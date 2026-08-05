Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Смешарики сквозь вселенные», «Последний богатырь. Колобок» и «Грозовой перевал» Андреи Арнольд

А также — повторный прокат «На последнем дыхании» Годара, мультфильм «Пингвиненок Пороро: Подводные приключения» и архитектурный байопик «Большая арка». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Смешарики сквозь вселенные» (6+)
Смешарики внезапно попадают в реальную жизнь: Крош с Ежиком натыкаются в Ромашковой долине на непонятное устройство, которое переносит их в летящий на Марс космический корабль в тела обычных мальчиков, Кирилла и Жени (Дмитрий Калихов и Сергей Федоров). Теперь им предстоит освоиться в необычных обстоятельствах и понять, как все исправить. Также в картине снялись Антонина Бойко, Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Людмила Артемьева, Николай Добрынин и другие. Сценарий написал известный фантаст Сергей Лукьяненко, а режиссерами выступили Илья Максимов (бессменный аниматор «Смешариков») и Андрей Мармонтов («Анна-детективъ»).
С 6 августа
«Последний богатырь. Колобок» (6+)
Хитрый и язвительный Колобок (в озвучке Гарика Харламова) путешествует по свету и вечно попадает в приключения. В какой-то момент судьба сводит его с пекарем-недотепой Тихоном (Дмитрий Журавлев) и красавицей Ладой (Мила Ершова), с которыми сказочного хаоса станет еще больше. Среди других заметных лиц каста — Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и Константин Плотников. Режиссер — Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие» и «Мужу привет»).
С 6 августа
«Грозовой перевал» / Wuthering Heights (2011) (18+)
Повторный прокат экранизации классического романа Эмили Бронте, которую сняла многократная номинантка на «Золотую пальмовую ветвь» Андреа Арнольд. В главных ролях — Кая Скоделарио и Джеймс Хаусон.
C 6 августа
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«На последнем дыхании» / Breathless (1960) (16+)
Возвращение на экраны первого фильма Жака-Люка Годара, ставшего одним из флагманов французской «новой волны» — молодые Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг вновь разыгрывают криминально-романтическую историю в качестве 4K.
C 6 августа
«Пингвиненок Пороро: Подводные приключения» / Pororo: Underwater adventure (6+)
Новый полнометражный мультфильм по мотивам корейского анимационного сериала о пингвиненке Пороро и его друзьях — на этот раз они отправились в путешествие на подводной лодке и столкнулись с монстром Ситтером. Режиссером выступил автор предыдущих частей Юн Джэ-ван.
С 6 августа
«Большая арка» / L'Inconnu de la Grande Arche (18+)
Биографическая драма о датском архитекторе Йохане Отто фон Спреккельсене (Клас Банг, «Здравствуй, грусть»), которому в 80-е годы президент Франции доверил построить монументальную арку — на одной линии с Триумфальной и Лувром. Также в фильме снялись Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан и Сванн Арло, а режиссерское кресло занял Стефан Демустье («Девушка с браслетом»).
С 7 августа
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