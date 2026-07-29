Лучшие сериалы августа 2026-го: возвращение «Теда Лассо», «Фонари» студии DC и новый сезон «Джека Ричера»

А также — авантюрная комедия «Нам кранты» с Макаром Хлебниковым, многосерийная версия «Алисы в стране чудес», новые сезоны «Темной материи», «Профессора Т» и «Внешних отмелей», Райан Мерфи экранизирует «Осколки» Брета Истона Эллиса и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в августе.
ГЛАВНОЕ
«Тед Лассо», 4 сезон (18+)
Новый сезон одного из самых добрых и симпатичных комедийных сериалов последних лет — хотя изначально создатели планировали остановиться на трех. В продолжении заскучавший в Канзасе тренер Тед Лассо (Джейсон Судейкис) возвращается в Лондон, чтобы на этот раз взяться за женскую футбольную команду. Подробностей сюжета пока немного, но известно, что к своим ролям вернутся почти все основные актеры — Брендан Хант, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин и Джереми Свифт.
С 4 августа, Apple TV
«Джек Ричер» / Reacher, 4 сезон (18+)
Это не первая экранизация романов Ли Чайлда об экс-полицейском Джеке Ричере — например, в 2012-м в одноименном полнометражном фильме его сыграл Том Круз. В сериальной версии роль детектива без страха и упрека — у атлета Алана Ричсона, который по своим физическим параметрами больше соответствует книжному герою. В новом сезоне ему предстоит сразиться с международной террористической организацией.
Шоураннер проекта — Ник Сантора («Сопрано», «Побег», «Обмани меня»).
С 12 августа, Prime Video
«Фонари» / Lanterns, премьера (18+)
Сериал комиксовой вселенной DC о Зеленых Фонарях — двух межгалактических полицейских, расследующих убийство на Земле. Напарников Хэла и Джона сыграли Кайл Чендлер («Годзилла 2: Король монстров») и Аарон Пьер («Ребел-Ридж»). Среди режиссеров — Джеймс Хоуз, автор первого сезона «Медленных лошадей».
С 17 августа, Max
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Нам кранты», премьера (18+)
Буслай, Сержант и Мансур (Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закиров) — трое друзей-тинейджеров из провинциального города, решившие немного разбогатеть доступным им способом. То есть без разрешения взять BMW у соседа-полицейского и попавшимся под руку газовым резаком распилить на металл башенный кран. Все заканчивается плохо — кран падает на машину местного авторитета, BMW быстро разбивается, а против парней ополчается вся окружающая реальность. Также в касте — Елизавета Ищенко, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Журавлев, Гоша Токаев и другие. Режиссер — Александр Собичевский («Барабашка»).
С 1 августа, «Кион»
«Алиса в стране чудес. Безумные приключения», премьера (6+)
Новая интерпретация сказки Льюиса Кэрролла в формате мюзикла (на стихи Высоцкого!), в которой Алиса (Анна Пересильд) встретит всех классических персонажей: Шляпника (Милош Бикович), Королеву (Ирина Горбачева), Герцогиню (Паулина Андреева), Гусеницу (Сергей Бурунов) и других. Режиссером проекта стал Юрий Хмельницкий («Лед 3»). После мощного кассового успеха (более миллиарда рублей, заработанного в прокате) «Алису» выпускают в расширенной версии — в виде сериала из шести эпизодов.
Со 2 августа, «Кион»
«Коп-звезда», премьера (16+)
Комедия о майоре полиции Китаеве (Никита Панфилов), слегка потерявшем связь с реальностью после того, как на него свалилась популярность в соцсетях. Баланс медийности и повседневной работы принудительно приходится исправлять с помощью очень серьезно относящейся к делу стажерки Ники (Анастасия Красовская) — которая, впрочем, тоже оказалась весьма любимым в интернете персонажем. Проект снял Виталий Дудка, известный по фильму «Нейробатя».
С 3 августа, ТНТ
«Звездные войны: Видения — Девятый джедай» / Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi, премьера (18+)
Аниме-сериал, основанный на первом эпизоде антологии «Звездные войны: Видения» — история строится вокруг юной девушки-джедая Кары, которая ищет себе подобных по всей галактике. Автором проекта стал Кэндзи Камияма (главная его работа — «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»).
С 5 августа, Disney+
«Осколки» / The Shards, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа автора «Американского психопата» Брета Истона Эллиса, которой занялся великий и ужасный шоураннер Райан Мерфи (франшиза «Американская история» и многое другое). В ней в начале 80-х события разворачиваются вокруг группы старшеклассников из элитной частной школы в Лос-Анджелесе: приход в класс нового ученика знаменует собой начало серии жестоких убийств. В касте — Игби Ригни, Гомер Гир, Кайя Гербер и другие.
С 5 августа, HBO
«Стерлинг Поинт» / Sterling Point, премьера (18+)
Детектив о семейных скелетах в шкафу, спродюсированный создателями «Сплетницы». Девушка Энни (Элла Рубин из «Дожить до рассвета») все свои 17 лет прожила в Нью-Йорке, но внезапно получила в наследство от дедушки целый остров в Канаде. Там ей предстоит узнать много интересных подробностей о своих родственниках. Кроме нее в сериале снялись Кин Руффало, Амели Хеферль и Бо Брагасон.
С 5 августа, Prime Video
«Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad, 2 сезон (18+)
Первая в истории экранизация романа лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсия Маркеса — сняли ее колумбийские соотечественники писателя Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсиа Лопес.
Сверхмасштабную и сложную историю семьи Буэндиа и города Макондо даже не стали пытаться вместить в фильм, а сделали сериал из двух сезонов по 8 эпизодов: первый вышел в 2024 году, второй стартует в 2026-м.
