Как Новая сцена Александринского театра стала главным культурным центром Петербурга? Рассказывает ее команда и режиссер Валерий Фокин

За 10 лет команда Александринки сделала Новую сцену Национального драматического театра прогрессивным междисцплинарным центром. Здесь не только показывают спектакли — лауреаты «Золотой маски» («Нана» Жолдака и «Чук и Гек» Патласова!), но и ставят инклюзиклы и сказки от нейросетей, смотрят танцперформансы и постановки-инсталляции, слушают Каравайчука и Jane Air, постхор Attaque de panique и акусматическую музыку. И даже собственное телевидение у них есть!
Команда Новой сцены Александринкого театра — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Культурная институция».
Валерий Фокин
Валерий Фокин, режиссер, художественный руководитель Александринского театра
Идеолог создания Новой сцены и поклонник гротескного «театра условности» Всеволода Мейерхольда — к юбилею площадка стала называться в честь оппонента системы Станиславского, а у самого здания появился памятник режиссеру — реформатору театрального языка.
С самого начала у меня и коллег была одна задача — чтобы получилась не еще одна новая малая сцена, а пространство, которое работало бы как междисциплинарный культурный центр. Чтобы там, кроме театральных лабораторий и опытов, был целый ряд смежных программ: музыкальных, танцевальных, образовательных, лекционных. Одно удалось больше, другое — меньше, но мы справились. Для меня это и есть самое главное удовлетворение: сегодня Новая сцена имени Всеволода Мейерхольда (режиссер работал десять предреволюционных лет в Александринке. — Прим. ред.), как она называется с этого года, функционирует именно как театрально-культурный центр. Здесь довольно плотный поток людей, много молодежи. Можно прийти в книжную лавку, кафе, провести переговоры или встречи. Параллельно работают пространства, где идут репетиции и спектакли. А в медиастудии — вообще своя жизнь. Все очень правильно, потому что такой и была наша изначальная идея. Историческое здание Александринского театра, которое находится рядом, питает творчески новое пространство, а оно, в свою очередь, обогащает основную сцену. По сути, это воплощение на деле завета Мейерхольда про сочетание традиционализма и новаторства. Формула нашего театра, на которой он завязан.
Десять лет — это серьезный срок. Может быть, с точки зрения истории Российского государства и всех нас маловато, но для театра существенно. Новая сцена обязательно должна подойти к своему следующему этапу. Не изменяя общей концепции театрально-экспериментального центра, мы будем искать с командой другие формы. Тем более, что следующий год юбилейный — 150 лет со дня рождения Всеволода Мейерхольда. В него не только символично, но и интересно начать новую жизнь.
Движение и какое‑то переосмысление необходимо не только Новой сцене, но и всему Александринскому театру. Несмотря на сегодняшние трудности, надо это продолжать. В 2023-м двадцать лет, как я художественный руководитель, а по факту — 21 год, потому что «Ревизор» был поставлен в 2002‑м (первая работа Валерия Фокина в Александринке с реминисценциями из спектакля Мейерхольда 1926 года получила «Золотую маску» и «Золотой софит». — Прим. ред.). Владимир Немирович-Данченко давал 13–15 лет театру. Он, конечно, не имел в виду, что театры следует закрывать по истечении этого времени. Речь про обновление, свежие идеи. Это мы и будем пытаться реализовывать.
Илья SymphoCat, Анастасия Брюханова, Александр Малич, Анастасия Антоненкова, Алиса Айсина, Олеся Строкина, Валерий Фокин, Михаил Казмирук, Олеся Пушкина, Елизавета Любимова, Ольга Малинина
КТО В КОМАНДЕ НОВОЙ СЦЕНЫ?
Александр Малич, генпродюсер
С приходом в команду журналиста-культуртрегера в жизни Петербурга появилась аксиома: когда не знаешь, куда культурно сходить, иди на Новую сцену — в ее афише всегда есть что посмотреть и послушать.
Моя самая большая гордость — наша команда. Классные ребята, с которыми просто здорово каждый день встречаться на работе. Думаю, они мой самый главный успех и удача. Из того, что мы уже сделали вместе, сейчас самым важным кажется фестиваль в честь десятилетия «Новая X»: за три дня удалось показать многое из того, чем мы занимаемся. Например, танцперформанс Ксении Михеевой «Непокой», спектакль-инсталляцию Кирилла Люкевича (оба — обладатели «Золотых масок»!), а также концерты петербургских рокеров Jane Air и пианистов-новаторов Настасьи Хрущевой из андеграундного «Тру театра», Алексея Гориболя, популяризатора неоакадемической музыки, и соединяющего джаз и классику Риада Маммадова.
Новый сезон мы планируем провести под знаком Мейерхольда — широко отмечать 150‑летие Всеволода Эмильевича. Все наши программы будут связаны с его именем: театр, опера, живопись, джаз, танец и даже архитектура. Все это входило в круг его интересов, так что приходите к нам изучать и развивать наследие Мейерхольда!
