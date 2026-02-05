Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 февраля

Творческий вечер Олега Басилашвили, гастроли спектакля «Морфий» Антона Федорова, фестивальный кинохит с Константином Хабенским «Здесь был Юра», концерт Дениса Мацуева и оркестра филармонии, опера «Борис Годунов» с Ильдаром Абдразаковым, выставка «Слово изображенное» (Флоренский! Белкин!) и вечеринка Kontrkult — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 5 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА: 6 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА: 7 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 5 ФЕВРАЛЯ

Константин Хабенский
Валентин Блох

Константин Хабенский

Творческий вечер «Если бы знать…», Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр) (18+)

19:00

Звезда БДТ Олег Басилашвили прочитает свои воспоминания, а также стихи Пушкина, Евтушенко, Бродского, Есенина и Маяковского.

Концерт NOISEROOM, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Медиахудожники PMKHLV, Italian Dogs и Polina Zinziver покажут аудиовизуальный перформанс, а петербуржцы «Мир Древо» — эмбиент-программу о Русском Севере.

Лекция «Открывая имена авангарда: Елена Гуро», лекторий Петропавловской крепости (16+)

18:30

Научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Артем Бильчук расскажет о пионерке русского авангарда и музе Михаила Матюшина — Елене Гуро.

Выставка «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было», Jessica Gallery (18+)

Кирилл Савельев представил фотоработы и видео-арт на тему течения провинциальной жизни.

До 19 апреля

Спецпоказ «Жан-Поль Готье, с любовью», Cinéma Michèle (18+)

18:35

Документальная лента о биографии кутюрье, истории его бренда и новаторского проекта Fashion Freak Show.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фестивальный хит с Константином Хабенским «Здесь был Юра» (18+), боевик с Джейсоном Стэйтемом «Убежище» (18+), военный эпос Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» (18+), камерную драму «Отражения №3» (18+), мрачную классику Дэвида Линча «Голова-ластик» (18+) и мультфильм в озвучке Юрия Стоянова «Рыбка Унывака. Подводное приключение» (12+).

ПЯТНИЦА: 6 ФЕВРАЛЯ

Ильдар Абдразаков
Алексей Костромин

Ильдар Абдразаков

Спектакль «Борис Годунов», Мариинский-2 (12+)

Главная партия в монументальной опере Мусоргского достанется Ильдару Абдразакову, а за дирижерским пультом окажется Валерий Гергиев.

6, 7, 8 февраля

Концерт «Порез на собаке», Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Инди-рокеры исполнят хорошо знакомые треки и новую пластинку «Предъявы Сверху».

Лекция «Темный миф о Москве и Петербурге в русской литературе», Музей Владимира Набокова (12+)

18:00

Писатель-постмодернист Владимир Коваленко препарирует произведения Гоголя, Достоевского, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама, чтобы рассказать о фантастических образах Москвы и Петербурга.

Фестиваль «Минутка поэзии», Гороховая, 32 и Невский 74-76 (0+)

В сети пирожковых Артема Балаева устраивают трибьют поэтам-шестидесятникам. Февраль — месяц читок Андрея Вознесенского.

6 и 7 февраля

Шоу «Коллекционер. Фотоувеличение», Ленинград Центр (18+)

Зрелищный синтез цирковых номеров и хореографии, мюзикла и показа мод. Сюжет — о путешествии во времени и вечной любви, а главные герои здесь — фотограф и его модель, так что появление фильма Антониони в названии неслучайно.

6 и 7 февраля

СУББОТА: 7 ФЕВРАЛЯ

Анатолий Белкин
Собака.ru

Анатолий Белкин

Концерт «mader nort: в поисках утраченного времени», ЦСИ им. Курехина (16+)

19:00

Скрипачка Алена Гулакова и пианист Ярослав Коваленко сыграют сочинения Васкса, Сай, Ретинского, Даллапиккола и Десятникова.

Спецпоказ «2046», «Родина» (18+)

19:00

Финальная часть трилогии Вонг Кар-Вая о драматурге, который переживает болезненное расставание.

Выставка «Слово изображенное», Музей Дягилева (6+)

20 художников осмысляют феномен слова в искусстве. Среди них, к примеру, создатель «Митьков» Александр Флоренский и автор ассоциативной «Азбуки» (а также отец-основатель Собака.ru!) Анатолий Белкин.

До 3 апреля

Вечеринка Kontrkult, TBA (18+)

23:00

В лайн-апе главных техно-активистов Петербурга: Nienshanz B2B Katsura, Vivay, Jon Mait, Victor Nagaev, Hoax, Mvrlya и другие.

Выставка «Форма цвета», галерея «Борей» (0+)

В экспозиции — работы минималиста Федора Алексеева с 1976 по 2025 год: это и авангардные петербургские пейзажи, и портреты.

До 14 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 8 ФЕВРАЛЯ

Денис Мацуев
Алексей Костромин

Денис Мацуев

Спектакль «Морфий», Новая сцена Александринского театра (18+)

Псковский драматический театр им. Пушкина везет в Петербург постановку хедлайнера российской сцены Антона Федорова на стыке мультфильма, черно-белого кино и клоунады.

8 и 9 февраля

Концерт «Первый симфонический оркестр России», Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Пианист Денис Мацуев и оркестр филармонии исполнят Брамса и Скрябина. Дирижером выступит Александр Сладковский.

Спектакль «Вишневый сад», «Скороход» (16+)

«Мы ищем нашего Чехова, ищем способы соединения со зрительным залом чувственно и эмоционально», — говорят авторы «Вишневого сада», выпускники режиссерского курса Юрия Бутусова в ГИТИСе.

8 и 9 февраля

Выставка «История всего», Анненкирхе (6+)

Проект арт-группы «Зерно» выстраивает последовательный маршрут от библейского сюжета Сотворения мира до Апокалипсиса.

С 8 февраля по 7 мая

Спектакль «Дневник Леки», Александринский театр (18+)

19:30

Моноспектакль Ольги Белинской по дневникам поэтессы Ольги Берггольц за 1939–1949 годы.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: