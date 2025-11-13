Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 ноября

Фестивали «Дягилев P.S.» и Beat Weekend, концерт группы «Золотые зубы», творческая встреча с создателями фильма «Авиатор» (Водолазкин! Кончаловский!), премьера спектакля «Мороз» Семена Серзина, цикл показов запрещенных лент эпохи застоя и выставка «Человек — Жизнь — Вселенная. Конфликт сопоставлений» в МИСПе — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 13 НОЯБРЯ
Светлана Ходченкова
Фестиваль «Дягилев P.S.», БДТ им. Товстоногова, «Балтийский дом», Александринский театр, ЦСИ им. Курехина (16+)
В это году фестиваль-блокбастер привез в Петербург «Джульетту и Ромео» Национального балета Каталонии, вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева», концерт к 70-летию Леонида Десятникова и многое другое. Подробнее — в нашем гиде от худрука фестиваля Натальи Метелицы.
С 12 ноября по 14 декабря
Фестиваль Beat Weekend (18+)
Ежегодный смотр документальных фильмов откроется громкой премьерой Каннского фестиваля «Добро пожаловать в Линчлэнд». Еще среди хайлайтов — «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса, лента о команде «Смешариков» и экспериментальный секретный показ.
С 13 по 23 ноября
Концерт «Золотых зубов», «Ласточка» (18+)
20:00
Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, дежавю и необычных снах» от фаворитов музыкального критика Николая Редькина и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».
Цикл показов «Неувиденные голоса», «Ленфильм» (18+)
Искусствовед Александр Гачков собрал программу из запрещенных фильмов эпохи застоя: «Скверный анекдот», «Родник для жаждущих», «Комиссар» и «Ошибки юности».
До 1 декабря
Концерт «Рояль для Курехина», ЦСИ им. Курехина (12+)
20:00
Основатель творческого объединения mader nort Ярослав Коваленко повторит легендарную импровизацию Сергея Курехина, записанную им в мае 1991-го.
Спецпоказ «Эра», «Ленфильм» (18+)
19:30
Проект «Улица Балабанова» покажет феставильный хит Вениамина Илясова и обсудит его с художником по костюмам и лауреаткой премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Надеждой Васильевой.
Фестиваль видеоигр, Музей советских игровых автоматов (16+)
Лекции, дискуссии, турниры и масштабная экспозиция о первых культовых приставках — для заядлых геймеров и тех, кто ностальгирует по детству.
До 16 ноября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим третью часть популярной франшизы о виртуозной команде грабителей «Иллюзия обмана 3» (12+), монохромный слоубернер с Сергеем Безруковым «Искупление» (18+), семейный фильм со Светланой Ходченковой «Яга на нашу голову» (6+), ленту позднего Акиры Куросавы «Ран» (18+), камерную мелодраму «Соленая тропа» (18+) и комедию (да-да!) Михаэля Ханеке «Хэппи-энд» (18+).
ПЯТНИЦА: 14 НОЯБРЯ
Евгений Водолазкин
Выставка «Человек — Жизнь — Вселенная. Конфликт сопоставлений», МИСП (6+)
В честь 10-летия Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков открывается проект о человеке как центре вселенной. В числе авторов — Олег Целков, Андрей Бартенев, Нико Пиросмани, Гелий Коржев и другие.
С 14 ноября по 8 марта
Концерт «Сибирская готика» & творческая лаборатория «Переплет», Фабрика лимонной кислоты (18+)
20:00
Слушаем старинные народные песни и изучаем традиции: от Томского Приобья до Нижнего Приангарья.
Выставка «Светлана Крючкова – 50 лет на сцене БДТ. К 75-летию со дня рождения», Театральная библиотека (0+)
Тексты ролей с режиссерскими пометками, сценарии, афиши, театральные программы и фотографии со съемок — трибьют творчеству Светланы Крючковой и ее полувековому служению в БДТ.
До 15 января
Творческая встреча с создателями фильма «Авиатор», «Подписные издания» (16+)
19:00
Писатель и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин, режиссер Егор Кончаловский и другие участники съемочной группы расскажут о работе над экранизацией романа-бестселлера.
Концерт Сюзанны, бар Douglas (16+)
19:00
Дива инди-попа выступит с программой «Сверхновая».
СУББОТА: 15 НОЯБРЯ
Семен Серзин
Спектакль «Мороз», «Невидимый театр» (16+)
20:00
Худрук «Невидимого театра» Семен Серзин представляет свою версию пьесы Константина Стешика о дружбе и самопожертвовании.
Концерт «Свидания», «Космонавт» (16+)
19:30
«Я и твой кот», «Родинки», «Барто» — наш план-минимум для танцев на сольнике меланхоличных инди-рокеров.
Выставка «Огород против города», Marina Gisich Projects (12+)
Художник, куратор и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Дашевский собрал к 25-летию Marina Gisich Gallery редкие работы Семена Мотолянца, Максима Имы, Марины Алексеевой, Тани Ахметгалиевой и других.
С 15 ноября по 18 января
Концерт-мистерия «Бикапо небесного леса», Дом Радио, Невский, 62 (18+)
20:00
Листы из железа, колокола, трубы, шлемы и чаны из металла обретут голос и гармонично завибрируют.
Выставка «далеко внутри», masters gallery (18+)
Выпускница Академии им. Штиглица Поляна Шустова исследует понятие памяти через работу с металлом, графикой и текстом.
С 15 по 19 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 16 НОЯБРЯ
Захар Коловский "Без названия", 2010-2020-е
Лекция «Феномен "Дозоров"», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Кинокритик Мария Кувшинова расскажет, почему вампирское фэнтези «Ночной дозор» из нулевых — рекордсмен проката, который до сих пор выглядит свежо.
Концерт Nuggers, «Мачты» (16+)
19:00
Брасс-бэнд сыграет аутентичный микс — с эстетикой рейвов и энергией духовых.
Выставка «Александра Митлянская, Валерий Орлов, Владимир Мартынов, Захар Коловский», «Росфото» (0+)
В экспозиции — цифровые образы, виртуальные конструкции, фризовые инсталляции и синтез живописи с фотографией.
До 30 ноября
Выставка «Их там нет», «Полторы комнаты» (12+)
Инсталляция художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева — попытка показать, как именно комната в доме Мурузи повлияла на становление Бродского.
До 1 марта
