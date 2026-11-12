Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 ноября

Что выходит в кино на этой неделе: комедийный хоррор «Психопатка» с Майкой Монро (18+), мистический триллер «Лес» с Кариной Разумовской и Розой Хайруллиной (18+), российская инди-драма из программы «Маяка» «Новый дом» (18+), байопик Лили Брик (18+) и многое другое, все подробности —в нашем дайджесте.

Фестиваль «Дягилев P.S.», БДТ им. Товстоногова, Александринский театр, «Балтийский дом», Дом Радио (16+)

В афише — акробатическая музыкальная пантомима на батутах (sic!) в постановке хореографа Cirque du Soleil, труппа «национального достояния Испании» Давида Кориа и театрально-музыкальное шоу пианиста Алексея Гориболя. А еще выставка-посвящение художнику-ученику Мейерхольда и (впервые!) арт-проект «Парад». Все хайлайты программы — в нашем гиде.

до 2 декабря

Лекция «Как Лана Дель Рей определила современную поп-музыку», бар «Мачты» (18+)

19:30

Музыкальный критик Владимир Завьялов пройдется по творческому пути адептки «летней грусти» — от мишени для хейтеров в цветочном веночке до настоящей иконы и одной из самых влиятельных певиц нашего времени.

Виниловая сессия «Nine Inch Nails — With Teeth», бар «Игла» (18+)

20:00

Сооснователь лейбла «Фузз и Дружба» Сережа Карелин расскажет о знаковом альбоме любимой группы режиссера Дэвида Линча. Полное прослушивание лонгплея 2005 года прилагается!

Концерт «Пейзажи с птицами», Новая сцена Александринского театра (12+)

19:30

Солисты Ансамбля независимых музыкантов Мария Молодых и Валерия Долгушина исполнят музыку современных авторов для дуэта флейты и фортепиано.

Лекция «Ленинградский кинобестиарий: параллелы, сквоттеры, видеопираты», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Вместе с Музеем «Гараж» историк кино Глеб Сегеда устроит путеводитель по независимому кинематографу, которое снимали в Ленинграде и Петербурге на рубеже 1980-1990-х.

Концерт группы «Ветры», бар «Юнион» (18+)

20:00

Арт-группа из Петербурга раздаст «немного безумия», а именно: инди с элементами джаза и рэпа. Обещают «создать атмосферу постапокалипсиса» и диджей-сет на разогреве.