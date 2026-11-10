Художественный руководитель фестиваля «Дягилев P.S.», директор Музея театрального и музыкального искусства:

Наш фестиваль за семнадцать лет своего существования достаточно рассказал о балете, с которым ассоциируется создание нового хореографического языка: балеты Марты Грэм, Акрам Хана, Сиди Ларби Шеркауи, Уэйна Макгрегора, Сабуро Тешигавары, Дады Масило. Мы впервые представили в Петербурге спектакли хореографов-реформаторов ХХ-ХХI веков, и сейчас мы хотим ввести в этот круг художника как равноценного создателя спектакля.

В этом сезоне мы начинаем знакомить зрителей со спектаклями, созданными на стыке жанров, и смотрим в сторону пластического театра.

Мы привозим спектакль «Реверс» Московского театра мюзикла (19 ноября в ТЮЗе им. Брянцева.— Прим. ред.). Это акробатическая музыкальная пантомима, которая исполняется на батутах. Движение для этого спектакля ставила канадский хореограф Дебра Браун. Она много работала с Cirque du Soleil, поставила для них четырнадцать шоу, также работала в Метрополитен-опера, ставила движение для голливудских блокбастеров «Ван Хельсинг» и «Женщина-кошка», создавала хореографию для мировых туров Мадонны, Селин Дион, Бьорк и Шакиры. Спектакль «Реверс» посвящен сложным отношениям подростков, затрагивает сложную тему неприятия отдельной личности коллективом, то есть очень актуальный по своему посылу, и конечно, виртуозный по исполнению.

В этом году труппа Давида Кориа из Испании привезет к нам спектакль «Украденные танцы» (17 ноября в театре-фестивале «Балтийский дом». — Прим. ред.). Они танцуют фламенко, сам Кориа имеет звание «национальное достояние Испании», что говорит о многом. Танцоры его труппы владеют искусством соединять виртуозную технику фламенко с импровизацией и элементами современного танца. Вместе с Кориа на сцену выйдет еще одна звезда фламенко — Флоресиа Ос.

Молодая кубинская балетная компания OtroLado из Гаваны (10 ноября в БДТ им. Товстоногова. — Прим. ред.) интересна блестящей техникой и прекрасной выучкой, восходящей к балетной школе Агриппины Вагановой, и все это соединяется с невероятным темпераментом и красотой, и атлетизмом танцовщиков. Исполнение будет очень ярким и с такой отдачей, какую не часто увидишь. Они покажут два одноактных спектакля на стыке классики и национальной традиции.

В этом сезоне мы пытаемся освоить территорию «небалет» в разных направлениях. И дело не в жанрах, в конце концов в балете полно трагедий. Нам интересен «размыв» архетипов балетной классики, который каждый представленный нами хореограф делает по-своему — и через сюжет, и через пластику.

Что касается нашумевшей премьеры «Щелкунчик. Несказка» в постановке Павла Глухова (2 декабря в Александринском театре. — Прим. ред.), то ничего общего с новогодним ажиотажем и праздничными ритуалами в этом спектакле нет. Действие происходит в условном провинциальном французском городке в 1914 году, герой уходит на Первую мировую войну и возвращается морально сломленным, превратившись в Щелкунчика, в существо с одеревеневшим сердцем. Не буду дальше рассказывать, добавлю только, что оркестр выступает как действующее лицо спектакля, находясь на сцене. Получается, что в постановке участвуют почти двести человек.