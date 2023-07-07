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Как Новая сцена Александринского театра стала главным культурным центром Петербурга? Рассказывает ее команда и режиссер Валерий Фокин

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За 10 лет команда Александринки сделала Новую сцену Национального драматического театра прогрессивным междисцплинарным центром. Здесь не только показывают спектакли — лауреаты «Золотой маски» («Нана» Жолдака и «Чук и Гек» Патласова!), но и ставят инклюзиклы и сказки от нейросетей, смотрят танцперформансы и постановки-инсталляции, слушают Каравайчука и Jane Air, постхор Attaque de panique и акусматическую музыку. И даже собственное телевидение у них есть!

Команда Новой сцены Александринкого театра — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Культурная институция».

Фото: Яна Давыдова

Валерий Фокин

Валерий Фокин, режиссер, художественный руководитель Александринского театра

Идеолог создания Новой сцены и поклон­ник гротескного «театра условности» Всеволода Мейерхольда — к юбилею пло­щадка стала называться в честь оппонен­та системы Станиславского, а у самого здания появился памятник режиссеру — реформатору театрального языка.

С самого начала у меня и коллег была одна задача — чтобы получилась не еще одна новая малая сцена, а пространство, которое работало бы как междисциплинарный куль­турный центр. Чтобы там, кроме театраль­ных лабораторий и опытов, был целый ряд смежных программ: музыкальных, танце­вальных, образовательных, лекционных. Одно удалось больше, другое — меньше, но мы справились. Для меня это и есть са­мое главное удовлетворение: сегодня Новая сцена имени Всеволода Мейерхольда (ре­жиссер работал десять предреволюцион­ных лет в Александринке. — Прим. ред.), как она называется с этого года, функцио­нирует именно как театрально-культурный центр. Здесь довольно плотный поток лю­дей, много молодежи. Можно прийти в книжную лавку, кафе, провести перего­воры или встречи. Параллельно работают пространства, где идут репетиции и спек­такли. А в медиастудии — вообще своя жизнь. Все очень правильно, потому что такой и была наша изначальная идея. Исто­рическое здание Александринского театра, которое находится рядом, питает творче­ски новое пространство, а оно, в свою оче­редь, обогащает основную сцену. По сути, это воплощение на деле завета Мейерхоль­да про сочетание традиционализма и нова­торства. Формула нашего театра, на кото­рой он завязан.

Десять лет — это серьезный срок. Может быть, с точки зрения истории Российско­го государства и всех нас маловато, но для театра существенно. Новая сцена обяза­тельно должна подойти к своему следую­щему этапу. Не изменяя общей концепции театрально-экспериментального центра, мы будем искать с командой другие фор­мы. Тем более, что следующий год юбилей­ный — 150 лет со дня рождения Всеволода Мейерхольда. В него не только символич­но, но и интересно начать новую жизнь.

Движение и какое‑то переосмысле­ние необходимо не только Новой сцене, но и всему Александринскому театру. Несмотря на сегодняшние трудности, надо это продолжать. В 2023-м двад­цать лет, как я художественный руково­дитель, а по факту — 21 год, потому что «Ревизор» был поставлен в 2002‑м (пер­вая работа Валерия Фокина в Алексан­дринке с реминисценциями из спекта­кля Мейерхольда 1926 года получила «Золотую маску» и «Золотой софит». — Прим. ред.). Владимир Немирович-Данченко давал 13–15 лет театру. Он, конечно, не имел в виду, что театры следует закрывать по истечении это­го времени. Речь про обновление, све­жие идеи. Это мы и будем пытаться реализовывать.

Фото: Яна Давыдова

Илья SymphoCat, Анастасия Брюханова, Александр Малич, Анастасия Антоненкова, Алиса Айсина, Олеся Строкина, Валерий Фокин, Михаил Казмирук, Олеся Пушкина, Елизавета Любимова, Ольга Малинина

КТО В КОМАНДЕ НОВОЙ СЦЕНЫ?

Александр Малич, генпродюсер

С приходом в команду журналиста-культуртрегера в жизни Петербурга по­явилась аксиома: когда не знаешь, куда культурно сходить, иди на Новую сцену — в ее афише всегда есть что посмотреть и послушать.

