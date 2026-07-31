Главные выставки августа 2026‑го в Петербурге: пластилиновая эротика, керамические курочки в Царском селе и персоналка автора глиняных парней-тюбиков

«Жизнь в Параллелошаре», Малый зал Музея нонконформистского искусства (16+)

На Пушкинской‑10 покажут сразу четыре грандиозных арт-мира. В экспозиции соседствуют залы, посвященные творчеству Вадима Воинова, Марины Каверзиной, Сергея Ковальского и Евгения Тыкоцкого. Трое равновеликих живописцев и автор функциоколлажей — значимые фигуры в жизни арт-центра, а выставка дает возможность сопоставить их творческие пути.

А еще кураторы советуют найти и послушать музыкальные композиции, упомянутые в названиях работ Ковальского, чтобы лучше понять их.

С 1 августа до 25 октября

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