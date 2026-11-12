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Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 ноября

Масштабная выставка-посвящение Риму в Эрмитаже (и экспозиция памяти Аркадия Ипполитова, которая ее дополняет!), старт экскурсий по 100-летней водонапорной башне Выборга (и это вау!), концерты Шуры, группы «Порез на собаке» и дуэта Cream Soda (у нас «Истерика»!), пятилетие лейбла «Ствол» и лекция о Лане дель Рей — Собака.ru рассказывает о самых интересных событиях выходных.

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ

Карина Разумовская Читайте также: Актриса Карина Разумовская — писательнице Ольге Примаченко: «Да, я еще не кошка-императрица. Но уже сошла с пути
Фото: Дана Сапарова для Собака.ru

Карина Разумовская

Читайте также: Актриса Карина Разумовская — писательнице Ольге Примаченко: «Да, я еще не кошка-императрица. Но уже сошла с пути бобра!»

Что выходит в кино на этой неделе: комедийный хоррор «Психопатка» с Майкой Монро (18+), мистический триллер «Лес» с Кариной Разумовской и Розой Хайруллиной (18+), российская инди-драма из программы «Маяка» «Новый дом» (18+), байопик Лили Брик (18+) и многое другое, все подробности —в нашем дайджесте

Фестиваль «Дягилев P.S.», БДТ им. Товстоногова, Александринский театр, «Балтийский дом», Дом Радио (16+)

В афише — акробатическая музыкальная пантомима на батутах (sic!) в постановке хореографа Cirque du Soleil, труппа «национального достояния Испании» Давида Кориа и театрально-музыкальное шоу пианиста Алексея Гориболя. А еще выставка-посвящение художнику-ученику Мейерхольда и (впервые!) арт-проект «Парад». Все хайлайты программы — в нашем гиде.

до 2 декабря 

Лекция «Как Лана Дель Рей определила современную поп-музыку», бар «Мачты» (18+)

19:30 

Музыкальный критик Владимир Завьялов пройдется по творческому пути адептки «летней грусти» — от мишени для хейтеров в цветочном веночке до настоящей иконы и одной из самых влиятельных певиц нашего времени.

Виниловая сессия «Nine Inch Nails — With Teeth», бар «Игла» (18+)

20:00

Сооснователь лейбла «Фузз и Дружба» Сережа Карелин расскажет о знаковом альбоме любимой группы режиссера Дэвида Линча. Полное прослушивание лонгплея 2005 года прилагается!

Концерт «Пейзажи с птицами», Новая сцена Александринского театра (12+)

19:30 

Солисты Ансамбля независимых музыкантов Мария Молодых и Валерия Долгушина исполнят музыку современных авторов для дуэта флейты и фортепиано.

Лекция «Ленинградский кинобестиарий: параллелы, сквоттеры, видеопираты», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00 

Вместе с Музеем «Гараж» историк кино Глеб Сегеда устроит путеводитель по независимому кинематографу, которое снимали в Ленинграде и Петербурге на рубеже 1980-1990-х.

Концерт группы «Ветры», бар «Юнион» (18+)

20:00 

Арт-группа из Петербурга раздаст «немного безумия», а именно: инди с элементами джаза и рэпа. Обещают «создать атмосферу постапокалипсиса» и диджей-сет на разогреве.

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

Читайте также: Гранд-пианист Илья Папоян — о Юнге, влюбленности и астрологии
Фото: Василий Швецов для Собака.ru

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Выставка «Невыразимое. Заметки об одиночестве», «Третье место» (16+)

35 современных художников (Алина Глазун! Максим Има! Миша Никатин!) размышляют об одиночестве. Оно выступает здесь не только как глубоко личное переживание, но и сложный социокультурный феномен.

до 31 января 2027-го

Концерт Cream Soda, «А2» (16+)

20:00 

Верховные электронщики Илья Гадаев и Алиса Стяжкова наконец-то презентуют в Петербурге апрельский альбом «Истерика», на котором дуэт переизобрал себя музыкально и текстуально.

Вечеринка «Ствол 5 лет», «К-30» (18+)

23:00 

В честь дня рождения лейбла и стрим-платформы (Boiler Room есть у нас дома!) на берегу Невы (почти буквально!) высадятся основатели проекта и их друзья: Илья Гадаев, Easy Frest, Sasha Kustov, RLGN, «Аудиовирусы» и другие.

Концерт «Полифония Сан-Франциско», филармония им. Шостаковича (6+)

20:00 

Академический симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Феликса Коробова исполнит произведения Бартока, Листа, Кодая и Лигети. Солирует пианист и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Илья Папоян, ведущий — участник группы OQJAV Ярослав Тимофеев.

Выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева. 1900–1948», Музей музыки (16+)

В проекте собрано более 200 картин и эскизов ученика Мейерхольда и Петрова-Водкина, художника и сценографа культовых спектаклей в Александринском, БДТ, МХАТе и Большом театрах. Подробнее о выставке читайте в нашем гиде

С 13 ноября 

Кинофестиваль «Влюбленные в искусство», Vokzal 1853 (16+)

Смотрим (бесплатно!) короткометражки о чувствах, выборе и смелости быть собой, а еще — истории, как память, забота и немного волшебства помогают пережить даже трудные времена.

