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Искусство

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Главные выставки августа 2026‑го в Петербурге: пластилиновая эротика, керамические курочки в Царском селе и персоналка автора глиняных парней-тюбиков

А также — три поколения скульпторов в МИСП, легенды андеграунда на Пушкинской-10 и слияние двух художниц-тезок в одну метафизическую Юлю в «Сарае». Собака.ru рассказывает, какие выставки не стоит пропускать в последний месяц лета.

Александр Гордин. Люминография
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСП

Александр Гордин. Люминография

«Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет», Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (12+)

Проект объединит четырех современных скульпторов: Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова. Кураторы решили показать точки сборки, общие для всех авторов. Среди них — фундаментальный подход к скульптуре как к архитектуре смыслов и взгляд на мифологические сюжеты и классические формы через призму современных материалов.

С 14 августа по 27 сентября  

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Антон Левин. Система доставки
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Sobo Gallery

Антон Левин. Система доставки

«Система доставки», Sobo Gallery (18+)

Персональная выставка Антона Левина. Покажут живописные объекты из пластилина и полимерной глины, за основу которых художник взял стоп-кадры из подпольной эротики. Проект под кураторством Романа Круглова исследует визуальный перегруз, привыкание к картинке и роль тела в современных изображениях.

Со 2 по 30 августа  

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Владимир Тыкоцкий. Дом, где ивет я. 2002-2006
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Пушкинской-10

Владимир Тыкоцкий. Дом, где ивет я. 2002-2006

«Жизнь в Параллелошаре», Малый зал Музея нонконформистского искусства (16+)

На Пушкинской‑10 покажут сразу четыре грандиозных арт-мира. В экспозиции соседствуют залы, посвященные творчеству Вадима Воинова, Марины Каверзиной, Сергея Ковальского и Евгения Тыкоцкого. Трое равновеликих живописцев и автор функциоколлажей — значимые фигуры в жизни арт-центра, а выставка дает возможность сопоставить их творческие пути.  

А еще кураторы советуют найти и послушать музыкальные композиции, упомянутые в названиях работ Ковальского, чтобы лучше понять их.

С 1 августа до 25 октября  

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Юлия Мортиис. Ящички. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Юлией Мортиис

Юлия Мортиис. Ящички. 2025

«Юля», «Сарай» (16+)

Выставка двух художниц — Юлии Рибетки и Юлии Мортиис, которые уже три года делят мастерскую, а еще вместе резиденствуют в Sobo. Главной героиней экспозиции становится универсальная Темная Юля, которая с оглядкой движется через погруженный в линчевский сумрак лабиринт. Среди медиумов — живопись, шерсть, воск и смола, с помощью которых метафизическая Юля ищет язык и спасается от отчаяния.

С 5 августа до 5 сентября  

Подробнее будет здесь

Анастасия Москалёва. Graphic warning. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Жолудевой

Анастасия Москалёва. Graphic warning. 2024

«Открытые системы», галерея Open You (0+)

Покажут работы художницы Анастасии Москалевой, которые балансируют на грани между буквальностью пейзажа и абстракцией. А еще дадут зрителям увидеть, как создаются эти произведения, — почти на месяц пространство галереи частично превратится в открытую мастерскую, где зрители смогут понаблюдать за творческим процессом Москалевой.

С 6 по 30 августа  

Подробнее будет здесь

Алина Корякина
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и IRNBY Aрт

Алина Корякина

«Версейс», арт-рум IRNBY (18+)

Персональная выставка Алины Корякиной, которая придумала керамических парней-тюбиков. Проект подготовили при участии Pop‑Up Gallery и посвятили ролевым моделям женщины в публичном поле: от роковых красоток до карьеристок и мам. Название «Версейс» отсылает к мемному фрагменту из фильма Пола Верховена «Шоугелз»: в диалоге героиня искажает название бренда Versace.  

Работы Корякиной с выставки наследуют методу художницы Синди Шерман, которая примерила на себя тысячи образов, вдохновленных поп-культурными клише «хорошей» и «плохой» девочки.

С 7 августа по 4 октября  

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Александр Тягны-Рядно. Сергей Бодров — младший. 2002
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой РОСФОТО

Александр Тягны-Рядно. Сергей Бодров — младший. 2002

«Соблюдая баланс», Росфото (18+)

Персональная выставка фотографа Александра Тягны-Рядно. В экспозиции можно увидеть портреты академиков Николая Басова и Андрея Сахарова, кинорежиссеров и сценаристов Алексея Германа и Саввы Кулиша, актеров Маргариты Тереховой и Сергея Бодрова-младшего, модельера и дизайнера Кэнзо Такада и других. А еще — ритмы городов России и зарубежья и фотоэксперименты с цветом.

До 6 сентября  

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Ирина Чеснокова. В ромашковом поле. 2026
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Царского Села

Ирина Чеснокова. В ромашковом поле. 2026

«Глазурь и грива», музей-заповедник «Царское Село» (0+)

На территории исторического комплекса «Императорская ферма» под открытым небом показывают 17 арт-объектов современных художников по керамике, выбранных по результатам всероссийского конкурса. Работы связаны с историей фермы — больше всего лошадей, есть ягненок в ромашковом поле, а еще «Куры Его Величества».

До 27 сентября  

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Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой L.E.Gallery

«Сюжет», L.E.Gallery (16+)

Персональная выставка Татьяны Подмарковой. Главный экспонат — девятиметровый фриз из серии Stigma 2013 года, который впервые экспонируется в Петербурге. Ему аккомпанируют свежие работы художницы, вдохновленные религиозными сюжетами.

До 24 августа  

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Екатерина Ермолаева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz Gallery

Екатерина Ермолаева

«Нереальное | Реальное», библиотека Маяковского (0+)

Совместный проект библиотеки и Eggz Gallery. Ее основательница и куратор Анастасия Семеновская собрала для выставки непохожих друг на друга художников и сделала контраст центральным приемом экспозиции. Этот прием она использует для того, чтобы дать зрителю возможность встретиться с чем-то неосязаемым и эфемерным и одновременно — с повседневным, прямолинейным воплощением реальности.

До 31 августа  

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Ксения Власова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрарты

Ксения Власова

«Женское», Эрарта (12+)

Персональный проект художницы Ксении Власовой. Серия живописных холстов рассказывает о секретах и семейных историях, народных сказаниях и коллективной памяти, а еще — о жизни женщины в замкнутом, почти ритуальном пространстве.

21 августа — 18 октября  

Подробнее здесь

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