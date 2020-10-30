В ДЛТ открылся корнер 404 NOT FOUND

А еще у 404 NOT FOUND вышел новый дроп, который состоит из вечерних платьев как в пол, так и средней длины, на одно плечо и со сборками на подоле, глубокими декольте и вырезами на спине, разрезами на юбке. В цветовую палитру вошли классические синий и черный оттенки, а также вариации серого с металлизированным отливом.