Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Психопатка» с Майкой Монро, мистический триллер «Лес» и инди-драма «Новый дом»

А также — шпионский экшен «Операция "Возмездие"» с Лиамом Нисаном, байопик о Лиле Брик и семейная комедия «Приключения пингвиненка». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Психопатка» / Victorian Psycho (18+)
Середина XIX века — эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) устраивается работать в готическое поместье, после чего в нем начинают таинственно исчезать служанки. Также в комедийном хорроре снялись Томасин Маккензи, Джейсон Айзекс и Рут Уилсон. Режиссер — Закари Уигон («Стоп-слово»).
С 12 ноября
«Лес» (18+)
Главные героини — две москвички — отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Лес живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем в заброшенный деревенский дом заезжает странная семья.
В касте — Карина Разумовская («К себе нежно»), Лянка Грыу («Гудбай, Америка»), Никита Кологривый («Метод 3»), Роза Хайруллина («Кислота», «Кеша должен умереть») и Екатерина Васильева («Эпидемия», «Вам и не снилось...») в главных ролях. Бестселлер Светланы Тюльбашевой экранизировал Гамлет Дульян («Красные линии»).
С 12 ноября
«Новый дом» (18+)
Анна (Дарья Савельева) выходит на волю после семи лет заключения и пытается адаптироваться к новой реальности: получает комнату в общежитии, устраивается работать швеей и ходит в кружок психологической помощи, где знакомится с эмпатичным Романом (Александр Яценко). Драму о возвращении к нормальной жизни снял дебютант Никита Грушин.
С 12 ноября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Операция "Возмездие"» / The Fix (18+)
Опытные агенты ЦРУ Такер (Закари Ливай) и Ларри (Лиам Нисон) возглавляют группу оперативников, проваливших миссию в Афганистане — чтобы реабилитироваться, они устраивают рискованную спасательную операцию в Иране. Режиссером выступил Гай Моше («Бунраку»).
С 12 ноября
«Лиля» (18+)
Подробная история знаменитого любовного треугольника: Мария Смольникова сыграла Лилю Брик, ее мужа Осипа — Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского — Андрей Максимов. Также в картине Веры Сторожевой («») снялись Андрей Смоляков, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова и Алексей Герман мл. и Мариэтта Цигаль-Полищук.
С 12 ноября
«Приключения пингвиненка» (18+)
При переезде из одного зоопарка в другой пингвиненок Кви остается один посреди мегаполиса и ищет путь домой. В картине снялись Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Роман Курцын и Зоя Бербер. Режиссер — Ольга Амоль («Маша и Медведь: Анимашки»).
С 12 ноября
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