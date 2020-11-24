Посмотрите новый дроп марки Saint-Tokyo, лукбук которого снимали в заброшенном санатории в Сочи

Петербургская марка Saint-Tokyo показала свежий дроп. В него вошли широкие брюки из экокожи, утепленные бомберы, рубашки-кимоно, разные варианты трикотажа, например, худи с замками и завязками, треники, украшенные принтом в виде названия бренда, а также куртки-рубашки. Коллекция получилась вполне себе агендерной, понятной и удобной. По мнению основателя Saint-Tokyo Юрия Питенина, именно такие вещи нужны нам во время самоизоляции и новых ограничений.
Съемка вещей из нового дропа проходила в Сочи в заброшенном санатории имени Ордженикидзе, ее автор — фотограф Денис Немяченко. Лукбук представляет зимнюю коллекцию марки, несмотря на локацию, в которой он снимался. Модели позируют на фоне пальм и яркого солнца, которых (никого не удивим) нам всем сейчас очень не хватает.
Новая коллекция Saint-Tokyo уже доступна для покупки в интернет-магазине марки.
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