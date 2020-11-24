Посмотрите новый дроп марки Saint-Tokyo, лукбук которого снимали в заброшенном санатории в Сочи

Петербургская марка Saint-Tokyo показала свежий дроп. В него вошли широкие брюки из экокожи, утепленные бомберы, рубашки-кимоно, разные варианты трикотажа, например, худи с замками и завязками, треники, украшенные принтом в виде названия бренда, а также куртки-рубашки. Коллекция получилась вполне себе агендерной, понятной и удобной. По мнению основателя Saint-Tokyo Юрия Питенина, именно такие вещи нужны нам во время самоизоляции и новых ограничений.