Анастасия Антоненкова, заместитель генпродюсера, куратор «Музыки»
Это Анастасия влюбила всех в «недушное» музыковедение Анны Виленской, рифмы и панчи Вадика Королева из группы OQJAV и хор Attaque de panique, на концерты которого моментальный солдаут.
Мой любимый кейс: приходит артист или коллектив, в анамнезе — пара выступлений на небольших площадках. Но он тебя зажигает: его художественное видение, контент, дизайн. Ты рискуешь, ставишь концерт в маленький зал. Внезапно — билеты раскупают за сутки. Потом еще раз и еще. Уже в большом зале — и за считанные часы! Это я сейчас про постхор из Петербурга Attaque de panique, который делает эффектные театрализованные перфомансы с каверами на «Хадн Дадн», «Аигел» и Shortparis. В такие моменты чувствуешь себя немного антрепренером Дягилевым.
Майский фестиваль «Новая X» нас здорово объединил и мотивировал как команду. Мы показали, себе в первую очередь, как можем работать в полную силу. Надеюсь, в следующем сезоне мы снова все вместе сделаем большой междисциплинарный фестиваль для наших дорогих зрителей, а быть может, даже не один!
Постхор Attaque de panique
Анастасия Брюханова (Anastasia Blur), художница, куратор «Новых медиа»
Главная по медиаискусству, технологиям и экспериментам — может устроить как фестиваль саунд-арта или пространственной музыки, так и выставку в дополненной реальности.
В Александринском театре я около девяти лет — присоединилась к выпуску экспериментального science-art-спектакля «Нейроинтегрум» медиахудожника Юрия Дидевича и композитора и медиа-археолога Антона Яхонтова. Проект стал импульсом для отдельного направления Новой сцены, занимающегося исследованиями технологий. А чуть позже и образовательной программы «Лаборатория новых медиа».
Также мы развиваем тему многоканального пространственного звука. Например, нам удалось рассказать широкой аудитории про такую сложную, но невероятно интересную вещь, как акусматическая музыка. А в 2018‑м мы впервые провели на Новой сцене международный фестиваль Асоusmonium. К нам приезжал создатель самого жанра и инструмента акусмониум Франсуа Бейль (акусмониум — это «оркестр» из определенным образом расположенных колонок, «исполняющих» на разных частотах записанную музыку. — Прим. ред.).
Сейчас мы работаем над выставкой в дополненной реальности о Всеволоде Мейерхольде. Еще в планах — обновленная версия проекта для детей «Добрая сказка». Историю в ней сочиняет натренированная на сюжетах сказок нейросеть GPT2, при этом интерактивная: зрители влияют на нарратив, финал непредсказуем.
Михаил Казмирук, продюсер, куратор «Нового танца»
Ньюкамер команды Новой сцены. Прежде создавал экологичную обстановку на фестивале сай-фая и комикс-культуры «Старкон», бохо-рейве Odyssey, а также в танцпространстве OMYT, где учат понимать себя и контемпорари, и компании «золотомасочного» хореографа Ксении Михеевой.
2022‑й стал годом большого сплочения команд, в которых я работаю: у Odyssey происходили теплые ивенты для зрителей, в OMYT ученики от души танцевали, Ксюша Михеева, молча крича в микрофон, увеличила работу «Кислород» до «Места, которого еще не было» и стала номинанткой «Золотой маски» сразу в пяти категориях (а в апреле получила две «Маски». — Прим. ред.). Казалось бы, о чем еще мечтать, но в ноябре 2022-го от Новой сцены Александринского театра прилетает приглашение попробовать стать куратором программы «Новый танец».
Очень жду нового сезона, так как выхожу в открытое море кураторской деятельности и жду от себя новых вершин, при этом сохраняя сложившиеся отношения. Надеюсь дать возможности и мотивацию танцевальному сообществу, а зрителям больше хореографической красоты!
Илья SymphoCat, музыкант, куратор «Новой электронной музыки»
Эмбиент-композитор, у чьих треков более трех миллионов прослушиваний на стримингах, привез на Новую шоукейсы всех важных локальных фестивалей электроники и медиаарта.
За насыщенный 2022 год в гостях на Новой сцене побывали «Инверсия» (Мурманск), «Интервалы» (Нижний Новгород), «Рихтерфест» (Москва), «НУР» (Казань), Sound Around (Калининград), а также петербургские Epicentroom и «Медиаспанк». С музыкантами, музыковедами и художниками мы проводим лекции по истории электроники, а с командой Resonance Academy придумали конференцию по созданию музыки для танцевальной субкультуры. Еще у нас проходят концерты Noiseroom — это живые аудиовизуальные перформансы. Здесь, например, выступали участник постпанк-группы Ploho Игорь Старшинов, куратор и инди-музыкант Борис Шершенков.
Из грядущего особенно рекомендую новый сезон нашего фестиваля Асоusmonium в конце июля, его хедлайнер — Олег Нестеров из группы «Мегаполис» с проектом «Три степени свободы», посвященным советским кинокомпозиторам. В версии «оркестра» из колонок-громкоговорителей будет звучать музыка легендарного Олега Каравайчука, писавшего мелодии для картин Муратовой, Тодоровского и Авербаха.
