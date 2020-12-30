«В 2020 году мир буквально замер»: дизайнеры и представители фэшн-индустрии подводят итоги года

Подводя итоги непростого для моды года, мы решили обратиться к тем, кто формирует фэшн-индустрию в Петербурге и в России. Каким 2020 был для дизайнеров и создателей брендов? Спойлер: все не так плохо. Учимся позитивно мыслить и оценивать себя у наших героев.
Юрий Питенин
создатель бренда Saint-Tokyo
Год был крайне экстремальным и непредсказуемым. Жаловаться, наверное, нет смысла, потому что есть отрасли, которые коронавирус задел еще сильнее, чем фэшн-индустрию. У дизайна, к счастью, были варианты уходить в онлайн и мутировать, отсекать все лишнее.
Вся эта история научила лично меня своевременности, мобильности, выработала умение резко и быстро реагировать на обстоятельства. Мы разделили классическую сезонную коллекцию на небольшие дропы, откорректировали ценовую политику, сделали вещи более понятными и практичными. Хочется думать, что вся эта история сделала нас лишь сильнее и научила помогать друг другу, ценить то, что имеем.
Ольга Гинзбург
создательница бренда OLA OLA
2020 год нас научил тому, что мы можем справиться с разными неожиданными сложностями, что нужно относиться к подобным происшествиям как к интересным челенджам для бизнеса и творчества.
Несмотря на весь стресс 2020 года, итоги мы подводим в положительном ключе: нам удалось не потерять и даже нарастить товарооборот, перестроить некоторые процессы под новые сценарии жизни. Мы задаем себе высокую планку на 2021, планируем новые способы взаимодействия с аудиторией и новые виды ритейла. Сегодня кажется, что после этого года мы готовы ко всему.
Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко
создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»
Мы стали еще более уверенными в том, что за стратегией устойчивого развития — будущее. А творчеству — ничто не помеха.
Нам всегда очень сложно говорить об итогах, потому что мы не делим наш «процесс» на календарные рубежи. Можем сказать, что рады стабильному развитию и благодарны поддержке клиентов несмотря ни на что!
Альбина Зуева
создательница бренда MY812
2020 год научил терпению. В этом году приходилось много ждать, переносить сроки много раз и снова ждать. Но еще он научил нас принимать быстрые решения и оперативно действовать.
Мы открыли новую студию в Москве, выпустили четыре коллекции, не потеряли ни одного сотрудника, а только приобрели новых. Ждали от этого года мы, конечно, несколько большего, но все же мы очень благодарны за то, что смогли его пройти без потерь.
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Коллаборация St. Friday Socks с группой Little Big
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Коллаборация St.Friday Socks с группой «Мумий Тролль»
Сергей Тонков
создатель бренда St. Friday Socks
Поскольку я сторонник агрессивного развития и маркетинга (но в рамках возможностей), то темп для меня очень важен. Так что лично мой главный урок — жить и развиваться в условиях короткого горизонта, а то вовсе без понимания, что будет послезавтра. По сути весь 2020 стал таким — планировать что-то на краткосрочную перспективу, хотя бы на полгода, стало невозможно или очень рискованно. И вот научиться жить в таком темпе, при этом не угаснуть (как в творческом, так и в операционном плане) — это новая реальность (наверняка и 2021 будет таким же).
Уверен, что у каждого из членов команды также есть свои уроки, ведь компании пришлось меняться и адаптироваться под меняющийся рынок и условия труда. Например, нам пришлось диверсифицировать каналы сбыта — часть рынка сократилась, пришлось искать новые. И пандемия нам их открыла. Мы вышли на испанский рынок, ведем переговоры с другими странами, появились в сервисах доставки и многое другое. Каждый из этих этапов стал уроком для всех департаментов компании. Плюс для части команды уникальным был опыт работы из дома.
Если кратко подводить итоги уходящего года, то для меня открытием стало то, что мы умудрились выпустить 16 коллекций: от дропов с Little Big, Мумий Тролль до полноценных больших коллекций.
Ольга Рузакова
создательница бренда Cocoshnick
В 2020 году мир буквально замер. Это сказалось в первую очередь на наших партнерах: поставка сырья из Эквадора пришла на 4 месяца позже, просрочены поставки из Польши и Чехии. Мы очень испугались карантина и того, как он повлияет на продажи. В первую же неделю запустили распродажу до 70%. Много товара отдали даром, но при этом заработали хорошую репутацию и увеличили клиентскую базу. Онлайн заказы были спасением в период карантина. Летом, когда мы официально открыли двери бутика, были приятно удивлены потоком гостей из Москвы и регионов. Также нам пришлось спасать проект Brow Buro. Бьюти-сфера просела и мы подключились ко второму бизнесу.
Ближе к августу мы подписали контракты с универмагом Цветной, «Красным мостом» и шоу-румом на Патриарших прудах Fceight. Еще один интересный опыт — это онлайн-проект Global Talents Mercedes Benz Fashion week. Мы презентовали новую коллекцию на весь мир — это невозможно забыть.
2020 год безусловно научил многому. В любое время есть возможность учиться и расти, искать альтернативные ресурсы для продаж. Верить в себя, свои силы и силы своей команды. Не бояться трудностей, быть гибким и не давать страху завладеть твоим разумом, ведь когда ты ничего не боишься — тебе всегда сопутствует удача. Этот год позволил нам вырасти — команда стала больше, коллекции смелее, особенно коллекция HEAD SHOT, которая стала заявлением.
Наташа Бузакова и Аня Андриенко
создательницы бренда OSOME2SOME
В творческом плане год научил черпать вдохновение в мелочах. Мы много времени провели на карантине в самоизоляции и даже маленькие радости: прогулки, природа и встречи с друзьями, приобрели новое значение.
В профессиональном плане этот год стал для нас проверкой на храбрость — мы будто открывали бизнес заново. Не появляясь год на производстве, мы общались с коллегами только по видео связи. Но еще раз убедились в силе нашей команды, которая стоически выдержала вместе с нами все невзгоды. За этот год мы сделали две коллекции онлайн и это был исключительный опыт! Но мы очень ждем, когда ограничения снимут, чтобы наконец прилететь в Петербург и Москву к родным лицам бренда OSOME2SOME.
Антон Рудзат и Алена Феликсова
создатели бренда 404 NOT FOUND
Антон:
Самое главное чему научил 2020 — это терпению и умению быстро реагировать на обстоятельства. Этот год лишил нас возможности делать прогнозы в модной индустрии, как и во всех других, естественно. В коммерческом плане мы перешли на новую бизнес-модель, отказались от сезонных коллекций и воспользовались популярной на данный момент системой дропов. Здесь есть определенные плюсы: мы начали выпускать мини-коллекции и планируем продолжать это делать, представляя шесть полноценных дропов в год, объединенных общим трендом будущего сезона.
Я думаю, это решит самую важную для нас задачу — еще лучше понимать аудиторию и ее потребности. Если раньше мы ограничивались двумя коллекциями в год (SS и AW), то сейчас у нас появилась отличная возможность реагировать на актуальные мировые события, подвязывая их к текущим трендам и определенным моделям вещей. Мы начали это делать в конце весны, и друг за другом появились такие дропы, как Stay home, baby, The End, Dreams never end, New dress. Все они были объединены общими идеями: пандемией, изоляцией, мечтами о полноценной свободе и путешествиях. Сейчас работаем над первым тематическим дропом 2021.
Еще в этом году у нас появились флагманские, важные для нас ритейлеры: ДЛТ, TSUM online, Tsvetnoy central market, Lukse, сейчас ведем переговоры с Farfetch. Эти проекты предоставляют прекрасную возможность для взаимодействия с новой, интересной для нас аудиторией, как с русской и СНГ, так и с мировой. Надеемся на успешное сотрудничество с каждым из этих уважаемых проектов!
Алена:
Хоть я и жалуюсь друзьям, что это тяжелый год, он для меня стал очень даже интересным. Во-первых, такого опыта (карантин, самоизоляция, все закрыто) никогда не было, и переживание его превратилось в квест. Как в коммерческом , так и в творческом плане. В коммерческом — это задача как без помощи и в совершенно неудачных условиях оставить на плаву бизнес и сохранить зарплаты. Мы смогли. В творческом — мы стали работать с принтами, и вся коллекция 404 NOT FOUND в новом году будет посвящена концу самоизоляции, карантину, новостям 2020. В принтах 404 появился юмор над новой реальностью, и мы его сохраним. Мы смогли и полностью сохранить свой коллектив в не самое простое время, а для меня очень важна моя команда.
Этот год сделал меня сильнее и устойчивее в психологическом плане, у меня частично исчез страх потери. Я поняла окончательно, что мне ничего не принадлежит по-настоящему.
Леся Никонова
создательница бренда LaTrika
Пандемия застала всю индустрию врасплох. Мы, как и все, делали все возможное, чтобы сохранить бизнес, чтобы сохранить рабочие места. Локдаун и тотальная смена планов показала нам, насколько важно иметь слаженную, преданную делу команду. В это сложно поверить, но благодаря команде в этих условиях ограничений, в этот непростой год мы сделали несколько коллекций, расширили штат, запустили несколько новых инициатив.
Мы сняли документальный фильм на Кавказе, запустили свою первую благотворительную инициативу. Карантин мне также показал, насколько верно мы действовали с самого начала создания бренда — выпускали ограниченные тиражи, следили за материалами, которые используем, интуитивно развивали свое эко-направление. Мы всегда строили матрицу производства так, чтобы уменьшалось количество выпускаемых единиц, чтобы не было остатков на складах.
В этом году сделали часть коллекции из материала, который состоит из переработанного пластика, и планируем расширять эту линейку в следующем году, дополнив вещами из премиальной эко-кожи.
Конечно, я понимаю, что мы не супергерои (хотя, в каком-то смысле) и не обладаем возможностью сделать бизнес экологичным в одну секунду. Мы пытаемся найти баланс между бережным отношением к природе и качеством нашей одежды.
Инга Билингва
создательница бренда Bilinqua Ladies
Для бренда 2020 год я задумывала годом финансового роста, новых решений касательно производств, поиска фабрки, планировали открытие офлайн магазина в Петербурге. Нам удалось открыть новый магазин, взяв помещение на первом этаже со своим входом на Гороховой. Мы удвоили показатели выручки в сравнении с прошлым годом именно во время карантина. все благодаря отработанной онлайн-базе и используя офлайн магазин как склад и офис. Взяли в штат нового человека под производственные задачи для улучшения качества пошива и объемов.
Год прошел хорошо! А на душе все равно легкая грусть осталась. Всего пару недель назад у меня не было мыслей, что будет дальше, конец года озадачил и появилось ощущение непредсказуемости следующих месяцев.
Мне бы хотелось всегда делать то, что люблю и пока вижу в этом пользу. Не терять искренность и оставаться в поиске. Я всегда готова закрыть бренд как только это дело перестанет приносить мне удовольствие или фокус сместиться исключительно на зарабатывание денег. Поэтому пока онлайн и офлайн магазины работают, мы создаем новые вещи и расширяем коллекции, учимся приоритетам и видим в итоге счастливых, благодарных покупательниц — нам классно и радостно работать. И новые цели на 2021 сами как-то приходят в голову и строятся. Главное получать удовольствие от того, чем ты занимаешься и находить положительные моменты во всем.
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