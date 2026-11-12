Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Психопатка» с Майкой Монро, мистический триллер «Лес» и инди-драма «Новый дом»

«Лес» (18+)

Главные героини — две москвички — отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Лес живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем в заброшенный деревенский дом заезжает странная семья.

В касте — Карина Разумовская («К себе нежно»), Лянка Грыу («Гудбай, Америка»), Никита Кологривый («Метод 3»), Роза Хайруллина («Кислота», «Кеша должен умереть») и Екатерина Васильева («Эпидемия», «Вам и не снилось...») в главных ролях. Бестселлер Светланы Тюльбашевой экранизировал Гамлет Дульян («Красные линии»).

С 12 ноября