Моя самая большая гордость — наша ко­манда. Классные ребята, с которыми про­сто здорово каждый день встречаться на работе. Думаю, они мой самый главный успех и удача. Из того, что мы уже сдела­ли вместе, сейчас самым важным кажется фестиваль в честь десятилетия «Новая X»: за три дня удалось показать многое из того, чем мы занимаемся. Например, танцпер­форманс Ксении Михеевой «Непокой», спектакль-инсталляцию Кирилла Люкеви­ча (оба — обладатели «Золотых масок»!), а также концерты петербургских рокеров Jane Air и пианистов-новаторов Настасьи Хрущевой из андеграундного «Тру театра», Алексея Гориболя, популяризатора неоака­демической музыки, и соединяющего джаз и классику Риада Маммадова.

Новый сезон мы планируем провести под знаком Мейерхольда — широко отме­чать 150‑летие Всеволода Эмильевича. Все наши программы будут связаны с его име­нем: театр, опера, живопись, джаз, танец и даже архитектура. Все это входило в круг его интересов, так что приходите к нам из­учать и развивать наследие Мейерхольда!

Анастасия Антоненкова, заместитель генпродюсера, куратор «Музыки»

Это Анастасия влюбила всех в «недуш­ное» музыковедение Анны Виленской, рифмы и панчи Вадика Королева из группы OQJAV и хор Attaque de panique, на концерты кото­рого моментальный солдаут.

Мой любимый кейс: приходит артист или кол­лектив, в анамнезе — пара выступлений на не­больших площадках. Но он тебя зажигает: его художественное видение, контент, дизайн. Ты рискуешь, ставишь концерт в маленький зал. Внезапно — билеты раскупают за сутки. По­том еще раз и еще. Уже в большом зале — и за считанные часы! Это я сейчас про пост­хор из Петербурга Attaque de panique, который делает эффектные театрализованные перфо­мансы с каверами на «Хадн Дадн», «Аигел» и Shortparis. В такие моменты чувствуешь себя немного антрепренером Дягилевым.

Майский фестиваль «Новая X» нас здорово объединил и мотивировал как команду. Мы по­казали, себе в первую очередь, как можем ра­ботать в полную силу. Надеюсь, в следующем сезоне мы снова все вместе сделаем большой междисциплинарный фестиваль для наших до­рогих зрителей, а быть может, даже не один!

Предоставлено пресс-службой Александринского театра

Постхор Attaque de panique

Анастасия Брюханова (Anastasia Blur), художница, куратор «Новых медиа»

Главная по медиаискусству, технологиям и экс­периментам — может устроить как фести­валь саунд-арта или пространственной музы­ки, так и выставку в дополненной реальности.

В Александринском театре я около девяти лет — присоединилась к выпуску эксперимен­тального science-art-спектакля «Нейроинте­грум» медиахудожника Юрия Дидевича и ком­позитора и медиа-археолога Антона Яхонтова. Проект стал импульсом для отдельного на­правления Новой сцены, занимающегося ис­следованиями технологий. А чуть позже и об­разовательной программы «Лаборатория новых медиа».

Также мы развиваем тему многоканально­го пространственного звука. Например, нам удалось рассказать широкой аудитории про такую сложную, но невероятно интересную вещь, как акусматическая музыка. А в 2018‑м мы впервые провели на Новой сцене меж­дународный фестиваль Асоusmonium. К нам приезжал создатель самого жанра и инстру­мента акусмониум Франсуа Бейль (акус­мониум — это «оркестр» из определенным образом расположенных колонок, «исполня­ющих» на разных частотах записанную му­зыку. — Прим. ред.).

Сейчас мы работаем над выставкой в допол­ненной реальности о Всеволоде Мейерхоль­де. Еще в планах — обновленная версия про­екта для детей «Добрая сказка». Историю в ней сочиняет натренированная на сюжетах сказок нейросеть GPT2, при этом интерактивная: зри­тели влияют на нарратив, финал непредсказуем.

