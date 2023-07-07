Как Новая сцена Александринского театра стала главным культурным центром Петербурга? Рассказывает ее команда и режиссер Валерий Фокин

Валерий Фокин, режиссер, художественный руководитель Александринского театра

Идеолог создания Новой сцены и поклон­ник гротескного «театра условности» Всеволода Мейерхольда — к юбилею пло­щадка стала называться в честь оппонен­та системы Станиславского, а у самого здания появился памятник режиссеру — реформатору театрального языка.

С самого начала у меня и коллег была одна задача — чтобы получилась не еще одна новая малая сцена, а пространство, которое работало бы как междисциплинарный куль­турный центр. Чтобы там, кроме театраль­ных лабораторий и опытов, был целый ряд смежных программ: музыкальных, танце­вальных, образовательных, лекционных. Одно удалось больше, другое — меньше, но мы справились. Для меня это и есть са­мое главное удовлетворение: сегодня Новая сцена имени Всеволода Мейерхольда (ре­жиссер работал десять предреволюцион­ных лет в Александринке. — Прим. ред.), как она называется с этого года, функцио­нирует именно как театрально-культурный центр. Здесь довольно плотный поток лю­дей, много молодежи. Можно прийти в книжную лавку, кафе, провести перего­воры или встречи. Параллельно работают пространства, где идут репетиции и спек­такли. А в медиастудии — вообще своя жизнь. Все очень правильно, потому что такой и была наша изначальная идея. Исто­рическое здание Александринского театра, которое находится рядом, питает творче­ски новое пространство, а оно, в свою оче­редь, обогащает основную сцену. По сути, это воплощение на деле завета Мейерхоль­да про сочетание традиционализма и нова­торства. Формула нашего театра, на кото­рой он завязан.

Десять лет — это серьезный срок. Может быть, с точки зрения истории Российско­го государства и всех нас маловато, но для театра существенно. Новая сцена обяза­тельно должна подойти к своему следую­щему этапу. Не изменяя общей концепции театрально-экспериментального центра, мы будем искать с командой другие фор­мы. Тем более, что следующий год юбилей­ный — 150 лет со дня рождения Всеволода Мейерхольда. В него не только символич­но, но и интересно начать новую жизнь.

Движение и какое‑то переосмысле­ние необходимо не только Новой сцене, но и всему Александринскому театру. Несмотря на сегодняшние трудности, надо это продолжать. В 2023-м двад­цать лет, как я художественный руково­дитель, а по факту — 21 год, потому что «Ревизор» был поставлен в 2002‑м (пер­вая работа Валерия Фокина в Алексан­дринке с реминисценциями из спекта­кля Мейерхольда 1926 года получила «Золотую маску» и «Золотой софит». — Прим. ред.). Владимир Немирович-Данченко давал 13–15 лет театру. Он, конечно, не имел в виду, что театры следует закрывать по истечении это­го времени. Речь про обновление, све­жие идеи. Это мы и будем пытаться реализовывать.