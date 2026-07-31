Главные выставки августа 2026‑го в Петербурге: пластилиновая эротика, керамические курочки в Царском селе и персоналка автора глиняных парней-тюбиков

А также — три поколения скульпторов в МИСП, легенды андеграунда на Пушкинской-10 и слияние двух художниц-тезок в одну метафизическую Юлю в «Сарае». Собака.ru рассказывает, какие выставки не стоит пропускать в последний месяц лета.
Александр Гордин. Люминография
«Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет», Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (12+)
Проект объединит четырех современных скульпторов: Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова. Кураторы решили показать точки сборки, общие для всех авторов. Среди них — фундаментальный подход к скульптуре как к архитектуре смыслов и взгляд на мифологические сюжеты и классические формы через призму современных материалов.
С 14 августа по 27 сентября
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Антон Левин. Система доставки
«Система доставки», Sobo Gallery (18+)
Персональная выставка Антона Левина. Покажут живописные объекты из пластилина и полимерной глины, за основу которых художник взял стоп-кадры из подпольной эротики. Проект под кураторством Романа Круглова исследует визуальный перегруз, привыкание к картинке и роль тела в современных изображениях.
Со 2 по 30 августа
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Владимир Тыкоцкий. Дом, где ивет я. 2002-2006
«Жизнь в Параллелошаре», Малый зал Музея нонконформистского искусства (16+)
На Пушкинской‑10 покажут сразу четыре грандиозных арт-мира. В экспозиции соседствуют залы, посвященные творчеству Вадима Воинова, Марины Каверзиной, Сергея Ковальского и Евгения Тыкоцкого. Трое равновеликих живописцев и автор функциоколлажей — значимые фигуры в жизни арт-центра, а выставка дает возможность сопоставить их творческие пути.
А еще кураторы советуют найти и послушать музыкальные композиции, упомянутые в названиях работ Ковальского, чтобы лучше понять их.
С 1 августа до 25 октября
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Юлия Мортиис. Ящички. 2025
«Юля», «Сарай» (16+)
Выставка двух художниц — Юлии Рибетки и Юлии Мортиис, которые уже три года делят мастерскую, а еще вместе резиденствуют в Sobo. Главной героиней экспозиции становится универсальная Темная Юля, которая с оглядкой движется через погруженный в линчевский сумрак лабиринт. Среди медиумов — живопись, шерсть, воск и смола, с помощью которых метафизическая Юля ищет язык и спасается от отчаяния.
С 5 августа до 5 сентября
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Анастасия Москалёва. Graphic warning. 2024
«Открытые системы», галерея Open You (0+)
Покажут работы художницы Анастасии Москалевой, которые балансируют на грани между буквальностью пейзажа и абстракцией. А еще дадут зрителям увидеть, как создаются эти произведения, — почти на месяц пространство галереи частично превратится в открытую мастерскую, где зрители смогут понаблюдать за творческим процессом Москалевой.
С 6 по 30 августа
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Алина Корякина
«Версейс», арт-рум IRNBY (18+)
Персональная выставка Алины Корякиной, которая придумала керамических парней-тюбиков. Проект подготовили при участии Pop‑Up Gallery и посвятили ролевым моделям женщины в публичном поле: от роковых красоток до карьеристок и мам. Название «Версейс» отсылает к мемному фрагменту из фильма Пола Верховена «Шоугелз»: в диалоге героиня искажает название бренда Versace.
Работы Корякиной с выставки наследуют методу художницы Синди Шерман, которая примерила на себя тысячи образов, вдохновленных поп-культурными клише «хорошей» и «плохой» девочки.
С 7 августа по 4 октября
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Александр Тягны-Рядно. Сергей Бодров — младший. 2002
«Соблюдая баланс», Росфото (18+)
Персональная выставка фотографа Александра Тягны-Рядно. В экспозиции можно увидеть портреты академиков Николая Басова и Андрея Сахарова, кинорежиссеров и сценаристов Алексея Германа и Саввы Кулиша, актеров Маргариты Тереховой и Сергея Бодрова-младшего, модельера и дизайнера Кэнзо Такада и других. А еще — ритмы городов России и зарубежья и фотоэксперименты с цветом.
До 6 сентября
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Ирина Чеснокова. В ромашковом поле. 2026
«Глазурь и грива», музей-заповедник «Царское Село» (0+)
На территории исторического комплекса «Императорская ферма» под открытым небом показывают 17 арт-объектов современных художников по керамике, выбранных по результатам всероссийского конкурса. Работы связаны с историей фермы — больше всего лошадей, есть ягненок в ромашковом поле, а еще «Куры Его Величества».
До 27 сентября
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Екатерина Ермолаева
«Нереальное | Реальное», библиотека Маяковского (0+)
Совместный проект библиотеки и Eggz Gallery. Ее основательница и куратор Анастасия Семеновская собрала для выставки непохожих друг на друга художников и сделала контраст центральным приемом экспозиции. Этот прием она использует для того, чтобы дать зрителю возможность встретиться с чем-то неосязаемым и эфемерным и одновременно — с повседневным, прямолинейным воплощением реальности.
До 31 августа
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Ксения Власова
«Женское», Эрарта (12+)
Персональный проект художницы Ксении Власовой. Серия живописных холстов рассказывает о секретах и семейных историях, народных сказаниях и коллективной памяти, а еще — о жизни женщины в замкнутом, почти ритуальном пространстве.
21 августа — 18 октября
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