Feduk-Пьеро, Slava Marlow с бэндом и хот-доги из Underdog: гид по фестивалю «Пикник Афиши»

А еще «Мальбэк», Сюзанна и дуэт «Озера» (возвращаем себе лучший год в истории независимой музыки современной России!), полноценная электронная сцена (SP4K! «Станция метро Горьковская»!), бар Catch 22 на фуд-корте, Музей ОБЭРИУ в зоне арта, спорт, луна-парк и все, что нужно знать о фестивале, который пройдет 8 августа на Елагином острове — в нашем гиде.
Препати «Пикника»
Первым погрузиться в атмосферу фестиваля можно будет уже в этот четверг, 6 августа — в пространстве эстетской гастропекарни «Текстура» в апарт-отеле Well пройдет препати «Пикника Афиши». В лайн-апе диджей-сеты, концерт Settlers и знаменитые булки — бесплатно по регистрации.
Тайминг
- 18:00-19:00. Антон Мо и Синдикрошка
- 19:00-20:00. Диджей Круг
- 20:00-21:00. Инер и Оюна
- 21:00-21:30. Settlers
Feduk
Хедлайнеры
Feduk в образе Пьеро и с живыми инструментами, воспеватели кухонь и сидра «Бонд с кнопкой», певица Елка — хедлайнеры основной сцены «Пикника» в этом году. К ним присоединятся экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и этно-авангардная группа Spokanki. Обещают «масштабный микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии и свежей стильной поп-музыки»!
«Мальбэк» и Сюзанна
Сцена «Звук»
Олег ЛСП в образе циркового шпрехшталмейстера, Slava Marlow с лайв-бэндом, альтернативщики Cupsize, инди-новичок Гера Амен и рэп-фрешмен Джей Ро — в лайн-апе сцены стриминга «Звук». А еще слушаем здесь сразу два больших возвращения этого года: прямиком из 2017-го воссоединились и вернули вайбы лучшего года для независимой сцены России «Мальбэк» и Сюзанна, а также дуэт «Озера» Лизы Громовой и Петара Мартича.
ЛАУД
Электронная сцена. Впервые на петербургском «Пикнике»!
ЛАУД БОЙЗ призовут лучших из своих рядов: участвуют Boris Redwall, дуэт The Dawless, а также сами парни из Уфы (и лауреаты премии «ТОП50» Собака.ru!) группа ЛАУД. Из Нижнего Новгорода приедет «Станция метро Горьковская» с программой из ломаных ритмов и басов. Продюсер SP4K привезет свой свежий альбом «Аутсайдер 2» (всем слушать трек «Самара»!). А лейбл ДОБРО представит своих резидентов — Инер, Бабак, Фомичев и Оюна.
Сцена «Заря»
В лайн-апе сцены команда «Афиши Daily» собрала тех, в ком «видит свет и перспективу, а слышит — будущее русскоязычной музыки». Запоминаем эти имена!
- Рэпер The Pak и участники объединения «Ozёrniki» Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever — новый хип-хоп квартет!
- «Борисовский Тракт» и их романтичное инди.
- Новый артист Скриптонита — казахстанский рэпер Кухни.
- Автор хип-хопа с гитарами NIKER.
- Инди-группа «я Софа», которая умеет и в фолк, и в фортепианные баллады, и софт-рок.
- Барокко-поп-исполнительница из Сибири Marytale.
- Артист VETRÁ, который делает интеллигентский дэнс-поп.
- Альт-поп артистка Fanié и ее треки на стыке R&B, электроники и фанка.
- Московская инди-рок группа «Соня хочет танцевать».
- Бишкекская артистку с ярким флоу Ния.
- Новая участница лейбла GAZ Киза,
- Проект жены Олега ЛСП Владиславы Савченко ADA.
- А также грязные гитары и меланхолия дуэта Вакка.
Команда бара Catch 22: Даня Золотухин, Никита и Дарья Кузьмичевы
Гастрономия
Легенды на Елагином! Москвичи Underdog привезут на «Пикник Афиши» свои легендарные хот-доги — и кто знает, вдруг мы не останемся без их хайпового мерча? Также на фуд-корте развернется гастромузыкальная зона от Technodöner, где под диджей-сеты от Oku Booking можно будет попробовать денеры в чиабатте, чизболлы с ягодным соусом, фалафель и крафтовый радлер.
В вип-фуд-корде правят Catch 22 и проекты Dreamteam — Smoke BBQ, Self Edge Chinois и Poly. А если фестивальная еда вас не прельстит, можно будет заказать перекус прямо на «Пикник» — через «Купер» из ресторанов-партнеров Mburger, Dizengof 99, Mr. Kim и «Тру трюфель».
Энтертеймент, арт и спорт
ФК «Зенит» развернут столы для кикера и текбола, а еще привезут настоящие трофеи — к ним можно будет прикоснуться в специальной фотозоне. Парусное сообщество «Сила ветра» будет каждый час проводить мини-регаты на радиоуправляемых яхтах. Backyard & Hood развернет открытый боксерский ринг, World Class устроят фитнес-челленджи, а локальное петербургское комьюнити 812 AM Club устроят настоящий спортивный рейв.
Пройти сеансы расслабляющего экспресс-массажа можно будет на площадке «Фитмоста», а также в массажной мастерской «Промято». No Drama и Soda помогут сделать фестивальный мейкап, а в студии «Рой тату» можно освоить ремесло тату-мастера и попробовать набить самому — на специальной искусственной коже.
Twinby организует зону быстрых знакомств и проведет импровизированные свадебные церемонии с памятными свидетельствами. Отдохнуть можно будет в лаундже, который готовит «РЖД Плюс» в партнерстве со студией UU и Eburet — здесь же делаем снимки в фотобудке с кривыми зеркалами и зеленым фототрельяжем Peep.
Музей ОБЭРИУ, выставочный центр «Росфото», Музей советских игровых автоматов, Музей нонконформистского искусства, Музея истории религии, Музей спорта, Российский этнографический музей, а «Царское Село» привезут на «Пикник Афиши» свои интерактивные проекты. Ищите их в музейной зоне от Фонда Потанина.
Фестиваль «Пикник Афиши» пройдет 8 августа на Елагином острове.
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