Кожаные панамы и шляпы с цепями: Cocoshnick Headdress показали осеннюю капсулу

Капсула состоит из классических шляп геометрической формы с цепями и кожаных панам. Модели из фетра дополнены шелковыми вставками. Цветовая палитра состоит из базовых оттенков: белого, черного, табачного, и впервые в коллекцию Cocoshnick Headdress вошли контрастные двухцветные шляпы с принтом, напоминающим брызги красок.