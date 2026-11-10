С 10 ноября по 2 декабря в Петербурге проходит XVII сезона фестиваля «Дягилев P.S.». Как и всегда, проект, названный в честь антрепренера и организатора «Русских сезонов», исследует и (показывает!) все новое и лучшее в современном балете, театре, музыке и арте.
В этом году акцент программы — на спектаклях на стыке жанров и пластическом искусстве. В афише — акробатическая музыкальная пантомима на батутах (sic!) в постановке хореографа Cirque du Soleil, труппа «национального достояния Испании» Давида Кориа и театрально-музыкальное шоу пианиста и лауреата нашей премии «ТОП50» Алексея Гориболя. А еще выставка-посвящение художнику Мейерхольда и (впервые!) арт-проект «Парад». Собака.ru рассказывает обо всех хайлайтах «Дягилев P.S.»-2026!
ЧТО НОВОГО?
Картина Семена Пастуха, ставшая символом фестиваля «Дягилев P.S.»-2026
У фестиваля «Дягилев P.S.» появилось новое лицо — теперь каждый сезон в рамках проекта «В круге Дягилева» его будет сопровождать художник. В этом году им стал Семен Пастух — сценограф более 200 постановок по всему миру и трехкратный лауреат «Золотой маски» за работу над спектаклями «Семен Котко» Юрия Александрова (Мариинский театр, 1999), «Болт» Павла Сорокина (Большой театр, 2005) и «Маскарад. Воспоминания будущего» Валерия Фокина (Александринский театр, 2014). Фрагмент его картины, изображающей танцовщика, стал официальным имиджем «Дягилев P.S.»-2026.
Впервые «Дягилев P.S.» готовит программу для детей, которую фестиваль разработал вместе с журналом «Юный искусствовед» — ее курирует PR-директор фестиваля Наталья Плеханова. А в рамках серии мастер-классов от masters на Левашовском хлебозаводе расскажут о театральной афише «Прекрасной эпохи» (14 ноября) и художественном мире «Русских сезонов» Сергея Дягилева (15 ноября).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
16 ноября на основной сцене Александринского театра пройдет третий вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». Оммаж импресарио соберет участников разных сезонов «Дягилев P.S.» и представит сразу три премьеры.
- Главный балетмейстер Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин вместе с экс-примой Мариинского театра Дарьей Павленко исполнит дуэт «Не смотри на меня» на музыку испанского композитора Мигеля Льобета. Ждем микс из нуар-эстетики, мотивов фламенко и балетной графичности.
- Многократный лауреат премии «Золотая маска», худрук екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова представит свою одноактную постановку «Превращение. Баядерка. Не Минкус» на музыку Константина Чистякова. В его основе — метамоденисткий эффект погружения и архетипичная механика сюжета без линейного повествования.
- Звезды Мариинского театра, прима и премьер Олеся Новикова и Александр Сергеев исполнят главные партии в номере «В сторону лебедя», который хореограф Алексея Мирошниченко поставил на музыку Леонида Десятникова. За роялем — пианист и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Алексей Гориболь.
Алексей Гориболь также выступит худруком «Интермеццо» — двухактного представления, которое пройдет 24 ноября на Новой сцене Александринского театра. Его задача — объединить музыкальные, танцевальные и повествовательные части в один спектакль.
В программе сочинения Дмитрия Шостаковича, Микаэля Таривердиева, Бенджамина Бриттена, Леонида Десятникова и Астора Пьяцоллы, среди исполнителей — приглашенная солистка Мариинского театра Олеся Петрова (меццо-сопрано), музыканты оркестра musicAeterna Владислав Песин (скрипка), Александр Митинский (альт) и Андрей Ефимовский (виолончель). Еще один номер, «По канве Астора», готовит Александр Сергеев.
АРТ
Макет Владимира Дмитриева к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера для Ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр)
13 ноября в Полярном флигеле Шереметевского дворца откроют выставку-посвящение ученику Всеволода Мейерхольда и Кузьмы Петрова‑Водкина, художнику и сценографу Владимиру Дмитриеву. Аудиогид по экспозиции озвучил актер, худрук конно-драматического театра «ВелесО» и многократный лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Евгений Ткачук — получился настоящий аудиоспектакль в формате монолога художника.
В 1920-1930‑х Дмитриев работал с режиссерами Станиславским и Немировичем‑Данченко, с 1938 года тесно сотрудничал со МХАТом, а в 1941-м стал его главным художником. Важным для Дмитриева был и Александринский театр, где он оформил шесть спектаклей: «Эуген Несчастный», «Волчьи души» и «На берегу Невы» Сергея Радлова, «Петр Первый» Бориса Сушкевича, «Дворянское гнездо» Александра Музиля и «Великий государь» Леонида Вивьена.
ПРОЕКТ «ПАРАД»
Марина Алексеева, «Балерина (Плисецкая)». 2015 год
В этом сезоне «Дягилев P.S.» интегрируется в городскую среду и объединяется со знаковыми галереями Петербурга — под кураторством Натальи Плехановой запускается проект «Парад». Его структура — это маршрут через главные точки театрального мифа: спектакль, зрительский опыт, театральный буфет (как без него!), художников сцены.
Так, 14 ноября в Marina Gisich Gallery откроется выставка петербургской художницы Марины Алексеевой. Экспозиция объединит работы, посвященные театру и балету, а также представит лайтбокс, созданный специально для «Дягилев P.S.» по мотивам «Весны священной» Стравинского. Он станет предметом разговора, как языческий ритуал, замысел Николая Рериха и музыкальная революция Стравинского продолжают жить в современном искусстве.
