенных общим трендом будущего сезона.

Я думаю, это решит самую важную для нас задачу — еще лучше понимать аудиторию и ее потребности. Если раньше мы ограничивались двумя коллекциями в год (SS и AW), то сейчас у нас появилась отличная возможность реагировать на актуальные мировые события, подвязывая их к текущим трендам и определенным моделям вещей. Мы начали это делать в конце весны, и друг за другом появились такие дропы, как Stay home, baby, The End, Dreams never end, New dress. Все они были объединены общими идеями: пандемией, изоляцией, мечтами о полноценной свободе и путешествиях. Сейчас работаем над первым тематическим дропом 2021.

Еще в этом году у нас появились флагманские, важные для нас ритейлеры: ДЛТ, TSUM online, Tsvetnoy central market, Lukse, сейчас ведем переговоры с Farfetch. Эти проекты предоставляют прекрасную возможность для взаимодействия с новой, интересной для нас аудиторией, как с русской и СНГ, так и с мировой. Надеемся на успешное сотрудничество с каждым из этих уважаемых проектов!

Алена:

Хоть я и жалуюсь друзьям, что это тяжелый год, он для меня стал очень даже интересным. Во-первых, такого опыта (карантин, самоизоляция, все закрыто) никогда не было, и переживание его превратилось в квест. Как в коммерческом , так и в творческом плане. В коммерческом — это задача как без помощи и в совершенно неудачных условиях оставить на плаву бизнес и сохранить зарплаты. Мы смогли. В творческом — мы стали работать с принтами, и вся коллекция 404 NOT FOUND в новом году будет посвящена концу самоизоляции, карантину, новостям 2020. В принтах 404 появился юмор над новой реальностью, и мы его сохраним. Мы смогли и полностью сохранить свой коллектив в не самое простое время, а для меня очень важна моя команда.

Этот год сделал меня сильнее и устойчивее в психологическом плане, у меня частично исчез страх потери. Я поняла окончательно, что мне ничего не принадлежит по-настоящему.