13 и 14 ноября

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

Читайте также: Куратор Аркадий Ипполитов: «Любой талантливый человек есть миф»
Фото: Дана Сапарова для Собака.ru

Читайте также: Куратор Аркадий Ипполитов: «Любой талантливый человек есть миф»

Выставка «Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный», Манеж Малого Эрмитажа (12+)

Первый в России (и один из немногих в мире!) масштабный проект, посвященный образу Рима во всех возможных аспектах. Это своего рода визуальная энциклопедия «вечного города» — с работами караваджистов и Пиранези!

до 14 марта 2027-го

Выставка «Рим — Петербург. О несходстве сходного. Фотографии Дмитрия Сироткина. Памяти Аркадия Ипполитова», Главный штаб Эрмитажа (6+)

Еще одно посвящение Риму и одновременно — памяти выдающегося эрмитажного искусствоведа и куратора, специалиста по итальянскому искусству Аркадия Ипполитова. Отрывки из его текстов вступят в диалог со снимками Дмитрия Сироткина: его сам Ипполитов называл одним из ключевых авторов современной петербургской фотографии. 

до 14 марта 2027-го

Фестиваль-выставка «Новые книги о Петербурге», Невский, 20 (16+)

11:00 

Центр петербурговедения библиотеки им. Маяковского собирает локальные издательства, чтобы показать их книжные новинки. Участвуют в том числе «Академики» от «Подписных изданий» — привезут остатки хитов про быт и банную культуру, а еще редкую букинистику.

Спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», Karlsson Haus (6+)

Режиссер Ася Галимзянова поставила сказочную повесть шведа Яна Экхольма о «двух равно уважаемых семьях» — Карлссонах и Ларссонах. Их мир опрокидывается, когда младшие дети заводят дружбу, тем самым ломая шаблоны: все же знают, что лисы и куры не могут мирно сосуществовать.

14 и 15 ноября 

Концерт Шуры, «Космонавт» (18+)

20:00 

Не верим слезам, творим добро и танцуем под холодной луной — король эпатажа возвращается в Петербург с большим осенним концертом.

Концерт «Хору нужен хор», Vokzal 1853 (12+)

16:00

Собираемся на Обводном канале, чтобы вместе спеть хиты Булановой, Глюкозы, «Зверей», Uma2rman и другие нетленки. Совершенно неважно, имеете ли вы вокальные данные, главное — хорошее настроение.

Спектакль «Рехаб», «Невидимый театр» (18+) 

20:00 

Постановка режиссера Алессандры Джунтини — это исследование природы зависимости и попытка понять, почему человек оказывается на границе между разрушением и желанием жить.

Выставка «ЛЭЗ: Электричество», Дом Радио на Невском (12+)

Лаборатория экспериментального звука объединит собственные разработки с кинетическими и электроакустическими инсталляциями и звуковыми скульптурами. На открытии 14 ноября также ройдет концерт экспериментальной музыки, а с 15 ноября стартуют медиации по выставке.

до 31 января 2027-го 

Концерт «Варвара Убель & Band», джаз-клуб Игоря Бутмана (6+)

19:30 

Солистка поп-гранж группы UBEL (трек «Лидокаин» и фиты с Антохой МС и Zoloto на репите!) еще и звезда джазовой сцены — докажет это исполнением интимных баллад и гремящих стандартов-блокбастеров. 

Концерт группы «Хлеб», «А2» (16+)

20:00 

Денис Кукояка, Александр Шулико и Кирилл Трифонов напомнят, как правильно чаевничать, уезжать на шашлыки (до мая далеко, но мы готовимся!) и, конечно, плакать на техно.

Вечеринка «Это осень!», «К-30» (18+)

19:00 

Фестиваль-вечеринка от промо-команды «Отель "Калифорния"» с масштабным лайн-апом на трех сценах — в числе звездных диджеев ждем Карину Мурашкину, Юлию Коваль и Катю Клопота.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ

Читайте также. Суперзвезда нескучного театра Дмитрий Крестьянкин — о режиссерской скромности, неэкологичной критике и непредсказуемости катарсиса
Фото: Данил Ярощук для Собака.ru

Читайте также. Суперзвезда нескучного театра Дмитрий Крестьянкин — о режиссерской скромности, неэкологичной критике и непредсказуемости катарсиса

Экскурсия «Путешествие в башню», Батарейная гора в Выборге (6+)

Стартуют регулярные туры по «В-Башне» — 100-летней водонапорной башне Выборга, где создают культурный центр с инсталляциями и перформансами в бывших бетонных резервуарах для воды (общей вместимостью 4 миллиона литров!). Подробнее о здании читайте в нашем материале

с 15 ноября

Концерт Лолиты, Ледовый дворец (18+)

19:00

Кумир пяти поколений (да-да, фит с INSTASAMKA «На Титанике» слушают даже айпад-киды!) даст большой и, как всегда, эпатажный сольник.

Спектакль «Бронепоезд 14-69», «Пароход» (16+) 

18:00 

Режиссер и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Дмитрий Крестьянкин поставил пьесу одного из «Серапионовых братьев» Всеволода Иванова. Это история захвата партизанами белого бронепоезда № 14-69 и связанного с этим восстания рабочих.

Вечеринка «Seoul Beats Vol.6», «К-30» (18+)

19:00 

Московская серия вечеринок, посвященных современной культуре Южной Кореи, впервые едет в Петербург — к-рор-вайбы и электронику раздадут Dj Roots и Dj Sleek

Концерт группы «Порез на собаке», «Космонавт» (16+)

20:00

Мрачный экспериментальный сайд-проект участника «4 позиций Бруно» Александра Ситникова отмечает десятилетие.

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