У марки LaТrika вышла капсульная новогодняя коллекция (с вышитыми перчатками и будуарными боа!)

Лицом праздничной новогодней коллекции петербургской марки LaТrika стала модель, стилист и художница Галина Смирнская. Она представила капсулу, в которую вошли расслабленные, но богемные (все как мы любим!) шелковые пижамные комплекты, миди-платья, костюмы-двойки, шерстяные пальто и легкие рубашки. Лаконичный дизайн вещей правильно усложнен цветом — так среди оттенков вариации красного, голубого, розового, зеленого.