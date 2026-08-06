Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 августа

Фестиваль «Пикник Афиши», концерты Хофманниты и Шуры, спектакль (на кораблике!) по записным книжкам Сергея Довлатова, читка неснятого сценария Александра Горчилина, выставка авторки керамических парней-тюбиков в арт-руме IRNBY и возвращение легендарных пышбургеров в «Юнион» (только на одну ночь, есть повод!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
Семен Серзин
ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
Главные премьеры этой недели в кино: «Смешарики сквозь вселенные» (6+), «Грозовой перевал» с Каей Скоделарио в повторном прокате (18+) и биографическая драма о датском архитекторе Йохане Отто фон Спреккельсене «Большая арка» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Квартирник на кораблике «Невидимая книга», причал «Набережная Макарова, 34» (18+)
«Невидимый театр» Семена Серзина отправится в трип по рекам и каналам, чтобы показать спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова. Для полного погружения в жизнь писателя перед началом выдадут вэлком-дринк, а после устроят полноценный бар.
6 августа в 20:00
Уютный вечер с Колей Редькиным и Антоном Савенко, бар «Юнион» (16+)
Музыкальные журналисты и авторы медиа «Брокен дэнс» и «А можно потанцевальней» проведут опен-ток со свободным входом во дворе «Юниона», а на следующий день, в пятницу, там же устроят вечеринку «Русский стиль» — обещают «рил сикрет геста», мы «приятно удивимся».
6 августа в 20:00 и 7 августа в 23:00
Выставка «Соблюдая баланс», «Росфото» (18+)
В экспозиции — работы фотографа Александра Тягны-Рядно: портреты академиков Николая Басова и Андрея Сахарова, кинорежиссеров и сценаристов Алексея Германа и Саввы Кулиша, актеров Маргариты Тереховой и Сергея Бодрова-младшего, модельера и дизайнера Кэнзо Такада и других.
до 6 сентября
Спецрейс IGLAVE, Cruise by Kuznyahouse (0+)
Основатели двух уже легендарных виниловых баров «Игла» и «Октав» Борис Трахман и Александр Гутаковский будут ставить любимые пластинки и привезут с собой коктейли с интригующими названиями «МДМА» и «Последнее словечко».
6 августа в 20:30
Спектакль «Путь Раскольникова», Сенная площадь, 13 (16+)
Иммерсивная театрализованная прогулка в сопровождении артистов театра «Монплезир», которые проведут зрителей дорогой персонажей «Преступления и наказания» от Сенной площади до помещения театра на Большой Подъяческой, 14, где случится развязка истории Родиона Раскольникова.
6 и 7 августа в 19:00
+ Идея: посмотреть свежие сериалы августа
Включаем четвертый сезон «Теда Лассо» (с 4 августа на Apple TV, 18+), сериал «Нам кранты» с Макаром Хлебниковым, Елизаветой Ищенко и Тимофеем Трибунцевым (с 1 августа на «Кионе», 18+) и основанное на первом эпизоде антологии «Звездные войны: Видения» аниме «Девятый джедай» (с 5 августа на Disney+, 18+). Больше проектов — по ссылке.
Александр Горчилин
ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
Спектакль «Это есть Это», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
Премьерная читка второго сезона проекта «Неснятые сценарии», посвященного современным скриптам, которые пока не получили свое воплощение на экране: актер и режиссер Александр Горчилин везет первую серию фильма про Даниила Хармса.
7, 8 и 9 августа в 20:00
Лекция «Жить по-петербуржски», Марата, 50 (16+)
Встреча Общества пьяных искусствоведов посвящена истории квартирного вопроса в Петербурге: расскажут, например, о том, почему ключи от кооперативной квартиры добывали через фиктивные браки, а должность дворника покупали как доходный бизнес.
7 августа в 19:30
Вечеринка в «Грибоедове» (18+)
Ann Amelyanova, Denis Kostitsyn, Zaletny и Nastya Tkacheva — в лайн-апе традиционной пятничной вечеринки обновленного клуба на Воронежской улице. В субботу за вертушки встанут Tikhon, Roma Ptashenko, Hipushit и Au Bet. Билеты только на входе, как в старые добрые!
7 и 8 августа в 00:00
Выставка «Версейс», арт-рум IRNBY (18+)
Персональный проект Алины Корякиной, которая придумала керамических парней-тюбиков. Выставку подготовили при участии Pop‑Up Gallery и посвятили ролевым моделям женщины в публичном поле: от роковых красоток до карьеристок и мам.
с 7 августа
Концерт «Горшенев в Ледовом дворце» (16+)
Алексей Горшенев в компании музыкантов из проекта «Горшенев» отдаст дань памяти своему брату, лидеру «Короля и Шута» Михаилу Горшеневу. Обещают хиты «Охотник», «Лес», «Помнят с горечью древляне» и другие горячо любимые песни.
