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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Психопатка» с Майкой Монро, мистический триллер «Лес» и инди-драма «Новый дом»

А также — шпионский экшен «Операция "Возмездие"» с Лиамом Нисаном, байопик о Лиле Брик и семейная комедия «Приключения пингвиненка». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Anonymous Content, Anton, Traffic., 2026

«Психопатка» / Victorian Psycho (18+)

Середина XIX века — эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) устраивается работать в готическое поместье, после чего в нем начинают таинственно исчезать служанки. Также в комедийном хорроре снялись Томасин Маккензи, Джейсон Айзекс и Рут Уилсон. Режиссер — Закари Уигон («Стоп-слово»).

С 12 ноября

Nemesis Films, 2026

«Лес» (18+)

Главные героини — две москвички — отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Лес живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем в заброшенный деревенский дом заезжает странная семья.

В касте — Карина Разумовская («К себе нежно»), Лянка Грыу («Гудбай, Америка»), Никита Кологривый («Метод 3»), Роза Хайруллина («Кислота», «Кеша должен умереть») и Екатерина Васильева («Эпидемия», «Вам и не снилось...») в главных ролях. Бестселлер Светланы Тюльбашевой экранизировал Гамлет Дульян («Красные линии»).

С 12 ноября

Пан-Атлантик Студио, 2026

«Новый дом» (18+)

Анна (Дарья Савельева) выходит на волю после семи лет заключения и пытается адаптироваться к новой реальности: получает комнату в общежитии, устраивается работать швеей и ходит в кружок психологической помощи, где знакомится с эмпатичным Романом (Александр Яценко). Драму о возвращении к нормальной жизни снял дебютант Никита Грушин.

С 12 ноября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Astral Future, Latigo Films, Dreamtime Films, Blue Rider Media, BondIt Media Capital, 2026

«Операция "Возмездие"» / The Fix (18+)

Опытные агенты ЦРУ Такер (Закари Ливай) и Ларри (Лиам Нисон) возглавляют группу оперативников, проваливших миссию в Афганистане — чтобы реабилитироваться, они устраивают рискованную спасательную операцию в Иране. Режиссером выступил Гай Моше («Бунраку»).

С 12 ноября

Русский проект, Первый канал, 2026

«Лиля» (18+)

Подробная история знаменитого любовного треугольника: Мария Смольникова сыграла Лилю Брик, ее мужа Осипа — Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского — Андрей Максимов. Также в картине Веры Сторожевой («») снялись Андрей Смоляков, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова и Алексей Герман мл. и Мариэтта Цигаль-Полищук.

С 12 ноября

Кинокомпания «Наше кино», «Метеор Студия», 2026

«Приключения пингвиненка» (18+)

При переезде из одного зоопарка в другой пингвиненок Кви остается один посреди мегаполиса и ищет путь домой. В картине снялись Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Роман Курцын и Зоя Бербер. Режиссер — Ольга Амоль («Маша и Медведь: Анимашки»).

С 12 ноября

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