С 5 августа, Netflix
«Моя жизнь с мальчиками Уолтер» / My Life with the Walter Boys, 3 сезон (18+)
Третий сезон экранизации подросткового бестселлера Эли Новак о недавно осиротевшей 15-летней Джеки из Нью-Йорка (Никки Родригес, «У меня на районе»), которая вынужденно переехала в Колорадо к семье Уолтерсов — счастливым родителям семи сыновей и одной дочери. Четвертую порцию их приключений создатели уже анонсировали заранее: предварительно, она выйдет в следующем году.
С 6 августа, Netflix
«Рики Джервейс: Уличные коты» / Ricky Gervais Alley Cats, премьера (18+)
Мультипликационная черная комедия о компании бродячих британских котов, которые ведут себя насколько неполиткорректно и вызывающе, настолько и обаятельно. Главное в сериале — его создатель: Рики Джервейс в свое время придумал оригинальный «Офис», ставший сначала хитом на родине, а затем и общемировым феноменом. К слову, главного героя, кота по имени Гас, озвучил он сам.
C 7 августа, Netflix
«Голливудск», премьера (18+)
Сатирическая комедия о съемках блокбастера местного разлива, которые затеял владелец сети провинциальных кинотеатров (Даниил Воробьев), чтобы отдать долг местному авторитету — с двойниками голливудских звезд, сделанными на коленке декорациями и прочими нелепыми атрибутами кинопроизводства. Режиссером выступил Сергей Наумов («Оливье и роботы»), в ролях — Михаил Горевой, Борис Хвошнянский, Марина Доможирова и другие.
С 10 августа, «Кинопоиск»
Сериал «Кордон», 3 сезон (18+)
Новый сезон популярного проекта с Петром Рыковым. В продолжении его герой, Саша Дымов, переживает гибель любимой и ищет виновника ее смерти, но находит новую избранницу — управляющую базой отдыха Полину (Елена Вожакина). Тем временем противостоянии Саши и Погорелова (Алексей Анищенко) выходит на новый виток. Также в касте — Владимир Капустин, Александр Алешкин, Анастасия Рысева, Юлия Сулес и другие.
С 10 августа, ТВ-3
«13 карт», 2 сезон (12+)
Второй сезон комедийного мультсериала про незадачливого ленивого подростка Федю, который с помощью волшебной колоды карт решил наделать себе клонов. Как выяснилось, восемь альтернативных Федь не особо-то и хотели помогать оригиналу, зато характер у каждого — похлеще, чем у самого автора этой сомнительной затеи. Режиссер проекта остался прежним — это Ваня Тейл.
С 12 августа, Okko
«Кровавая жертва» / Blodsoffer, премьера (18+)
Шведский детективный триллер, над которым поработал Джо Кей — шоураннер «Люпена» и «Захваченного рейса». Действие происходит в Стокгольме: город шокирован чередой жестоких убийств полицейских. За расследование берутся не ладящие между собой отец и сын — экс-полицейский Альфред (Петер Андерссон) и действующий следователь Томас (Якоб Офтебро).
С 20 августа, Netflix
«Внешние отмели» / Outer Banks, 5 сезон (18+)
Продолжение подросткового приключенческого сериала шоураннера Джонаса Пейт об искателях сокровищ. Идиллический отдых героев закончился в первом же эпизоде — а дальше началась борьба за выживание. Они уже переживали и атаку аллигаторов, и кораблекрушения, и взрывы. Тем интереснее, что ждет их в пятом сезоне, в котором они будут справляться с гибелью Джей-Джея и попытаются за него отомстить.
С 20 августа, Netflix
«Ученые дамы», премьера (18+)
Документальный фильм с элементами анимации о женщинах, сделавших огромный вклад в науку в период современной истории человечества — от начала XX века до наших дней. В качестве закадрового голоса выступила Ирина Горбачева, а сценарием и постановкой занимались Ксения Казазаева, Анна Колчина, Анна Карпова и Максим Никольский.
С 21 августа, Okko
«Профессор T» / Professor T, 5 сезон (18+)
Очередной сезон британского детективного сериала о выдающемся криминалисте из Кембриджа, профессоре Джаспере Темпесте (Бен Миллер, «Доктор Кто», «Бриджертоны») — ОКР и расстройство аутистического спектра не мешает (а, скорее, помогает) ему содействовать полиции в раскрытии самых запутанных преступлений. Еще задолго до выхода пятого сезона историю уже продлили на шестой.
C 24 августа, Britbox
«Взрослые» / Adults, 2 сезон (18+)
Продолжение сериала о быте пятерых нью-йоркских друзей-зумеров, которые живут вместе и пытаются справиться с повседневными и поколенческими проблемами. В касте остались все основные актеры: Малик Элассал, Люси Фрейер, Джек Иннанен), Амита Рао и Оуэн Тьеле. Шоураннер также не поменялся — это Ребекка Шоу.
С 27 августа, FX
«Темная материя» / Dark Matter, премьера (Apple TV+) (18+)
Второй сезон сай-фай-триллера по мотивам романа Блейка Крауча исследует темные стороны так любимой в последнее время кинематографистами мультивариативности вселенной. Физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон из «Воина» и «Короля Англии») попадает в альтернативную реальность, а в его версии жизни, где он счастливо женат на Даниэле (Дженнифер Коннелли), вместо него оказывается двойник. Протагонисту нужно не только вернуться обратно к семье, но и спасти ее: доппельгангер начинает причинять вред жене и сыну. Автор литературной основы Крауч выступил не только как сценарист, но и шоураннер сериала.
С 28 августа, Apple TV
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