Ольга Чернышова, «Белые ноты». 2026 год
15 ноября в галерее MYTH пройдет круглый стол «Современное искусство и театр», посвященный работе современных художников с театром и театральным искусством — участвуют команда «Дягилев P.S.»-2026 в лице Натальи Метелицы и Семена Пастуха, участница арт-дуэта «Провмыза» Галина Мызникова, куратор Марина Лошак, директор БДТ им. Товстоногова Татьяна Архипова, худрук musicAetrena Dance Анна Гусева и художница Ольга Чернышева, чья выставка-размышление о театре «Представление» открыта в галерее до 22 ноября.
В Anna Nova покажут мистериальный перформанс-ужин «Удиви меня!» Алины Кугуш (с сопровождением бренд-шефа Гранд отеля Мойка 22 Николая Хвалынского!), который станет прологом выставки «Озимандия» Александры Гарт — она откроется 27 ноября. Художница 2025 года по версии арт-ярмарки Cosmoscow превратит пространство галереи в руинизированную тотальную инсталляцию с деконструированными триумфальными арками (не обойдется без коней!).
В рамках серии лекций, которая пройдет в masters, балетный критик Павел Гершензон расскажет о трансформациях спектаклей «Лебединое озеро» (11 ноября), «Щелкунчик» (16 ноября) и «Весна священная» (18 ноября).
А 1 декабря в KGallery состоится вечер, посвященный балерине Анне Павловой. Представят ранее неизвестный живописный эскиз Валентина Серова из частного собрания. Да, именно этот образ лег в основу знаменитого плаката к первым «Русским сезонам» Дягилева и навсегда связал имя Павловой, которая так и не станцевала на открытии, с их историей.
МАСТЕР-КЛАССЫ
Труппа Давида Кориа
В программу «Дягилев P.S.» традиционно включены мастер-классы хореографов-участников программы, которые пройдут в пространствах Дома радио. Так, 8 ноября кубинская компания OtroLado вместе с худруком Норхе Седеньо провела встречу «Тело как бесконечная территория». А 15 ноября испанский танцовщик и хореограф Давид Кориа преподаст «Уроки фламенко: тангос».
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ — ГИД ХУДРУКА «ДЯГИЛЕВ P.S.» НАТАЛЬИ МЕТЕЛИЦЫ
Наталья Метелица
Художественный руководитель фестиваля «Дягилев P.S.», директор Музея театрального и музыкального искусства:
Наш фестиваль за семнадцать лет своего существования достаточно рассказал о балете, с которым ассоциируется создание нового хореографического языка: балеты Марты Грэм, Акрам Хана, Сиди Ларби Шеркауи, Уэйна Макгрегора, Сабуро Тешигавары, Дады Масило. Мы впервые представили в Петербурге спектакли хореографов-реформаторов ХХ-ХХI веков, и сейчас мы хотим ввести в этот круг художника как равноценного создателя спектакля.
В этом сезоне мы начинаем знакомить зрителей со спектаклями, созданными на стыке жанров, и смотрим в сторону пластического театра.
Мы привозим спектакль «Реверс» Московского театра мюзикла (19 ноября в ТЮЗе им. Брянцева.— Прим. ред.). Это акробатическая музыкальная пантомима, которая исполняется на батутах. Движение для этого спектакля ставила канадский хореограф Дебра Браун. Она много работала с Cirque du Soleil, поставила для них четырнадцать шоу, также работала в Метрополитен-опера, ставила движение для голливудских блокбастеров «Ван Хельсинг» и «Женщина-кошка», создавала хореографию для мировых туров Мадонны, Селин Дион, Бьорк и Шакиры. Спектакль «Реверс» посвящен сложным отношениям подростков, затрагивает сложную тему неприятия отдельной личности коллективом, то есть очень актуальный по своему посылу, и конечно, виртуозный по исполнению.
В этом году труппа Давида Кориа из Испании привезет к нам спектакль «Украденные танцы» (17 ноября в театре-фестивале «Балтийский дом». — Прим. ред.). Они танцуют фламенко, сам Кориа имеет звание «национальное достояние Испании», что говорит о многом. Танцоры его труппы владеют искусством соединять виртуозную технику фламенко с импровизацией и элементами современного танца. Вместе с Кориа на сцену выйдет еще одна звезда фламенко — Флоресиа Ос.
Молодая кубинская балетная компания OtroLado из Гаваны (10 ноября в БДТ им. Товстоногова. — Прим. ред.) интересна блестящей техникой и прекрасной выучкой, восходящей к балетной школе Агриппины Вагановой, и все это соединяется с невероятным темпераментом и красотой, и атлетизмом танцовщиков. Исполнение будет очень ярким и с такой отдачей, какую не часто увидишь. Они покажут два одноактных спектакля на стыке классики и национальной традиции.
В этом сезоне мы пытаемся освоить территорию «небалет» в разных направлениях. И дело не в жанрах, в конце концов в балете полно трагедий. Нам интересен «размыв» архетипов балетной классики, который каждый представленный нами хореограф делает по-своему — и через сюжет, и через пластику.
Что касается нашумевшей премьеры «Щелкунчик. Несказка» в постановке Павла Глухова (2 декабря в Александринском театре. — Прим. ред.), то ничего общего с новогодним ажиотажем и праздничными ритуалами в этом спектакле нет. Действие происходит в условном провинциальном французском городке в 1914 году, герой уходит на Первую мировую войну и возвращается морально сломленным, превратившись в Щелкунчика, в существо с одеревеневшим сердцем. Не буду дальше рассказывать, добавлю только, что оркестр выступает как действующее лицо спектакля, находясь на сцене. Получается, что в постановке участвуют почти двести человек.
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