Олеся Пушкина, театровед, главный редактор Медиацентра
Лауреатка премии «ТЭФИ-регион» перезапустила YouTube-канал театра, где теперь выходят интервью, документальные фильмы и тизеры спектаклей, снятые как самостоятельные короткометражки.
Саша Малич пригласил меня на Новую сцену создавать то, чего еще никто до нас не делал в театре — собственное телевидение. Мы открылись два года назад первой серией проекта с интервью корифеев с молодыми актерами труппы «А2А: александринцы александринцам» и коротким метром-тизером к спектаклю Николая Рощина «Дети солнца». Этот ролик мы делали как самостоятельное кино (триллер!), лишь темой связанное с постановкой, и получили за него награды на европейских фестивалях, где он конкурировал, например, с работой Нила Маршала, режиссера «Игры престолов». Надеюсь, в начале следующего сезона нам удастся реализовать мультимедиа-проект под рабочим названием «Digital-портрет труппы». Медиацентр готовит его в копродукции со Школой Masters. У входа на Новую сцену зрители на экране увидят, как нейросети генерируют на экране изображения наших актеров и их важных ролей.
Команда сфотографирована в здании Новой сцены, спроектированном архитектурным бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Задача построить театр «нового поколения», вписав его в стены исторического склада балетных декораций, как мы видим, была успешно решена, — и архитекторов неоднократно наградили профессиональными премиями.
Алиса Айсина, куратор программы «Новая сцена детям» и инклюзивных проектов
Благодаря Алисе на Новую можно приходить всей семьей — как на концерты с хитами из «Смешариков» и «Летающих зверей», так и на спектакли для подростков.
У нас проходил большой концерт с подопечными фонда «Антон тут рядом» и приглашенными артистами — Антохой МС, электронной дивой Kedr Livanskiy, соул-певицами Сашей Алмазовой и Женей Любич. Результаты превзошли все ожидания: счастливые люди на сцене, отдающиеся музыке, и такие же счастливые и благодарные зрители в зале, которые плакали, смеялись и аплодировали стоя. Еще мы сделали большой театральный фестиваль «В смысле?!» для подростков (совместно с проектом «27» и «Содружеством негосударственных театров»). На нем было 15 спектаклей, а после — обсуждения с ребятами-зрителями. В следующем сезоне мы планируем провести еще один большой театральный смотр для тинейджеров и сделать премьеру музыкального концерта для всей семьи и интерактивные занятия по вокалу с композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым, которые пишут музыку к «Смешарикам».
Олеся Строкина, куратор специальных проектов
Все гостевые проекты Новой сцены идут через Олесю: от выставок в содружестве с KGallery до конференции TEDх и кинофестиваля «Послание к человеку».
Мы делаем более 600 событий в год на Новой сцене. Но важным лично для меня назову St. Petersburg Fashion Week. Это масштабный, технически интересный и сложный проект, которые постоянно превосходит себя. А в грядущем сезоне особенно жду Ciba (Creative Industries. Business. Art). Вот уже третий год мы проводим уникальный эксперимент совместно с магистратурой ВШЭ Art and Culture Management. Под моим руководством как практикующего куратора ребята-студенты создают проект на Новой сцене Александринского театра, от идеи до реализации, проходя все этапы самостоятельно — ну почти.
Концерт Jane Air на фестивале «Новая Х»
Елизавета Любимова, куратор «Современной драматургии»
В команде Новой сцены Лиза с ее открытия — и уже десять лет помогает начинающим драматургам и режиссерам найти друг друга на читках пьес и фестивалях.
Особая гордость, что мы активно проводим драматургические фестивали, ворк-шопы, исследуем пьесы Дании, Эстонии, Венгрии, Финляндии, Италии, Латвии, Швеции, Нидерландов и Норвегии. А еще организуем лаборатории практического перевода современных китайских и англоязычных текстов и представили более 120 пьес молодых российских драматургов в формате читок.
В новом сезоне уделим особое внимание национальной драматургии — запускаем мастерскую совместно с РГИСИ под руководством заместителя художественного руководителя Александринки Александра Чепурова и профессора РГИСИ Натальи Скороход.
Ольга Малинина, продюсер Медиацентра
Самый организованный участник команды Новой сцены — рулит всей логистикой съемок и трансляций.
В прошлом году мы командой Медиацентра сняли замечательный документальный фильм о том, как создавался виртуозный спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» про то, как власть в Российской империи перешла от Александра II к Александру III. Это было действительно сложно: много съемок, обсуждения, монтажа, переживаний. Обязательно посмотрите итоговый фильм на YouTube! Проект очень сплотил нас — мы не только серьезно трудились, но и классно проводили время вместе. Я горжусь тем, как профессионально мы проводим съемки и трансляции спектаклей (подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы не пропустить!). В маленькой аппаратной медиацентра помещается большая команда, которая готова постоянно бросать себе творческие вызовы.
Текст: Елена Анисимова, Наталия Эфендиева
Фото: Яна Давыдова
Визаж и волосы: Кристина Благая
Свет: Николай Балясников Skypoint
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