Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: драмеди «День рождения Сидни Люмета», комедия «Комментируй это» с Жизневским и повторный прокат «Броненосца "Потемкина"»

А также — постапокалипсис «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером, спортивная драма «Золотой дубль», мультфильм «Чарли Чудо-пес» и «Шоссе в никуда» Дэвида Линча. Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«День рождения Сидни Люмета» (18+)
Победитель фестиваля «Окно в Европу»-2025 и один из лучших российских фильмов прошлого года выходит в широкий прокат.
По сюжету живущий с бабушкой 17-летний синефил Дато из небольшого южного поселка мечтает уехать в Петербург и стать настоящим большим кинорежиссером — желательно, как Сидни Люмет, который родился с ним в один день. Но, как это обычно и бывает, обстоятельства непреодолимой силы в лице родственников вносят свои трагикомические коррективы в грандиозные планы. Режиссер-дебютант Рауль Гейдаров в качестве своего экранного альтер эго выбрал звезду «Черной весны» и «Нам покер» Артема Кошмана, в других ролях — Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук и Казбек Багаев.
С 29 января
«Комментируй это» (18+)
Комедия про концептуальную семейную терапию: ради спасения дышащего на ладан брака Иван (Александр Петров) и Катя (Юлия Хлынина) соглашаются на помощь Комментатора (Тихон Жизневский), который будет жить с ними месяц и проговаривать вслух то, что они не могут нормально друг другу сказать. Режиссером выступила Юлия Трофимова («Страна Саша» и «Лгунья»).
С 29 января
«Броненосец "Потемкин"» (1925) (16+)
Уникальный аттракцион, не требующий дополнительных объяснений — в честь 100-летия золотую киноклассику Сергея Эйзенштейна, во многом определившую всю историю развития мирового кинематографа, можно (и нужно) увидеть на большом экране.
С 29 января
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Золотой дубль» (16+)
Спортивный байопик о легендарном футболисте и тренере московского «Спартака» Никите Симоняне посвящен аномальному периоду в карьере мастера — в 1973 году ереванский «Арарат» под его руководством выиграл и чемпионат, и Кубок страны. При этом практически вопреки всему.
Главную роль сыграл Егор Бероев, также в картине снялись Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров и другие. Режиссером стал Мгер Мкртчян.
С 29 января
«Гренландия 2: Миграция» / Greenland 2: Migration (18+)
Сиквел постапокалипсиса с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин: спустя пять лет после событий первого фильма семья главных героев вынуждена покинуть спасительную Гренландию и мигрировать в поисках нового безопасного места. Режиссером вновь выступил Рик Роман Во.
С 29 января
«Чарли Чудо-пес» / Charlie the Wonderdog (6+)
Канадский мультфильм про 9-летнего мальчика Дэнни и его пса Чарли, который после контакта с инопланетянами превратился в настоящего супергероя. Вместе они должны помешать вредному коту Пудингу, мечтающему захватить мир. В оригинале Чарли озвучивал Оуэн Уилсон, в русской адаптации его роль досталась комику Евгению Чебаткову, а голосом кота стал Дмитрий Сыендук.
C 29 января
«Шоссе в никуда» / Lost Highway (1997) (18+)
Еще один шедевр Дэвида Линча можно посмотреть в кинозале на большом экране: мистический нуарный триллер с Биллом Пуллманом и Патрисией Аркетт даже спустя почти 30 лет с момента выхода порождает массу самых разных интерпретаций.
C 29 января
