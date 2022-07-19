«Для меня смерть — не конец»: Хофманнита — о новом альбоме, лучшей музыке для секса, поэтах и прахе котика

Микстейп VS WORLD рэперки с фем-оптикой и лауреатки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 Хофманниты за полгода собрал полмиллиона прослушиваний и звучит как поэма взросления — с фирменными бэнгерами! Аня Михеева удалила филлеры из губ, сменила стиль, перестала быть мемом и превратилась в серьезную артистку — ее лиричные «Чесночный сад» и «Классно» будто созданы для занятий любовью на крышах: лето в Петербурге.
Хофманнита сфотографирована на мясоперерабатывающем заводе «Самсон» — когда-то в этом памятнике конструктивизма (архитектор Ной Троцкий!) были обустроены для рабочих и клуб, и музей, и стадион, выходила газета «Мясной Титан». Особенно обратите внимание на редкую советскую мозаику со сценой охоты на быка!
У тебя вышел новый материал VS WORLD. В нашем предыдущем интервью ты говорила, что он должен называться «Культ личности». Почему изменилось название?
«Культ личности» — это другой материал, и он еще должен выйти, мы пока над ним думаем. А новый релиз — это микстейп из композиций: они были давно написаны и ждали своего часа. Я выбрала название VS WORLD, потому что накопилось много проблем. Было ощущение, что все настроены против меня. Из-за заблокированных соцсетей, неудачного интервью на YouTube, например. Справиться с кризисом было нелегко, пришлось взять себя в руки.
Важная тема VS WORLD — тема любви. В треках «Думать о тебе», «Сука» ты размышляешь об отношениях, которые находятся на грани увядания. Ты и сама обмолвилась, что ваши взаимоотношения стали больше рабочими. Что происходит у тебя в личной жизни?
Хочу сказать, что отношения имеют особенную сложность, когда вы вместе трудитесь. Если бы мы занимались чем-то поодиночке и отдыхали друг от друга, все было бы чуть иначе. Но мы находимся на работе 24 часа в сутки совместно и повсеместно. Мы постоянно бываем в турах, где не выдерживают нервы и все ссорятся. Невероятно тяжело такой темп сочетать с любовью. Сейчас работаем над тем, чтобы разграничивать время, проведенное вместе. Но это пока получается не без труда.
Насколько для тебя вообще важна любовь?
Любовь для меня — первоочередное. Но как быть в отношениях без финансовой составляющей? Мы могли бы платонически любить друг друга, бездельничать, и было бы расчудесно. Мне кажется, мы были бы самыми счастливыми дураками на белом свете. Но сейчас ситуация с деньгами встала куда более остро: ведь у меня заблокировался блог еще в сентябре — до того, как доступ к соцсети потеряли все остальные. Мне видится, из-за этого я была более подготовлена к тому, что там у всех упали охваты в связи с блокировкой.
Почему VS WORLD нет на некоторых стримингах? Из-за мата или какого-то «неприемлемого содержания»? Есть проблемы с «Яндекс.Музыкой»?
Это никак не связано с ограничениями цензурного порядка, никто нам не предъявлял претензий по поводу содержания треков. И надеюсь, нас это обойдет стороной. Проблема в другом: мы сотрудничали с битмейкерами, которые делали музыку не в одиночку, но говорили, что являются единственными авторами. А потом к нам пришли люди, также участвовавшие в создании этой музыки, и попросили заплатить за использование их сэмплов. И сейчас мы занимается вопросом, чтобы треки появились в свободном доступе.
У тебя преданная фанатская база. Какие у вас отношения?
Мое фанатское комьюнити приятное, но в нем бывают безбашенные оторвы. Напоминают меня в детстве! Знакомые артисты говорят, что ни у одного из музыкантов не встречали таких разношерстных фанатов. Я с большим трепетом и теплом отношусь к тем, кто следит за моим творчеством. Один из них вчера подарил мне ростовую куклу, которая была наряжена в похожую на мою одежду и находилась в гробу. Похоронили меня как бы.
Мне кажется, ты сама себя хоронишь в том числе. В твоей работе отчетливо прослеживается танатологическая метафора. От «Клуба на краю кладбища» до «Канистры» с ее рефренным «хочу ехать и разбиться».
Да, я делаю это нарочно, меня привлекает эстетика смерти. Для меня смерть — это далеко не конец, а только начало. Любая смерть — это перерождение, похожее на восстание из пепла птицы феникс. Меня с детства располагал к себе этот миф, в его осуществимость я верю и сейчас.
Что вызывает неприятие и «культурный шок» у Хофманниты?
Я толерантна к чужим проявлениям. Но есть вещи, которые вызывают отторжение бессознательно. Люди, которые носят дреды или украшения с шипами. Панки на улицах вызывают во мне внутренний бунт. А вот архитектура Петербурга радует: разные оттенки розового, пунцовый.
Как сложился твой визуальный вкус?
Можно сказать, я тамблер-герл в анамнезе: с детства наблюдала за блогами американских девочек на Tumblr.