7 августа в 20:00
Балет «Лебединое озеро», Мариинский театр (6+)
Артисты Театра балета имени Якобсона покажут свою версию одного из самых знаменитых и совершенных творений балетного искусства, поставленную в 2015 году. Декорации к балету создал художник Вячеслав Окунев: в них угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций.
7, 8 и 9 августа в 13:00 и 19:00
+ Идея: арендовать гастрономическую лодку
Объединяем приятное и вдвойне приятное: поход в ресторан с прогулкой по рекам и каналам. Катера от Academia Bar Shuvaloff, «Бистротеки», Salone pasta&bar и еще десяток гастролодок — в подборке от отдела «Что где есть в Петербурге».
Amplituda
СУББОТА, 8 АВГУСТА
«Пикник Афиши», Елагин остров (0+)
Feduk-Пьеро, Slava Marlow с бэндом и хот-доги из Underdog — на третьем петербургском «Пикнике Афиши». А еще Мальбэк & Сюзанна и дуэт «Озера», полноценная электронная сцена (SP4K! «Станция метро Горьковская»!), бар Catch 22 на фуд-корте, Музей ОБЭРИУ в зоне арта! Все хайлайты фестиваля — в нашем гиде.
8 августа в 14:00
Вечеринка «Сделка года», К-30 (18+)
Бизнес-движ от людей, придумавших шоу-бизнес: Slava Marlow и Петар Мартич с диджей-сетами, The Dawless, Taly & Smith из ЛАУД и резиденты московского «Респект Агентства». Дресс-код — офискор!
8 августа в 23:00
Выставка «Нереальное | Реальное», библиотека Маяковского (0+)
Совместный проект Маяковки и Eggz Gallery: ке основательница и куратор Анастасия Семеновская собрала для выставки непохожих друг на друга художников и сделала контраст центральным приемом экспозиции.
Этот прием она использует для того, чтобы дать зрителю возможность встретиться с чем-то неосязаемым и эфемерным и одновременно — с повседневным, прямолинейным воплощением реальности.
до 31 августа
Вечеринка «Финский залив хаус пати», терраса «Ритмов» и кафе «Финский залив» (18+)
В лайн-апе друзья, резиденты клуба, влюбленные парочки и приглашенные артисты Iner, Amplituda, Banana Split, Whoiskk, Pshanava и другие. Отдыхаем с видом на море и кайфуем под летний хаус до самого утра.
8 августа в 23:00
Вечеринка «Поп псы», бар «Юнион» (18+)
В королевстве снова неспокойно: по замку разносится лай, а на горизонте появляется знакомый силуэт. Дуэт «Поп псы» готовится показать свою любовь к поп-хитам, представить опасные мэшапы и просто песни, которые слишком хорошо знакомы.
Важно! Только в эту ночь можно попробовать знаменитый пышбургер — с мороженым, бананом и петербургскими пышками вместо булки.
8 августа в 21:00
+ Идея: нанять арт-няню
Попить кофе с видом на залив или сходить на выставку-посвящение Цою, пока ребенок занят рисованием и лепкой или создает собственный архитектурный проект — такое возможно в студии «Рыжий жираф» в «Севкабель Порту».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
Концерт Шуры, Roof Place (16+)
«Ты не верь слезам», «Холодная луна», «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и другие хиты маэстро эпатажа — на большом концерте на крыше с видом на Финский залив. Нам это надо!
9 августа в 20:00
Выставка «Глазурь и грива», музей-заповедник «Царское Село» (0+)
На территории исторического комплекса «Императорская ферма» под открытым небом показывают 17 арт-объектов современных художников по керамике, выбранных по результатам всероссийского конкурса. Работы связаны с историей фермы — больше всего лошадей, есть ягненок в ромашковом поле, а еще «Куры Его Величества».
до 27 сентября
Концерт Hofmannita, бар «Юнион» (16+)
Рэперка с фем-оптикой и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022 даст большой концерт с лайв-бэндом во дворе на Литейном.
9 августа в 20:00
Спектакль «Возвращение», Театр «На Литейном» (16+)
Послевоенное время. Коммунальная квартира, где под одной крышей живут женщины с разными характерами, разным прошлым и разной мерой боли. Война закончилась снаружи, но внутри она все еще продолжается — и каждой предстоит заново учиться жить.
Постановка режиссера Егора Чернышова по пьесе Ирины Васьковской о жизни после больших потрясений.
9 августа в 19:00
Выставка «Переход», галерея «Метамодернисты» (18+)
Инсталляция петербургской художницы Виктории Ивы о «темной» стороне природы. Ее живопись соединяет техничность «старых мастеров» и экспрессивную свободу современного искусства, а рукотворные арт-объекты из природных материалов граничат с магическими артефактами.
до 23 августа
+ Идея: покататься на теплоходе Новой Голландии
Команда острова переосмыслила культовую ленинградскую модель «Фонтанка», созданную в 70-е годы специально для городских рек и каналов. Интерьер в стиле классических круизных лайнеров, разработанный архитектором Иннокентием Падалко, ночные выходы в Неву на развод мостов и буфет от кафе Aster: берем булочки и бокал игристого!
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