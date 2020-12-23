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У марки LaТrika вышла капсульная новогодняя коллекция (с вышитыми перчатками и будуарными боа!)

Лицом праздничной новогодней коллекции петербургской марки LaТrika стала модель, стилист и художница Галина Смирнская. Она представила капсулу, в которую вошли расслабленные, но богемные (все как мы любим!) шелковые пижамные комплекты, миди-платья, костюмы-двойки, шерстяные пальто и легкие рубашки. Лаконичный дизайн вещей правильно усложнен цветом — так среди оттенков вариации красного, голубого, розового, зеленого.

Отдельного внимания заслуживают аксессуары — прозрачные вышитые перчатки и будуарные боа из перьев. Также дизайнер марки Леся Никонова предлагает дополнять собранные из капсулы новогодние образы контрастными колготками.

LaТrika, ул. Пестеля 13-15

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