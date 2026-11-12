Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 ноября

Масштабная выставка-посвящение Риму в Эрмитаже (и экспозиция памяти Аркадия Ипполитова, которая ее дополняет!), старт экскурсий по 100-летней водонапорной башне Выборга (и это вау!), концерты Шуры, группы «Порез на собаке» и дуэта Cream Soda (у нас «Истерика»!), пятилетие лейбла «Ствол» и лекция о Лане дель Рей — Собака.ru рассказывает о самых интересных событиях выходных.
ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
Карина Разумовская
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Что выходит в кино на этой неделе: комедийный хоррор «Психопатка» с Майкой Монро (18+), мистический триллер «Лес» с Кариной Разумовской и Розой Хайруллиной (18+), российская инди-драма из программы «Маяка» «Новый дом» (18+), байопик Лили Брик (18+) и многое другое, все подробности —в нашем дайджесте.
Фестиваль «Дягилев P.S.», БДТ им. Товстоногова, Александринский театр, «Балтийский дом», Дом Радио (16+)
В афише — акробатическая музыкальная пантомима на батутах (sic!) в постановке хореографа Cirque du Soleil, труппа «национального достояния Испании» Давида Кориа и театрально-музыкальное шоу пианиста Алексея Гориболя. А еще выставка-посвящение художнику-ученику Мейерхольда и (впервые!) арт-проект «Парад». Все хайлайты программы — в нашем гиде.
до 2 декабря
Лекция «Как Лана Дель Рей определила современную поп-музыку», бар «Мачты» (18+)
19:30
Музыкальный критик Владимир Завьялов пройдется по творческому пути адептки «летней грусти» — от мишени для хейтеров в цветочном веночке до настоящей иконы и одной из самых влиятельных певиц нашего времени.
Виниловая сессия «Nine Inch Nails — With Teeth», бар «Игла» (18+)
20:00
Сооснователь лейбла «Фузз и Дружба» Сережа Карелин расскажет о знаковом альбоме любимой группы режиссера Дэвида Линча. Полное прослушивание лонгплея 2005 года прилагается!
Концерт «Пейзажи с птицами», Новая сцена Александринского театра (12+)
19:30
Солисты Ансамбля независимых музыкантов Мария Молодых и Валерия Долгушина исполнят музыку современных авторов для дуэта флейты и фортепиано.
Лекция «Ленинградский кинобестиарий: параллелы, сквоттеры, видеопираты», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Вместе с Музеем «Гараж» историк кино Глеб Сегеда устроит путеводитель по независимому кинематографу, которое снимали в Ленинграде и Петербурге на рубеже 1980-1990-х.
Концерт группы «Ветры», бар «Юнион» (18+)
20:00
Арт-группа из Петербурга раздаст «немного безумия», а именно: инди с элементами джаза и рэпа. Обещают «создать атмосферу постапокалипсиса» и диджей-сет на разогреве.
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
Выставка «Невыразимое. Заметки об одиночестве», «Третье место» (16+)
35 современных художников (Алина Глазун! Максим Има! Миша Никатин!) размышляют об одиночестве. Оно выступает здесь не только как глубоко личное переживание, но и сложный социокультурный феномен.
до 31 января 2027-го
Концерт Cream Soda, «А2» (16+)
20:00
Верховные электронщики Илья Гадаев и Алиса Стяжкова наконец-то презентуют в Петербурге апрельский альбом «Истерика», на котором дуэт переизобрал себя музыкально и текстуально.
Вечеринка «Ствол 5 лет», «К-30» (18+)
23:00
В честь дня рождения лейбла и стрим-платформы (Boiler Room есть у нас дома!) на берегу Невы (почти буквально!) высадятся основатели проекта и их друзья: Илья Гадаев, Easy Frest, Sasha Kustov, RLGN, «Аудиовирусы» и другие.
Концерт «Полифония Сан-Франциско», филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Академический симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Феликса Коробова исполнит произведения Бартока, Листа, Кодая и Лигети. Солирует пианист и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Илья Папоян, ведущий — участник группы OQJAV Ярослав Тимофеев.
Выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева. 1900–1948», Музей музыки (16+)
В проекте собрано более 200 картин и эскизов ученика Мейерхольда и Петрова-Водкина, художника и сценографа культовых спектаклей в Александринском, БДТ, МХАТе и Большом театрах. Подробнее о выставке читайте в нашем гиде.
С 13 ноября
Кинофестиваль «Влюбленные в искусство», Vokzal 1853 (16+)
Смотрим (бесплатно!) короткометражки о чувствах, выборе и смелости быть собой, а еще — истории, как память, забота и немного волшебства помогают пережить даже трудные времена.
13 и 14 ноября
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
Выставка «Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный», Манеж Малого Эрмитажа (12+)
Первый в России (и один из немногих в мире!) масштабный проект, посвященный образу Рима во всех возможных аспектах. Это своего рода визуальная энциклопедия «вечного города» — с работами караваджистов и Пиранези!
