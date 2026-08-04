Feduk-Пьеро, Slava Marlow с бэндом и хот-доги из Underdog: гид по фестивалю «Пикник Афиши»

Энтертеймент, арт и спорт

ФК «Зенит» развернут столы для кикера и текбола, а еще привезут настоящие трофеи — к ним можно будет прикоснуться в специальной фотозоне. Парусное сообщество «Сила ветра» будет каждый час проводить мини-регаты на радиоуправляемых яхтах. Backyard & Hood развернет открытый боксерский ринг, World Class устроят фитнес-челленджи, а локальное петербургское комьюнити 812 AM Club устроят настоящий спортивный рейв.

Пройти сеансы расслабляющего экспресс-массажа можно будет на площадке «Фитмоста», а также в массажной мастерской «Промято». No Drama и Soda помогут сделать фестивальный мейкап, а в студии «Рой тату» можно освоить ремесло тату-мастера и попробовать набить самому — на специальной искусственной коже.

Twinby организует зону быстрых знакомств и проведет импровизированные свадебные церемонии с памятными свидетельствами. Отдохнуть можно будет в лаундже, который готовит «РЖД Плюс» в партнерстве со студией UU и Eburet — здесь же делаем снимки в фотобудке с кривыми зеркалами и зеленым фототрельяжем Peep.

Музей ОБЭРИУ, выставочный центр «Росфото», Музей советских игровых автоматов, Музей нонконформистского искусства, Музея истории религии, Музей спорта, Российский этнографический музей, а «Царское Село» привезут на «Пикник Афиши» свои интерактивные проекты. Ищите их в музейной зоне от Фонда Потанина.

Фестиваль «Пикник Афиши» пройдет 8 августа на Елагином острове.

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