Михаил Казмирук, продюсер, куратор «Нового танца»

Ньюкамер команды Новой сцены. Пре­жде создавал экологичную обстановку на фестивале сай-фая и комикс-культуры «Старкон», бохо-рейве Odyssey, а также в танцпространстве OMYT, где учат пони­мать себя и контемпорари, и компании «золо­томасочного» хореографа Ксении Михеевой.

2022‑й стал годом большого сплочения ко­манд, в которых я работаю: у Odyssey про­исходили теплые ивенты для зрителей, в OMYT ученики от души танцевали, Ксю­ша Михеева, молча крича в микрофон, уве­личила работу «Кислород» до «Места, ко­торого еще не было» и стала номинанткой «Золотой маски» сразу в пяти категори­ях (а в апреле получила две «Маски». — Прим. ред.). Казалось бы, о чем еще мечтать, но в ноябре 2022-го от Новой сцены Алек­сандринского театра прилетает приглаше­ние попробовать стать куратором програм­мы «Новый танец».

Очень жду нового сезона, так как выхожу в открытое море кураторской деятельности и жду от себя новых вершин, при этом со­храняя сложившиеся отношения. Надеюсь дать возможности и мотивацию танцеваль­ному сообществу, а зрителям больше хорео­графической красоты!

Предоставлено пресс-службой Александринского театра

Танцевальный перфоманс Анны Абалихиной «Экспонат/ Пробуждение»

Предоставлено пресс-службой Александринского театра

Постановка «Теллурия» Марата Гацалова

Илья SymphoCat, музыкант, куратор «Новой электронной музыки»

Эмбиент-композитор, у чьих треков более трех миллионов прослушиваний на стри­мингах, привез на Новую шоукейсы всех важных локальных фестивалей электрони­ки и медиаарта.

За насыщенный 2022 год в гостях на Новой сцене побывали «Инверсия» (Мурманск), «Интервалы» (Нижний Новгород), «Рих­терфест» (Москва), «НУР» (Казань), Sound Around (Калининград), а также петербург­ские Epicentroom и «Медиаспанк». С му­зыкантами, музыковедами и художниками мы проводим лекции по истории электро­ники, а с командой Resonance Academy при­думали конференцию по созданию музыки для танцевальной субкультуры. Еще у нас проходят концерты Noiseroom — это жи­вые аудиовизуальные перформансы. Здесь, например, выступали участник постпанк-группы Ploho Игорь Старшинов, куратор и инди-музыкант Борис Шершенков.

Из грядущего особенно рекомендую но­вый сезон нашего фестиваля Асоusmonium в конце июля, его хедлайнер — Олег Не­стеров из группы «Мегаполис» с проектом «Три степени свободы», посвященным со­ветским кинокомпозиторам. В версии «ор­кестра» из колонок-громкоговорителей бу­дет звучать музыка легендарного Олега Каравайчука, писавшего мелодии для кар­тин Муратовой, Тодоровского и Авербаха.

Олеся Пушкина, театровед, главный редактор Медиацентра

Лауреатка премии «ТЭФИ-регион» переза­пустила YouTube-канал театра, где теперь выходят интервью, документальные филь­мы и тизеры спектаклей, снятые как само­стоятельные короткометражки.

Саша Малич пригласил меня на Новую сцену создавать то, чего еще никто до нас не делал в театре — собственное телеви­дение. Мы открылись два года назад пер­вой серией проекта с интервью корифеев с молодыми актерами труппы «А2А: алек­сандринцы александринцам» и коротким метром-тизером к спектаклю Николая Ро­щина «Дети солнца». Этот ролик мы дела­ли как самостоятельное кино (триллер!), лишь темой связанное с постановкой, и по­лучили за него награды на европейских фестивалях, где он конкурировал, напри­мер, с работой Нила Маршала, режиссе­ра «Игры престолов». Надеюсь, в начале следующего сезона нам удастся реализо­вать мультимедиа-проект под рабочим на­званием «Digital-портрет труппы». Медиа­центр готовит его в копродукции со Школой Masters. У входа на Новую сцену зрители на экране увидят, как нейросети генерируют на экране изображения наших актеров и их важных ролей.

Фото: Яна Давыдова

Команда сфотографирова­на в здании Новой сцены, спроектированном архи­тектурным бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». За­дача построить театр «но­вого поколения», вписав его в стены исторического склада балетных декораций, как мы видим, была успешно решена, — и архитекторов не­однократно наградили про­фессиональными премиями.

