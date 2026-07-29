Лучшие сериалы августа 2026-го: возвращение «Теда Лассо», «Фонари» студии DC и новый сезон «Джека Ричера»

«Тед Лассо», 4 сезон (18+)

Новый сезон одного из самых добрых и симпатичных комедийных сериалов последних лет — хотя изначально создатели планировали остановиться на трех. В продолжении заскучавший в Канзасе тренер Тед Лассо (Джейсон Судейкис) возвращается в Лондон, чтобы на этот раз взяться за женскую футбольную команду. Подробностей сюжета пока немного, но известно, что к своим ролям вернутся почти все основные актеры — Брендан Хант, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин и Джереми Свифт.

С 4 августа, Apple TV