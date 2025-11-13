Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 ноября

Фестиваль «Дягилев P.S.», БДТ им. Товстоногова, «Балтийский дом», Александринский театр, ЦСИ им. Курехина (16+)

В это году фестиваль-блокбастер привез в Петербург «Джульетту и Ромео» Национального балета Каталонии, вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева», концерт к 70-летию Леонида Десятникова и многое другое. Подробнее — в нашем гиде от худрука фестиваля Натальи Метелицы.

С 12 ноября по 14 декабря

Фестиваль Beat Weekend (18+)

Ежегодный смотр документальных фильмов откроется громкой премьерой Каннского фестиваля «Добро пожаловать в Линчлэнд». Еще среди хайлайтов — «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса, лента о команде «Смешариков» и экспериментальный секретный показ.

С 13 по 23 ноября

Концерт «Золотых зубов», «Ласточка» (18+)

20:00

Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, дежавю и необычных снах» от фаворитов музыкального критика Николая Редькина и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».

Цикл показов «Неувиденные голоса», «Ленфильм» (18+)

Искусствовед Александр Гачков собрал программу из запрещенных фильмов эпохи застоя: «Скверный анекдот», «Родник для жаждущих», «Комиссар» и «Ошибки юности».

До 1 декабря

Концерт «Рояль для Курехина», ЦСИ им. Курехина (12+)

20:00

Основатель творческого объединения mader nort Ярослав Коваленко повторит легендарную импровизацию Сергея Курехина, записанную им в мае 1991-го.

Спецпоказ «Эра», «Ленфильм» (18+)

19:30

Проект «Улица Балабанова» покажет феставильный хит Вениамина Илясова и обсудит его с художником по костюмам и лауреаткой премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Надеждой Васильевой.

Фестиваль видеоигр, Музей советских игровых автоматов (16+)

Лекции, дискуссии, турниры и масштабная экспозиция о первых культовых приставках — для заядлых геймеров и тех, кто ностальгирует по детству.

До 16 ноября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим третью часть популярной франшизы о виртуозной команде грабителей «Иллюзия обмана 3» (12+), монохромный слоубернер с Сергеем Безруковым «Искупление» (18+), семейный фильм со Светланой Ходченковой «Яга на нашу голову» (6+), ленту позднего Акиры Куросавы «Ран» (18+), камерную мелодраму «Соленая тропа» (18+) и комедию (да-да!) Михаэля Ханеке «Хэппи-энд» (18+).