Алиса Айсина, куратор программы «Новая сцена детям» и инклюзивных проектов

Благодаря Алисе на Новую можно прихо­дить всей семьей — как на концерты с хи­тами из «Смешариков» и «Летающих зве­рей», так и на спектакли для подростков.

У нас проходил большой концерт с подо­печными фонда «Антон тут рядом» и при­глашенными артистами — Антохой МС, электронной дивой Kedr Livanskiy, соул-певицами Сашей Алмазовой и Женей Лю­бич. Результаты превзошли все ожидания: счастливые люди на сцене, отдающие­ся музыке, и такие же счастливые и бла­годарные зрители в зале, которые плака­ли, смеялись и аплодировали стоя. Еще мы сделали большой театральный фестиваль «В смысле?!» для подростков (совмест­но с проектом «27» и «Содружеством не­государственных театров»). На нем было 15 спектаклей, а после — обсуждения с ребятами-зрителями. В следующем се­зоне мы планируем провести еще один большой театральный смотр для тинейд­жеров и сделать премьеру музыкального концерта для всей семьи и интерактивные занятия по вокалу с композиторами Мари­ной Ланда и Сергеем Васильевым, которые пишут музыку к «Смешарикам».

Олеся Строкина, куратор специальных проектов

Все гостевые проекты Новой сцены идут через Олесю: от выставок в содружестве с KGallery до конференции TEDх и кинофе­стиваля «Послание к человеку».

Мы делаем более 600 событий в год на Но­вой сцене. Но важным лично для меня назо­ву St. Petersburg Fashion Week. Это масштаб­ный, технически интересный и сложный проект, которые постоянно превосходит себя. А в грядущем сезоне особенно жду Ciba (Creative Industries. Business. Art). Вот уже третий год мы проводим уникальный эксперимент совместно с магистратурой ВШЭ Art and Culture Management. Под моим руководством как практикующего курато­ра ребята-студенты создают проект на Но­вой сцене Александринского театра, от идеи до реализации, проходя все этапы самостоя­тельно — ну почти.

предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринского театра

Концерт Jane Air на фестивале «Новая Х»

Елизавета Любимова, куратор «Современной драматургии»

В команде Новой сцены Лиза с ее откры­тия — и уже десять лет помогает начина­ющим драматургам и режиссерам найти друг друга на читках пьес и фестивалях.

Особая гордость, что мы активно прово­дим драматургические фестивали, ворк-шопы, исследуем пьесы Дании, Эстонии, Венгрии, Финляндии, Италии, Латвии, Швеции, Нидерландов и Норвегии. А еще организуем лаборатории практического пе­ревода современных китайских и англоязычных текстов и представили более 120 пьес молодых российских драматургов в формате читок.

В новом сезоне уделим особое внима­ние национальной драматургии — запу­скаем мастерскую совместно с РГИСИ под руководством заместителя художественно­го руководителя Александринки Алексан­дра Чепурова и профессора РГИСИ Ната­льи Скороход.

Ольга Малинина, продюсер Медиацентра

Самый организованный участник команды Новой сцены — рулит всей логистикой съе­мок и трансляций.

В прошлом году мы командой Медиацен­тра сняли замечательный документальный фильм о том, как создавался виртуозный спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» про то, как власть в Россий­ской империи перешла от Александра II к Александру III. Это было действительно сложно: много съемок, обсуждения, монта­жа, переживаний. Обязательно посмотрите итоговый фильм на YouTube! Проект очень сплотил нас — мы не только серьезно тру­дились, но и классно проводили время вме­сте. Я горжусь тем, как профессионально мы проводим съемки и трансляции спектаклей (подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы не пропустить!). В маленькой аппа­ратной медиацентра помещается большая команда, которая готова постоянно бро­сать себе творческие вызовы.

Текст: Елена Анисимова, Наталия Эфендиева

Фото: Яна Давыдова

Визаж и волосы: Кристина Благая

Свет: Николай Балясников Skypoint

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ
Материал из номера:
Июль
Люди:
Валерий Фокин, Александр Малич

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