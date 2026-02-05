Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 февраля

Творческий вечер «Если бы знать…», Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр) (18+)

19:00

Звезда БДТ Олег Басилашвили прочитает свои воспоминания, а также стихи Пушкина, Евтушенко, Бродского, Есенина и Маяковского.

Концерт NOISEROOM, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Медиахудожники PMKHLV, Italian Dogs и Polina Zinziver покажут аудиовизуальный перформанс, а петербуржцы «Мир Древо» — эмбиент-программу о Русском Севере.

Лекция «Открывая имена авангарда: Елена Гуро», лекторий Петропавловской крепости (16+)

18:30

Научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Артем Бильчук расскажет о пионерке русского авангарда и музе Михаила Матюшина — Елене Гуро.

Выставка «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было», Jessica Gallery (18+)

Кирилл Савельев представил фотоработы и видео-арт на тему течения провинциальной жизни.

До 19 апреля

Спецпоказ «Жан-Поль Готье, с любовью», Cinéma Michèle (18+)

18:35

Документальная лента о биографии кутюрье, истории его бренда и новаторского проекта Fashion Freak Show.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фестивальный хит с Константином Хабенским «Здесь был Юра» (18+), боевик с Джейсоном Стэйтемом «Убежище» (18+), военный эпос Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» (18+), камерную драму «Отражения №3» (18+), мрачную классику Дэвида Линча «Голова-ластик» (18+) и мультфильм в озвучке Юрия Стоянова «Рыбка Унывака. Подводное приключение» (12+).