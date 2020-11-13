Vatnique сделали коллаборацию-капсулу с творческой группой «Курил что» от создателя петербургского музея стрит-арта

Марка Vatnique создала арт-капсулу в сотрудничестве с творческой группой «Курил Что», основанной в 2013 году создателем петербургского музея стрит-арта Андреем Зайцевым. Работы художников, использующих иронию и абсурд как творческий метод для работы с темами патриотизма, российской действительности, потребления, мемов и классической живописи, украсили куртки петербургского бренда.
Арт-капсула состоит из трех курток черного, бежевого и цвета хаки: «Курил Что? Нефть», «Курил Что? Пески Хургады» и «Курил Что? Каннабис». Коллаборация посвящена теме путешествий, а одежда играет роль постоянно передвижной выставки, кураторами которой выступили основатели Vatnique Кирилл и Алексей.
Коллекция лимитированная, доступна в трех размерах, стоимость куртки — 30 000 рублей.
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