Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 февраля

ЧЕТВЕРГ: 5 ФЕВРАЛЯ
Константин Хабенский
Творческий вечер «Если бы знать…», Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр) (18+)
19:00
Звезда БДТ Олег Басилашвили прочитает свои воспоминания, а также стихи Пушкина, Евтушенко, Бродского, Есенина и Маяковского.
Концерт NOISEROOM, Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Медиахудожники PMKHLV, Italian Dogs и Polina Zinziver покажут аудиовизуальный перформанс, а петербуржцы «Мир Древо» — эмбиент-программу о Русском Севере.
Лекция «Открывая имена авангарда: Елена Гуро», лекторий Петропавловской крепости (16+)
18:30
Научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Артем Бильчук расскажет о пионерке русского авангарда и музе Михаила Матюшина — Елене Гуро.
Выставка «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было», Jessica Gallery (18+)
Кирилл Савельев представил фотоработы и видео-арт на тему течения провинциальной жизни.
До 19 апреля
Спецпоказ «Жан-Поль Готье, с любовью», Cinéma Michèle (18+)
18:35
Документальная лента о биографии кутюрье, истории его бренда и новаторского проекта Fashion Freak Show.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим фестивальный хит с Константином Хабенским «Здесь был Юра» (18+), боевик с Джейсоном Стэйтемом «Убежище» (18+), военный эпос Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» (18+), камерную драму «Отражения №3» (18+), мрачную классику Дэвида Линча «Голова-ластик» (18+) и мультфильм в озвучке Юрия Стоянова «Рыбка Унывака. Подводное приключение» (12+).
ПЯТНИЦА: 6 ФЕВРАЛЯ
Ильдар Абдразаков
Спектакль «Борис Годунов», Мариинский-2 (12+)
Главная партия в монументальной опере Мусоргского достанется Ильдару Абдразакову, а за дирижерским пультом окажется Валерий Гергиев.
6, 7, 8 февраля
Концерт «Порез на собаке», Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Инди-рокеры исполнят хорошо знакомые треки и новую пластинку «Предъявы Сверху».
Лекция «Темный миф о Москве и Петербурге в русской литературе», Музей Владимира Набокова (12+)
18:00
Писатель-постмодернист Владимир Коваленко препарирует произведения Гоголя, Достоевского, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама, чтобы рассказать о фантастических образах Москвы и Петербурга.
Фестиваль «Минутка поэзии», Гороховая, 32 и Невский 74-76 (0+)
В сети пирожковых Артема Балаева устраивают трибьют поэтам-шестидесятникам. Февраль — месяц читок Андрея Вознесенского.
6 и 7 февраля
Шоу «Коллекционер. Фотоувеличение», Ленинград Центр (18+)
Зрелищный синтез цирковых номеров и хореографии, мюзикла и показа мод. Сюжет — о путешествии во времени и вечной любви, а главные герои здесь — фотограф и его модель, так что появление фильма Антониони в названии неслучайно.
6 и 7 февраля
СУББОТА: 7 ФЕВРАЛЯ
Анатолий Белкин
Концерт «mader nort: в поисках утраченного времени», ЦСИ им. Курехина (16+)
19:00
Скрипачка Алена Гулакова и пианист Ярослав Коваленко сыграют сочинения Васкса, Сай, Ретинского, Даллапиккола и Десятникова.
Спецпоказ «2046», «Родина» (18+)
19:00
Финальная часть трилогии Вонг Кар-Вая о драматурге, который переживает болезненное расставание.
Выставка «Слово изображенное», Музей Дягилева (6+)
20 художников осмысляют феномен слова в искусстве. Среди них, к примеру, создатель «Митьков» Александр Флоренский и автор ассоциативной «Азбуки» (а также отец-основатель Собака.ru!) Анатолий Белкин.
До 3 апреля
Вечеринка Kontrkult, TBA (18+)
23:00
В лайн-апе главных техно-активистов Петербурга: Nienshanz B2B Katsura, Vivay, Jon Mait, Victor Nagaev, Hoax, Mvrlya и другие.
Выставка «Форма цвета», галерея «Борей» (0+)
В экспозиции — работы минималиста Федора Алексеева с 1976 по 2025 год: это и авангардные петербургские пейзажи, и портреты.
До 14 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 8 ФЕВРАЛЯ
Денис Мацуев
Спектакль «Морфий», Новая сцена Александринского театра (18+)
Псковский драматический театр им. Пушкина везет в Петербург постановку хедлайнера российской сцены Антона Федорова на стыке мультфильма, черно-белого кино и клоунады.
8 и 9 февраля
Концерт «Первый симфонический оркестр России», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Пианист Денис Мацуев и оркестр филармонии исполнят Брамса и Скрябина. Дирижером выступит Александр Сладковский.
Спектакль «Вишневый сад», «Скороход» (16+)
«Мы ищем нашего Чехова, ищем способы соединения со зрительным залом чувственно и эмоционально», — говорят авторы «Вишневого сада», выпускники режиссерского курса Юрия Бутусова в ГИТИСе.
8 и 9 февраля
Выставка «История всего», Анненкирхе (6+)
Проект арт-группы «Зерно» выстраивает последовательный маршрут от библейского сюжета Сотворения мира до Апокалипсиса.
С 8 февраля по 7 мая
Спектакль «Дневник Леки», Александринский театр (18+)
19:30
Моноспектакль Ольги Белинской по дневникам поэтессы Ольги Берггольц за 1939–1949 годы.
