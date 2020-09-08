Коллекция Head Shot вдохновлена стилем панк, поэтому головные уборы украшены металлической фурнитурой: гвоздями, цепями, люверсами, карабинами. А некоторые вещи из капсулы декорированы ручными росписями.
Кожаные панамы и шляпы с цепями: Cocoshnick Headdress показали осеннюю капсулу
Капсула состоит из классических шляп геометрической формы с цепями и кожаных панам. Модели из фетра дополнены шелковыми вставками. Цветовая палитра состоит из базовых оттенков: белого, черного, табачного, и впервые в коллекцию Cocoshnick Headdress вошли контрастные двухцветные шляпы с принтом, напоминающим брызги красок.
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