St.Friday Socks и группа Little Big сделали новогоднюю коллаборацию, которая призывает послать 2020 год далеко и надолго

Праздничный дроп от St.Friday Socks и Little Big призывает послать уходящий год куда подальше и забыть о нем. Тому свидетельство — носки с фразами «Never repeat» и «Never forget». Вообще в новогоднюю коллаборацию вошли три пары носков: красные с оленями «Олений слэм», зеленые с коварным Дедом Морозом «Похититель Рождества» и красные носки с атрибутикой из клипа Little Big «S*ck My D*ck».