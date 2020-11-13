Vatnique сделали коллаборацию-капсулу с творческой группой «Курил что» от создателя петербургского музея стрит-арта

Марка Vatnique создала арт-капсулу в сотрудничестве с творческой группой «Курил Что», основанной в 2013 году создателем петербургского музея стрит-арта Андреем Зайцевым. Работы художников, использующих иронию и абсурд как творческий метод для работы с темами патриотизма, российской действительности, потребления, мемов и классической живописи, украсили куртки петербургского бренда.