Как относишься к созданию музыки в определенной повестке? Например, певица H.E.R. получила «Грэмми» за композицию, посвященную протестам вокруг движения Black Lives Matter. Ты бы могла написать о подобном, или для тебя это попытка хайпануть?
Для меня это уже не очень интересно после трека «Сексист», где затрагивалась социальная проблематика. Там я достаточно полно высказалась на этот счет. Есть девочки, которые сильно страдают из-за побоев. Я считаю, от этой песни необходимо заразиться здоровой агрессией, чтобы продолжать жить и дать отпор: обратиться к правоохранителям, например. Но, на мой взгляд, подобный формат взаимоотношений — всегда история про двоих: стоит также искать помощи у психологов, которые профессионально занимаются темой абьюза.
Какие фиты ты в целом считаешь наиболее удачными в твоей карьере?
Я обожаю «Бой плачет» с PLATIT. Да, трек здоровский: один из наиболее любимых — из числа тех композиций, которые были куплены у меня другими исполнителями. PLATIT сам попросил, чтобы я поучаствовала в создании. «Этот бой платит», как и было спето в песне. С частотой подобных предложений не угадаешь. Иногда друг за другом поступают, иногда никакой коммерции до полугода. Порой меня за деньги просят появиться на релизе, чтобы как-то привлечь внимание к начинающему артисту. Тогда я сочиняю свой текст и пою, но отдельно никому на продажу ничего не придумываю. Мне кажется, у меня отчетливый стиль, чтобы эти тексты могли кому-то пригодиться.
Ты запустила секонд. Есть амбиции в моде?
Меня занимает мода, но сейчас нет на это времени. А мысль о секонд-хэнде витала в воздухе уже давно. Так как у меня есть привычка носить вещь неделю, не снимая, а потом убирать ее в шкаф минимум на год, я подумала, что перепродажа была бы неплохим выходом из ситуации. Поэтому мы с моей помощницей решили дать им вторую жизнь. Плюс это, безусловно, прибавляет что-то в копилочку. Но это не было определяющим при создании интернет-маркета.
Есть вещи, с которыми не готова расстаться?
У меня хранится много винтажных платьев, которые ждут времени, пока снова окажутся в моде. Однако я из тех, кто уверен, что необходимо менять свой стиль. Не то чтобы кардинально, выдумывая себя заново, но отходить от прежних клише, с которыми тебя ассоциируют. Поэтому я отказалась от увеличенных губ в том числе. Это перестало меня объяснять.
Говорят, ты любишь готовить! Чем будешь угощать?
По обыкновению мы с моим молодым человеком делаем мясные блюда: хот-доги, бургеры, запеканки. Эдакое импортозамещение: в эпоху, когда «Макдоналдс» закрылся, этот навык стал еще актуальнее. Я знаю, как правильно и вкусно приготовить фарш. Так что оближешь и пальчики, и тарелку!
Музыка тебе все еще дает столько же удовлетворения, что и раньше?
Сейчас я получаю даже больше удовольствия во время создания треков. Студия стала лучше, ребята, с которыми я работаю, на качественно новом уровне, я стала читать рэп немного по-другому. Также у меня в запасе большое количество песен для выпуска, с которыми еще никто не ознакомился. Голодные фанаты скоро их смогут скушать и прослушать.
Какие-то поэты повлияли на то, как ты выражаешь мысли?
Да, среди них Сергей Есенин и Вера Полозкова. Из музыкантов, хорошо складывающих слова, мне нравится Boulevard Depo, забавные панчи у Славы КПСС, MAYOT — тот еще поэт. На мой взгляд, музыканты вступили на поэтическую тропу, частично присвоили себе этот метод говорения и формулирования мысли.
Под какой трек лучше всего заниматься сексом на крышах?
Под любой трек Дрейка. И под Доджу Кэт.
А заниматься любовью?
Из моих — под «Чесночный сад» или «Классно»! Они медленные и нежные. Для соответствующего.
Если бы тебе нужно было разделить душу, как в «Гарри Поттере», куда бы ты ее спрятала? Что бы стало твоим крестражем?
Возможно, это покажется странным и синонимичным поступку придурковатой рэперши Азилии Бэнкс, но у меня дома находится прах моего котика. Частицу своей души хотелось бы оставить в банке с ним. Также запечатала бы свою душу в керамическую устрицу огромного размера и в коллекционную бутылку вина.
Напоследок мы предложили Хофманните погадать на книге писательницы Татьяны Толстой «Невидимая дева». «Напишу ли я когда-нибудь хит?» — спросила певица. «А вот дракон украл ее, унес со стеклянной горы, из стеклянного дворца, а бусы так и остались там — висят на зеркале», — молвило в ответ слово писательское.
Текст: Гора Орлов
Фото: Ирина Воротынцева
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Влада Круковская
Свет: Skypoint
Шрифт femme fatale: Екатерина Вахрушева (в журнальной версии)
Комментарии (0)