до 14 марта 2027-го
Выставка «Рим — Петербург. О несходстве сходного. Фотографии Дмитрия Сироткина. Памяти Аркадия Ипполитова», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Еще одно посвящение Риму и одновременно — памяти выдающегося эрмитажного искусствоведа и куратора, специалиста по итальянскому искусству Аркадия Ипполитова. Отрывки из его текстов вступят в диалог со снимками Дмитрия Сироткина: его сам Ипполитов называл одним из ключевых авторов современной петербургской фотографии.
до 14 марта 2027-го
Фестиваль-выставка «Новые книги о Петербурге», Невский, 20 (16+)
11:00
Центр петербурговедения библиотеки им. Маяковского собирает локальные издательства, чтобы показать их книжные новинки. Участвуют в том числе «Академики» от «Подписных изданий» — привезут остатки хитов про быт и банную культуру, а еще редкую букинистику.
Спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», Karlsson Haus (6+)
Режиссер Ася Галимзянова поставила сказочную повесть шведа Яна Экхольма о «двух равно уважаемых семьях» — Карлссонах и Ларссонах. Их мир опрокидывается, когда младшие дети заводят дружбу, тем самым ломая шаблоны: все же знают, что лисы и куры не могут мирно сосуществовать.
14 и 15 ноября
Концерт Шуры, «Космонавт» (18+)
20:00
Не верим слезам, творим добро и танцуем под холодной луной — король эпатажа возвращается в Петербург с большим осенним концертом.
Концерт «Хору нужен хор», Vokzal 1853 (12+)
16:00
Собираемся на Обводном канале, чтобы вместе спеть хиты Булановой, Глюкозы, «Зверей», Uma2rman и другие нетленки. Совершенно неважно, имеете ли вы вокальные данные, главное — хорошее настроение.
Спектакль «Рехаб», «Невидимый театр» (18+)
20:00
Постановка режиссера Алессандры Джунтини — это исследование природы зависимости и попытка понять, почему человек оказывается на границе между разрушением и желанием жить.
Выставка «ЛЭЗ: Электричество», Дом Радио на Невском (12+)
Лаборатория экспериментального звука объединит собственные разработки с кинетическими и электроакустическими инсталляциями и звуковыми скульптурами. На открытии 14 ноября также ройдет концерт экспериментальной музыки, а с 15 ноября стартуют медиации по выставке.
до 31 января 2027-го
Концерт «Варвара Убель & Band», джаз-клуб Игоря Бутмана (6+)
19:30
Солистка поп-гранж группы UBEL (трек «Лидокаин» и фиты с Антохой МС и Zoloto на репите!) еще и звезда джазовой сцены — докажет это исполнением интимных баллад и гремящих стандартов-блокбастеров.
Концерт группы «Хлеб», «А2» (16+)
20:00
Денис Кукояка, Александр Шулико и Кирилл Трифонов напомнят, как правильно чаевничать, уезжать на шашлыки (до мая далеко, но мы готовимся!) и, конечно, плакать на техно.
Вечеринка «Это осень!», «К-30» (18+)
19:00
Фестиваль-вечеринка от промо-команды «Отель "Калифорния"» с масштабным лайн-апом на трех сценах — в числе звездных диджеев ждем Карину Мурашкину, Юлию Коваль и Катю Клопота.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
Экскурсия «Путешествие в башню», Батарейная гора в Выборге (6+)
Стартуют регулярные туры по «В-Башне» — 100-летней водонапорной башне Выборга, где создают культурный центр с инсталляциями и перформансами в бывших бетонных резервуарах для воды (общей вместимостью 4 миллиона литров!). Подробнее о здании читайте в нашем материале.
с 15 ноября
Концерт Лолиты, Ледовый дворец (18+)
19:00
Кумир пяти поколений (да-да, фит с INSTASAMKA «На Титанике» слушают даже айпад-киды!) даст большой и, как всегда, эпатажный сольник.
Спектакль «Бронепоезд 14-69», «Пароход» (16+)
18:00
Режиссер и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Дмитрий Крестьянкин поставил пьесу одного из «Серапионовых братьев» Всеволода Иванова. Это история захвата партизанами белого бронепоезда № 14-69 и связанного с этим восстания рабочих.
Вечеринка «Seoul Beats Vol.6», «К-30» (18+)
19:00
Московская серия вечеринок, посвященных современной культуре Южной Кореи, впервые едет в Петербург — к-рор-вайбы и электронику раздадут Dj Roots и Dj Sleek
Концерт группы «Порез на собаке», «Космонавт» (16+)
20:00
Мрачный экспериментальный сайд-проект участника «4 позиций Бруно» Александра Ситникова отмечает десятилетие.
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