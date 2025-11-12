Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: новая «Иллюзия обмана», «Искупление» с Безруковым и Ходченкова в сказке «Яга на нашу голову»

«Иллюзия обмана 3» / Now You See Me: Now You Don't (12+)

Третья часть популярной франшизы о виртуозной команде грабителей-иллюзионистов. К ролям участников «Четырех всадников» вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер, пропускавшая второй фильм. По сюжету четверка с помощью присоединившихся к ним молодых талантов собирается похитить самый большой в мире бриллиант «Королева» у преступного клана.

Среди других звезд в касте — Морган Фримен, Марк Руффало и Розамунд Пайк. Режиссер — Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).

C 13 ноября