Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: драмеди «День рождения Сидни Люмета», комедия «Комментируй это» с Жизневским и повторный прокат «Броненосца "Потемкина"»

«День рождения Сидни Люмета» (18+)

Победитель фестиваля «Окно в Европу»-2025 и один из лучших российских фильмов прошлого года выходит в широкий прокат.

По сюжету живущий с бабушкой 17-летний синефил Дато из небольшого южного поселка мечтает уехать в Петербург и стать настоящим большим кинорежиссером — желательно, как Сидни Люмет, который родился с ним в один день. Но, как это обычно и бывает, обстоятельства непреодолимой силы в лице родственников вносят свои трагикомические коррективы в грандиозные планы. Режиссер-дебютант Рауль Гейдаров в качестве своего экранного альтер эго выбрал звезду «Черной весны» и «Нам покер» Артема Кошмана, в других ролях — Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук и Казбек Багаев.

С 29 января