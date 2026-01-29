Чем заняться в Петербурге с 29 января по 1 февраля

Спектакль «Меланхолия», Церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (18+)

Режиссер и блогер Настя Паутова инсценирует историю про конец света по мотивам драмы Ларса фон Триера. Подробнее здесь.

29 и 30 ноября

Концерт Ильи Папояна, Концертный зал Мариинского театра (6+)

19:00

Рок-звезда академической музыки сыграет свой специалитет — концерт для фортепиано с оркестром № 3 и «Симфонические танцы» Рахманинова.

Презентация книги «Дефицит: Как в СССР доставали то, что невозможно было достать», «Подписные издания» (16+)

19:00

Журналистка Евгения Смурыгина расскажет о своем сборнике интервью (Машков, Смехов, Хазанов, Ширвиндт, Боярский!), посвященном феномену дефицита.

Концерт «Лэтин джаз», Филармония джазовой музыки (0+)

19:00

Мамбо, ча-ча-ча, сальса и босса-нова в версии оркестра филармонии под управлением саксофониста Юрия Богатырева и тромбониста Александра Козлова.

Фестиваль театра одного актера «Монокль», «Балтийский дом» (18+)

В программе авторские постановки из Петербурга, Москвы, Копенгагена, Сухума, Нижнего Новгорода, Вологды и Ярославля. Среди них, например, «Дом» Елизаветы Дубровиной, «Преступление и наказание» Александра Муравицкого, «Высокая башня» Арины Лыковой и «Хорошие песни» Александры Урсуляк.

До 8 марта

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм-победитель «Окна в Европу»-2025 «День рождения Сидни Люмета» (18+), комедию с Петровым, Хлыниной и Жизневским «Комментируй это» (18+), классику Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» (16+), спортивный байопик «Золотой дубль» (16+), сиквел постапокалипсиса «Гренландия 2: Миграция» (18+), канадскую анимацию «Чарли Чудо-пес» (6+) и шедевр Дэвида Линча «Шоссе в никуда» (18+).