«Для меня смерть — не конец»: Хофманнита — о новом альбоме, лучшей музыке для секса, поэтах и прахе котика

Почему VS WORLD нет на некоторых стримингах? Из-за мата или какого-то «неприемлемого содержания»? Есть проблемы с «Яндекс.Музыкой»?

Это никак не связано с ограничениями цензурного порядка, никто нам не предъявлял претензий по поводу содержания треков. И надеюсь, нас это обойдет стороной. Проблема в другом: мы сотрудничали с битмейкерами, которые делали музыку не в одиночку, но говорили, что являются единственными авторами. А потом к нам пришли люди, также участвовавшие в создании этой музыки, и попросили заплатить за использование их сэмплов. И сейчас мы занимается вопросом, чтобы треки появились в свободном доступе.

У тебя преданная фанатская база. Какие у вас отношения?

Мое фанатское комьюнити приятное, но в нем бывают безбашенные оторвы. Напоминают меня в детстве! Знакомые артисты говорят, что ни у одного из ­музыкантов не встречали таких разношерстных фанатов. Я с большим трепетом и теплом отношусь к тем, кто следит за моим творчеством. Один из них вчера подарил мне ростовую куклу, которая была наряжена в похожую на мою одежду и находилась в гробу. Похоронили меня как бы.

Мне кажется, ты сама себя хоронишь в том числе. В твоей работе отчетливо прослеживается танатологическая метафора. От «Клуба на краю кладбища» до «Канистры» с ее рефренным «хочу ехать и разбиться».

Да, я делаю это нарочно, меня привлекает эстетика смерти. Для меня смерть — это далеко не конец, а только начало. Любая смерть — это перерождение, похожее на восстание из пепла птицы феникс. Меня с детства располагал к себе этот миф, в его осуществимость я верю и сейчас.