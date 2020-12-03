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Шелковые блузы и топы с объемными рукавами: My812 показали праздничную капсулу

Петербургская марка представила праздничную коллекцию. Учитывая, что песня «Никаких больше вечеринок» стала пророческой для этого нового года в Петербурге, создавая капсулу, дизайнер марки Альбина Зуева соединила нарядность, универсальный дизайн и комфорт.

Новогодняя капсула состоит из топа с объемными рукавами, пяти платьев классического для бренда силуэта, трех блуз и юбки миди. Большая часть вещей выполнена из шелка и абсолютно все — вручную в петербургской студии My812.

My 812, Каменноостровский пр., 54

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