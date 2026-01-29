Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Чем заняться в Петербурге с 29 января по 1 февраля

Новая программа хора MusicAeterna, спектакль «Меланхолия» Насти Паутовой по мотивам киносценария Ларса фон Триера, опера «Идоменей, царь Критский» в Мариинском-2, дуэт-концерт правнука изобретателя терменвокса Петра Термена и эмбиент-музыканта Ильи SymphoCat, а также спецпоказы к 80-летию Дэвида Линча и день рождения бара Union — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 29 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА: 30 ЯНВАРЯ
СУББОТА: 31 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 1 ФЕВРАЛЯ

Тихон Жизневский
Диляра Анурьева

 Тихон Жизневский

Спектакль «Меланхолия», Церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (18+)

Режиссер и блогер Настя Паутова инсценирует историю про конец света по мотивам драмы Ларса фон Триера. Подробнее здесь.

29 и 30 ноября

Концерт Ильи Папояна, Концертный зал Мариинского театра (6+)

19:00

Рок-звезда академической музыки сыграет свой специалитет — концерт для фортепиано с оркестром № 3 и «Симфонические танцы» Рахманинова.

Презентация книги «Дефицит: Как в СССР доставали то, что невозможно было достать», «Подписные издания» (16+)

19:00

Журналистка Евгения Смурыгина расскажет о своем сборнике интервью (Машков, Смехов, Хазанов, Ширвиндт, Боярский!), посвященном феномену дефицита.

Концерт «Лэтин джаз», Филармония джазовой музыки (0+)

19:00

Мамбо, ча-ча-ча, сальса и босса-нова в версии оркестра филармонии под управлением саксофониста Юрия Богатырева и тромбониста Александра Козлова.

Фестиваль театра одного актера «Монокль», «Балтийский дом» (18+)

В программе авторские постановки из Петербурга, Москвы, Копенгагена, Сухума, Нижнего Новгорода, Вологды и Ярославля. Среди них, например, «Дом» Елизаветы Дубровиной, «Преступление и наказание» Александра Муравицкого, «Высокая башня» Арины Лыковой и «Хорошие песни» Александры Урсуляк.

До 8 марта

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм-победитель «Окна в Европу»-2025 «День рождения Сидни Люмета» (18+), комедию с Петровым, Хлыниной и Жизневским «Комментируй это» (18+), классику Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» (16+), спортивный байопик «Золотой дубль» (16+), сиквел постапокалипсиса «Гренландия 2: Миграция» (18+), канадскую анимацию «Чарли Чудо-пес» (6+) и шедевр Дэвида Линча «Шоссе в никуда» (18+).

ПЯТНИЦА: 30 ЯНВАРЯ

«Шоссе в никуда»
CiBy 2000, Asymmetrical Productions, Lost Highway Productions, 1997

«Шоссе в никуда»

Спектакль «Король Лир», Театр им. Ленсовета (16+)

Дебют Федора Пшеничного, выпускника мастерской Юрия Красовского в РГИСИ. В его работе заняты Анна и Сергей Мигицко, Римма Саркисян, Олег Сенченко, Евгений Филатов и Максим Ханжов.

30 и 31 января, 1 февраля

Спецпоказы к 80-летию Дэвида Линча, «лекторий’порт» в «Севкабель Порту» (16+)

Отмечаем юбилей смотром лент мастера сюрреализма: «Голова-ластик», «Твин Пикс: сквозь огонь» и «Шоссе в никуда».

С 30 января по 8 февраля

Спектакль «Идоменей, царь Критский», Мариинский-2 (12+)

19:00

К 270-летию Моцарта приурочат премьеру в постановке Романа Кочержевского о царе, который в обмен на спасение пообещал богу Нептуну человеческую жертву.

День рождения бара Union, Union (18+)

В лайн-апе Dizzy b2b Jax, Nevkusnoe b2b Byeguy, icecreameyes b2b oppa ju, Shinder b2b Quest, Sushka b2b Gurchi, Denis Yuzhin b2b Deepmango, Yampolskaya b2b Kolesnikov, Rudepoli b2b Vosem b2b Totdze и многие другие.

30 и 31 января

Спектакль «Старший сын», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

19:00

В конце 2025 года мы смотрели душеспасительную историю Вампилова в версии Театра им. Ленсовета, а в этом январе — в тюзовском варианте Сусанны Цирюк.

СУББОТА: 31 ЯНВАРЯ

Петр Термен
Наталья Скворцова

Петр Термен

Концерт хора MusicAeterna, Дом Радио, Невский, 62 (6+)

Сочинения женщин-композиторов IX-XVII веков и музыка византийской и православной традиций в программе Duo Seraphim («Два серафима»). 

31 января и 1 февраля

Спектакль «Видеоклуб», «Узел» (18+)

19:00

Режиссер Федор Федотов (не путать с актером из «Серебряных коньков»!) ставит спектакль по пьесе Себастьяна Тьери о паре, которая обнаруживает у себя на кухне веб-камеру.

Концерт «Голос Земли», Планетарий № 1 (6+)

22:30

Правнук изобретателя терменвокса Петр Термен и эмбиент-музыкант Илья SymphoCat отыграют электронный сет в космических интерьерах.

Лекция «Впервые о блокадных кинотеатрах», библиотека «На Стремянной» (16+)

16:00

Петербургский краевед и историк кино Алексей Дунаевский поделится историей проката 1941–1943 годов.

Конференция «Только архитектор», коворкинг KLAUZURA (18+)

Идем обсуждать проекты Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» и ЦСИ им. Курехина, а еще участвовать в экскурсиях, лекциях, паблик-токах и нетворкинге для архитекторов.

С 31 января по 1 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 1 ФЕВРАЛЯ

Иван Новиков. От Ивана к Ивану. 2025
Изображение: Иван Новиков

Иван Новиков. От Ивана к Ивану. 2025

 

Концерт Acid Hasid, Джаз-клуб Игоря Бутмана (6+)

19:30

Сольник супергруппы с миксом балканского и ближневосточного вайба.

Лекция «Дягилев & Co. Феномен “Русских сезонов”», Брусницын лофт (12+)

14:00

Культуролог Янина Начкебия — с инсайдами о судьбе и экспериментах гениального антрепренера.

Выставка «Плоды забвения», Anna Nova (16+)

Мастер синего цвета Иван Новиков представит серию абстрактной живописи о неоднозначности будущего.

С 31 января по 22 марта

Спецпоказ «Дрис Ван Нотен», Cinéma Michèle (16+)

21:00

Наблюдение за творческим процессом и личной жизнью бельгийского кутюрье в режиссуре Райнера Хольцемера.

