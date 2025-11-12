Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: новая «Иллюзия обмана», «Искупление» с Безруковым и Ходченкова в сказке «Яга на нашу голову»

А также — Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс в мелодраме «Соленая тропа», «Ран» Акиры Куросавы и «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке снова на больших экранах. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Epic Films, Lionsgate, Reese Wernick Productions, Summit Entertainment, The Fusion Media, 2025

«Иллюзия обмана 3» / Now You See Me: Now You Don't (12+)

Третья часть популярной франшизы о виртуозной команде грабителей-иллюзионистов. К ролям участников «Четырех всадников» вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер, пропускавшая второй фильм. По сюжету четверка с помощью присоединившихся к ним молодых талантов собирается похитить самый большой в мире бриллиант «Королева» у преступного клана.

Среди других звезд в касте — Морган Фримен, Марк Руффало и Розамунд Пайк. Режиссер — Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).

C 13 ноября

Ильмень, 2025

«Искупление» (18+)

Монохромный слоубернер о солдате (Сергей Безруков), вернувшемся с русско-турецкой войны в родную деревню. Здесь ему приходится столкнуться с разного рода дьявольщиной. В роли сходящего с ума знахаря — Виктор Сухоруков, а Никита Кологривый играет контактирующего с бесами могильщика. В касте также Михаил Евланов, Кирилл Кяро, Полина Ватага и рэпер Хаски.

Снял хоррор Константин Еронин, автор не менее мрачного триллера «Вдохновение».

С 13 ноября

Студия +1, 2025

«Яга на нашу голову» (6+)

Семейная сказочная комедия Александра Войтинского («Огниво», «По щучьему велению»): по сюжету обычному мальчику Пете (Александр Самусев, «Новогоднее чудо») нанимают очень странную няню, которая оказывается самой настоящей Бабой Ягой (Светлана Ходченкова). Теперь ему нужно помочь волшебнице вернуть ступу (и магию) и не попасться Кощею (Юрий Колокольников).

С 13 ноября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Greenwich Film Productions, Herald Ace, Kurosawa Production Co., Nippon Herald Films, 1985

«Ран» / Ran (1985) (18+)

Классика позднего Акиры Куросавы на большом экране — шекспировского «Короля Лира» режиссер перенес в Японию XVI века. Один из самых мощных фильмов автора с визуальной точки зрения: как в плане постановки, так и костюмов с декорациями.

C 13 ноября

BBC Film, Elliott & Harper, Lipsync Productions, Location Safety, Number 9 Films, 2024

«Соленая тропа» / The Salt Path (18+)

Камерная мелодрама с Джиллиан Андерсон и Джейсоном Айзексом. Они играют супружескую пару, отправившуюся в длительное пешее путешествие по самому длинному маршруту Великобритании — Соленой тропе. С помощью хайкинга они пытаются преодолеть жизненный кризис и пересмотреть свои отношения.

Одноименный автобиографический бестселлер Рейнор Уинн экранизировала Марианн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»).

C 13 ноября

Les Films du Losange, X-Filme Creative Pool, Wega Film, Arte France Cinéma, France 3 Cinéma

«Хэппи-энд» / Happy End (2017) (18+)

Возвращение в кинотеатры сатирической трагикомедии Михаэля Ханеке о большой французской буржуазной семье, которая на фоне миграционного кризиса в середине 2010-х переживает не менее жесткий кризис же взаимоотношений. В актерском ансамбле — Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Фантина Ардуин и Франц Роговский.

C 13 ноября

Комментарии (0)

