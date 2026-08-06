Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 августа

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

Главные премьеры этой недели в кино: «Смешарики сквозь вселенные» (6+), «Грозовой перевал» с Каей Скоделарио в повторном прокате (18+) и биографическая драма о датском архитекторе Йохане Отто фон Спреккельсене «Большая арка» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Квартирник на кораблике «Невидимая книга», причал «Набережная Макарова, 34» (18+)

«Невидимый театр» Семена Серзина отправится в трип по рекам и каналам, чтобы показать спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова. Для полного погружения в жизнь писателя перед началом выдадут вэлком-дринк, а после устроят полноценный бар.

6 августа в 20:00

Уютный вечер с Колей Редькиным и Антоном Савенко, бар «Юнион» (16+)

Музыкальные журналисты и авторы медиа «Брокен дэнс» и «А можно потанцевальней» проведут опен-ток со свободным входом во дворе «Юниона», а на следующий день, в пятницу, там же устроят вечеринку «Русский стиль» — обещают «рил сикрет геста», мы «приятно удивимся».

6 августа в 20:00 и 7 августа в 23:00

Выставка «Соблюдая баланс», «Росфото» (18+)

В экспозиции — работы фотографа Александра Тягны-Рядно: портреты академиков Николая Басова и Андрея Сахарова, кинорежиссеров и сценаристов Алексея Германа и Саввы Кулиша, актеров Маргариты Тереховой и Сергея Бодрова-младшего, модельера и дизайнера Кэнзо Такада и других.

до 6 сентября

Спецрейс IGLAVE, Cruise by Kuznyahouse (0+)

Основатели двух уже легендарных виниловых баров «Игла» и «Октав» Борис Трахман и Александр Гутаковский будут ставить любимые пластинки и привезут с собой коктейли с интригующими названиями «МДМА» и «Последнее словечко».

6 августа в 20:30

Спектакль «Путь Раскольникова», Сенная площадь, 13 (16+)

Иммерсивная театрализованная прогулка в сопровождении артистов театра «Монплезир», которые проведут зрителей дорогой персонажей «Преступления и наказания» от Сенной площади до помещения театра на Большой Подъяческой, 14, где случится развязка истории Родиона Раскольникова.

6 и 7 августа в 19:00

+ Идея: посмотреть свежие сериалы августа

Включаем четвертый сезон «Теда Лассо» (с 4 августа на Apple TV, 18+), сериал «Нам кранты» с Макаром Хлебниковым, Елизаветой Ищенко и Тимофеем Трибунцевым (с 1 августа на «Кионе», 18+) и основанное на первом эпизоде антологии «Звездные войны: Видения» аниме «Девятый джедай» (с 5 августа на Disney+, 18+). Больше проектов — по ссылке.